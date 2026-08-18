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    OTT Releases: స్ట్రీమింగ్ స‌ర్‌ప్రైజ్‌..ఇవాళ ఓటీటీలోకి క్రేజీ సినిమాలు..హార‌ర్ నుంచి బోల్డ్ రొమాన్స్ వ‌ర‌కు..ఈ 6 స్పెషల్

    OTT Releases: ఓటీటీలో ఫ్రైడే కొత్త రిలీజ్ లు ఉంటాయి. సినిమాలు స్ట్రీమింగ్ కు వరుస కడతాయి. అయితే మంగళవారం కూడా అదే స్థాయిలో కొత్త చిత్రాలు ఓటీటీ డెబ్యూ చేస్తుండటం విశేషం. ఇవాళ ఓటీటీలోకి క్రేజీ సిరీస్ లు, సినిమాలు వచ్చేస్తున్నాయి. ఇందులో హారర్, బోల్డ్ రొమాన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ లిస్ట్ పై ఓ లుక్కేయండి.

    Published on: Aug 18, 2026, 05:59:58 IST
    By Chandu Shanigarapu
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    OTT Releases: గ్లోబల్ ఓటీటీ కంటెంట్‌కు తెలుగు డిజిటల్ వీక్షకుల్లో విపరీతమైన ఆదరణ పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇవాళ (ఆగస్టు 18) నెట్‌ఫ్లిక్స్ (Netflix), అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Prime Video) వేదికలుగా సరికొత్త హాలీవుడ్ యాక్షన్ సిరీస్‌లు, కొరియన్ డ్రామాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.

    స్ట్రీమింగ్ స‌ర్‌ప్రైజ్‌..ఇవాళ ఓటీటీలోకి క్రేజీ సినిమాలు..హార‌ర్ నుంచి బోల్డ్ రొమాన్స్ వ‌ర‌కు..లుక్కేయండి
    స్ట్రీమింగ్ స‌ర్‌ప్రైజ్‌..ఇవాళ ఓటీటీలోకి క్రేజీ సినిమాలు..హార‌ర్ నుంచి బోల్డ్ రొమాన్స్ వ‌ర‌కు..లుక్కేయండి

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ బిగ్ రిలీజెస్

    • సీల్ టీమ్ సీజన్ 2 (Seal Team: Season 2): అమెరికన్ నేవీ సీల్స్ (Navy SEALs) కొనసాగించే అత్యంత ప్రమాదకరమైన మిషన్ల నేపథ్యంలో సాగే సిరీస్ ఇది. ఈ హాలీవుడ్ మిలిటరీ యాక్షన్ సిరీస్ రెండవ సీజన్ ఇవాళ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో అందుబాటులోకి వచ్చేస్తోంది. ఇంటెన్స్ వార్ డ్రామాలు, సైనిక పోరాట కథాంశాలు ఇష్టపడే సౌత్ ఆడియన్స్‌కు ఇది పర్ఫెక్ట్ వీకెండ్ బింజ్ ఆప్షన్.
    • టేక్ ఏ హైక్ (Take A Hike): దక్షిణాది డిజిటల్ స్పేస్‌లో కే-డ్రామాలకు (K-Dramas) ఉన్న క్రేజ్ దృష్ట్యా నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఈ కొరియన్ డ్రామాను లైవ్‌లోకి తెచ్చింది. ఓటీటీలో యూత్ అండ్ రొమాంటిక్ డ్రామా కోరుకునే వారికి ఇది మంచి ఛాయిస్.

    అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో మూవీస్

    అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో తన ‘పే-పర్-వ్యూ’ మోడల్ ద్వారా 4 విభిన్న హాలీవుడ్ చిత్రాలను రెంటల్ పద్ధతిలో అందుబాటులోకి తెస్తోంది.

    • హార్స్ గర్ల్స్ (Horsegirls): ఇంటెన్స్ ఎమోషనల్ అండ్ హ్యూమన్ డ్రామా కథాంశంతో తెరకెక్కిన చిత్రం.
    • రోమేరియా (Romería): క్లాసిక్ నరేషన్, మిస్టరీ ఎలిమెంట్స్‌తో కూడిన హాలీవుడ్ మూవీ.
    • రోజ్ ఆఫ్ నెవాడా (Rose Of Nevada): పీరియాడిక్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో సాగే రొమాంటిక్ డ్రామా.
    • యెల్లో ఐస్ (Yellow Eyes): సస్పెన్స్ అండ్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ జోనర్ ప్రియులను ఆకట్టుకునే హారర్ చిత్రం.

    పర్ఫెక్ట్ వాచ్

    ఇవాళ ఓటీటీలోకి డిఫరెంట్ కంటెంట్, జోనర్ల సినిమాలు స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చేస్తున్నాయి. ఇందులో యాక్షన్, రొమాన్స్, హారర్ థ్రిల్లర్.. ఇలా డిజిటల్ ఆడియన్స్ కు కావాల్సిన అన్ని అంశాలున్నాయి. హాలీవుడ్ సినిమాల్లో యాక్షన్, హారర్ ఏ రేంజ్ లో ఉంటాయో స్పెషల్ గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు.

    ఓటీటీ ఆడియన్స్ ఇంటెన్స్ మిలిటరీ యాక్షన్ కావాలనుకుంటే.. నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోని ‘సీల్ టీమ్ సీజన్ 2’ పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. ఇక కే-డ్రామా లవర్స్ కోసం ‘టేక్ ఏ హైక్’ సరైన ఎంపిక. క్షణక్షణం థ్రిల్ పంచే వైవిధ్యమైన హాలీవుడ్ కంటెంట్ కోరుకునే వారు ప్రైమ్ వీడియో రెంటల్ ఆప్షన్లలో యెల్లో ఐస్ ను ఓ సారి ట్రై చేయొచ్చు.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/OTT Releases: స్ట్రీమింగ్ స‌ర్‌ప్రైజ్‌..ఇవాళ ఓటీటీలోకి క్రేజీ సినిమాలు..హార‌ర్ నుంచి బోల్డ్ రొమాన్స్ వ‌ర‌కు..ఈ 6 స్పెషల్
    Home/Entertainment/OTT Releases: స్ట్రీమింగ్ స‌ర్‌ప్రైజ్‌..ఇవాళ ఓటీటీలోకి క్రేజీ సినిమాలు..హార‌ర్ నుంచి బోల్డ్ రొమాన్స్ వ‌ర‌కు..ఈ 6 స్పెషల్
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