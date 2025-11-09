ఓటీటీలోకి రెండు రోజుల్లోనే ఏకంగా 29 మూవీస్- 20 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో ఏకంగా 12 ఇంట్రెస్టింగ్- ఎక్కడెక్కడ చూడాలంటే?
ఓటీటీలోకి రెండు రోజుల్లోనే ఏకంగా 29 సినిమాలు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు వచ్చాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 20 సినిమాలు ఉంటే తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా ఏకంగా 12 మూవీస్ ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. జీ5, ప్రైమ్ వీడియో, జియో హాట్స్టార్, నెట్ఫ్లిక్స్, ఆహాలలో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న సినిమాలపై లుక్కేద్దాం.
కమరో 2 (కన్నడ హారర్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ- నవంబర్ 07
మహారాణి సీజన్ 4 (హిందీ పొలిటికల్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- సోనీ లివ్ ఓటీటీ- నవంబర్ 07
ప్లరిబస్ (ఇంగ్లీష్ సైన్స్ ఫిక్షన్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- ఆపిల్ ప్లస్ టీవీ ఓటీటీ- నవంబర్ 07
కరమ్ (మలయాళ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- మనోరమ మ్యాక్స్ ఓటీటీ- నవంబర్ 07
ఇలా గురువారం (నవంబర్ 06), శుక్రవారం (నవంబర్ 07) రెండు రోజుల్లో కలిపి ఏకంగా 29 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. వీటిలో జరణ్, అర్జున్ చక్రవర్తి, కమరో 2, మహారాణి 4, ప్లరిబస్, ఫ్రాంకెన్స్టీన్, చిరంజీవ, హౌజ్మేట్స్, కిస్, తోడే దూర్ తోడే పాస్, మిత్ర మండలి సినిమాలు చూసేందుకు స్పెషల్గా ఉన్నాయి.
20 స్పెషల్-తెలుగులో12
వీటితోపాటు బంబి ది రికనింగ్, మ్యాక్స్టన్ హాల్ సీజన్ 2, డార్క్ నన్స్, డెత్ బై లైటెనింగ్, బారాముల్లా, యాజ్ యూ స్టుడ్ బై, నెట్వర్క్, ఏక్ చతుర్ నార్, ప్రొద్దుటూరు దసరాతో కలిపి చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 20 సినిమాలు ఉన్నాయి. వీటిలో తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా ఏకంగా 12 సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి.
