ఓటీటీలోకి రెండే రోజుల్లో వచ్చిన 7 హారర్ థ్రిల్లర్స్- తెలుగులో 6 స్ట్రీమింగ్- గుండెదడ పెంచేవి 6, నవ్వించే మూవీ ఒక్కటి!
గుండెదడ పెంచేవి 6- నవ్వించేది ఒక్కటి
అలాగే, క్రైమ్, సస్పెన్స్, ఇన్వెస్టిగేషన్, అడ్వెంచర్ ఇలా వివిధ ఎలిమెంట్స్తో తెరకెక్కిన ఈ 7 హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీస్లో 6 సినిమాలు భయంతో గుండెదడ పెంచేవి ఉన్నాయి. ఒక్క సినిమా మాత్రం కామెడీ అంశాలతో నవ్వించేది ఉంది. మరి ఆ ఓటీటీ హారర్ థ్రిల్లర్స్ ఏంటీ, వాటి ప్లాట్ఫామ్స్ ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందా.
డార్క్ నన్స్ ఓటీటీ
దక్షిణ కొరియాలో హారర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ జోనర్లో తెరకెక్కిన సినిమా డార్క్ నన్స్. ఒక బాలుడిని రక్షించడానికి ఇద్దరు నన్స్ చేసే ప్రయత్నంగా తెరకెక్కిన డార్క్ నన్స్ ట్విస్టులతో భయపెడుతుంది. జియో హాట్స్టార్లో నవంబర్ 06 నుంచి తెలుగులో డార్క్ నన్స్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
బాంబి ది రికనింగ్ ఓటీటీ
బాంబి ది రికనింగ్ అనేది 2025లో రిలీజ్ అయిన బ్రిటీష్ ఇండిపెండెంట్ హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమా. బాంబి అంటే దుప్పి అనే అర్థం వస్తుంది. భయంకరమైన, క్రూరమైన యంగ్ దుప్పి ఇద్దరు తల్లి, కొడుకులపై ఎలా రివేంజ్ తీర్చుకుందనే కథతో ఈ మూవీ సాగుతుంది. అమెజాన్ ప్రైమ్లో నవంబర్ 6న తెలుగులో బాంబి ది రికనింగ్ ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది.
హౌజ్మేట్స్ ఓటీటీ
తమిళంలో సూపర్ హిట్ అయిన సూపర్ నాచురల్ హారర్ కామెడీ ఫాంటసీ డ్రామా చిత్రమే హౌజ్మేట్స్. జీ5 ఓటీటీలో నవంబర్ 7 నుంచి తెలుగు భాషలో హౌజ్మేట్స్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఈ ఒక్క సినిమా భయపెట్టడం కంటే ఎక్కువగా నవ్విస్తుంది.
కమరో 2 ఓటీటీ
కన్నడ క్రేజీ హీరో ఉపేంద్ర భార్య ప్రియాంక ఉపేంద్ర ప్రధాన పాత్రలో నటించిన కన్నడ హారర్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సినిమా కమరో 2. స్పైన్ చిల్లింగ్ హారర్ ఎక్స్పీరియెన్స్ ఇచ్చే కమరో 2 మూవీ సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీలో నవంబర్ 7 నుంచి డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. భయంతో గుండెదడ పెంచే సినిమాల్లో ఇది ఒకటి.
బారాముల్లా ఓటీటీ
హారర్ మిస్టరీ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ అంశాలతోపాటు ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా కావాలనుకునేవారికి బారాముల్లా మంచి ఛాయిస్. మ్యాజిక్ షోలో మిస్ అయ్యే పిల్లలను వెతికేందుకు చేసే ఇన్వెస్టిగేషన్ కథతో ఇది తెరకెక్కింది. హిందీ హారర్ థ్రిల్లర్ చిత్రమైన బారాముల్లా నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలో నవంబర్ 07 నుంచి తెలుగు భాషలో కూడా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
ఫ్రాంకెన్స్టీన్ ఓటీటీ
హాలీవుడ్లో రూపొందిన లేటేస్ట్ సైన్స్ ఫిక్షన్ అడ్వెంచర్ హారర్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమా ఫ్రాంకెన్స్టీన్. ఊహించని ట్విస్టులతో వణుకుపుట్టించే ఫ్రాంకెన్స్టీన్ తెలుగులోనూ అందుబాటులో ఉంది. నవంబర్ 7న తెలుగు భాషలో నెట్ఫ్లిక్స్లో ఫ్రాంకెన్స్టీన్ ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది.
జరణ్ ఓటీటీ
వరుసగా చేతబడులకు గురైన కుటుంబం ఏమైంది అనే కాన్సెప్ట్తో తెరకెక్కిన మరాఠీ సైకలాజికల్ హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమా జరణ్. నవంబర్ 7 నుంచి జీ5లో తెలుగులో జరణ్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. అదిరిపోయే ట్విస్టులతో ఈ సినిమా భయపెట్టేలా ఉంటుంది.
