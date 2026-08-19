OTT Bold: రెంట్ కట్టి మరీ చూస్తున్నారు-ఓటీటీని ఊపేస్తున్న తెలుగు బోల్డ్ మూవీ-ఇంతకీ ఈ సినిమాలో ఏముంది? 18 ప్లస్ మాత్రమే!
OTT Bold: ఓటీటీలో ఓ తెలుగు మూవీ అదరగొడుతోంది. బోల్డ్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ గా వచ్చిన ఈ చిత్రం డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ లో సత్తాచాటుతోంది. ఈ సినిమాను ఓటీటీ సబ్ స్క్రిప్షన్ ఉన్నా కూడా ఫ్రీగా చూసే ఛాన్స్ లేదు. అయినా రెంట్ కట్టి మరీ ప్లే చేస్తున్నారు. అసలు ఈ సినిమా ఏంటీ? ఎందుకు ఇంతలా ట్రెండ్ అవుతుంది?
OTT Bold: హాట్ బ్యూటీ అప్సరా రాణి ప్రధాన పాత్రలో నటించిన బోల్డ్ అంథాలజీ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ సినిమా 'డార్క్ సీక్రెట్స్' (Dark Secrets). ఈ బోల్డ్ మూవీ ప్రస్తుతం డిజిటల్ వేదికపై సంచలనం సృష్టిస్తోంది. అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video) రెంటల్, పర్చేజ్ విభాగాల్లో ఈ చిత్రం ఇండియాలో ట్రెండ్ అవుతోంది.
నాలుగు కథలు
నాలుగు కథలతో ఆంథాలజీ సినిమాగా డార్క్ సీక్రెట్స్ మూవీ తెరకెక్కింది. ఇందులో భర్త లేని అమ్మాయి చేసిన అప్పులు తీర్చడం కోసం మరొకరికి లొంగిపోవాల్సి వస్తుంది. ఇక భర్తలో లోపం కారణంగా పిల్లలు పుట్టడం కోసం ఇంకో వ్యక్తి దగ్గరకు మరో మహిళ వెళ్తుంది.
ఇంకో కథలోనేమో పూర్ బాయ్ ఫ్రెండ్ తో పాష్ అమ్మాయి లవ్ లో ఉంటుంది. మరో కథలో ఇష్టం లేని అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకున్న అమ్మాయి అతణ్ని దూరం పెడుతుంది. ఆ అబ్బాయి బలవంతంగా ఆమెను అనుభవిస్తాడు.
డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్
ఇలా విభిన్నమైన కథాంశంతో తెరకెక్కిన ఈ డార్క్ సీక్రెట్ చిత్రం డిజిటల్ ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. రూ.99 రెంట్ కట్టి మరీ ఈ చిత్రాన్ని ప్రైమ్ వీడియోలో చూస్తున్నారు. ఇలా ఓటీటీ వేదికపై ఈ సినిమా ఈ స్థాయిలో ట్రెండింగ్ విజయం సాధించడానికి దారితీసిన ఐదు ముఖ్యమైన కారణాలను ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.
బోల్డ్, రియలిస్టిక్
సమాజంలో మనుషులు బయటకు చెప్పలేక దాచుకునే రహస్య కోరికలు, సామాజిక ఒత్తిళ్లు, వెలుగులోకి రాని వ్యక్తిగత రహస్యాల ఆధారంగా ఈ సినిమాను రూపొందించారు. ప్రతి ఒక్కరి జీవితానికి ఏదో ఒక రకంగా కనెక్ట్ అయ్యేలా ఉన్న ఈ విభిన్నమైన పాయింట్ ప్రేక్షకుల్లో విపరీతమైన ఆసక్తిని రేకెత్తించింది.
మన చుట్టూ ఉండే మనుషుల ప్రవర్తనలోని చీకటి కోణాలను ఆవిష్కరించడం ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది.
ఆకట్టుకునే అంథాలజీ ఫార్మాట్
ఈ బోల్డ్ సినిమాలో నలుగురు వేర్వేరు మహిళల జీవితాల చుట్టూ తిరిగే నాలుగు కథలను జోడించారు. వేగవంతమైన కథనంతో సాగే ఈ కథలు ప్రేక్షకులకు ఎక్కడా విసుగు తెప్పించవు. ప్రతి కథలోనూ ఊహించని ఉత్కంఠభరిత మలుపులు ఉండటంతో సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సినిమాలను ఇష్టపడే వీక్షకులు ఈ చిత్రాన్ని విపరీతంగా ఆదరిస్తున్నారు.
అప్సర రాణి బోల్డ్ పెర్ఫార్మెన్స్
ఈ చిత్రంలో అప్సర రాణి తన బోల్డ్ నటనతో ఆకట్టుకున్నారు. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఒక విభిన్నమైన పాత్రలో ఆమె ఒదిగిపోయారు. ఆమెతో పాటు నటీనటులు జయశ్రీ, నీలిమా చౌదరి, సిరి చందన తదితరులు కూడా తమ పాత్రల్లో జీవించారు. వీళ్ల నటన కథకు మరింత బలాన్ని చేకూర్చింది.
మంచి రేటింగ్స్
సినిమా విడుదలైన తొలి రోజు నుంచే డిజిటల్ వీక్షకుల నుంచి సానుకూల స్పందన లభించింది. ప్రముఖ సమీక్షా వేదిక ఐఎండిబి (IMDb) లో ఈ చిత్రానికి 7.8 వరకు యూజర్ రేటింగ్ లభించడం విశేషం. ఈ పాజిటివ్ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్, సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న మంచి రివ్యూలు సినిమా వ్యూస్ను మరింత పెంచాయి.
పే-పర్-వ్యూ ధర
ఈ చిత్రాన్ని అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో అత్యంత తక్కువ ధరకు రెంటల్ విధానంలో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. ఇతర డిజిటల్ వేదికలపై కూడా లభిస్తుండటంతో వీక్షకులు సులభంగా చూసే అవకాశం దక్కింది. సరసమైన ధరలో నాణ్యమైన కంటెంట్ లభించడంతో సినిమా ప్రేమికులు ఈ చిత్రాన్ని వీక్షించడానికి ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More