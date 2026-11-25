హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.
OTT Release: ఓటీటీలోకి ఒకే రోజు 6 తెలుగు, తమిళ, మలయాళం సినిమాలు.. క్రైమ్, మిస్టరీ థ్రిల్లర్ నుంచి కామెడీ వరకు..
OTT Release: ఈ శుక్రవారం (నవంబర్ 27, 2026) ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు అసలైన వినోదం అందబోతోంది. నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, జీ5, మనోరమ మ్యాక్స్ వేదికలపై 6 కొత్త సౌత్ సినిమాలు విడుదల కానున్నాయి. తెలుగులో రెండు టాప్ మూవీస్ ఈ లిస్టులో ఉండటం విశేషం.
OTT Release: వీకెండ్ వస్తుందంటే చాలు.. ఇంట్లోనే కుటుంబంతో కలిసి ఏయే కొత్త సినిమాలు చూడాలా అని సినీ ప్రియులు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లను జల్లెడ పడుతుంటారు. ప్రేక్షకుల అభిరుచికి తగ్గట్టుగానే ఈ శుక్రవారం (నవంబర్ 27, 2026) సౌత్ ఇండస్ట్రీ నుంచి ఏకంగా 6 విభిన్న జానర్ల సినిమాలు ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టేందుకు సిద్ధమయ్యాయి.
యాక్షన్ కామెడీ, మ్యూజికల్ బయోపిక్, మర్డర్ మిస్టరీ, కార్పొరేట్ లవ్ స్టోరీ ఇలా అన్ని రకాల భావోద్వేగాలతో కూడిన చిత్రాలు నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, జీ5 వేదికలపై సందడి చేయనున్నాయి. ఈ శుక్రవారం విడుదల కానున్న ఆ 6 సినిమాల కథాంశాలు, స్ట్రీమింగ్ వేదికల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
1. ఆదర్శ కుటుంబం హౌస్ నంబర్: 47
ఓటీటీ వేదిక: నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix)
జానర్: యాక్షన్ కామెడీ (Action Comedy)
రోజువారీ పని ఒత్తిడి, ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమయ్యే ఒక సామాన్య కుటుంబ పెద్దకు అనుకోకుండా రూ.100 కోట్ల లాటరీ తగులుతుంది. దీంతో తన కుటుంబానికి విలాసవంతమైన జీవితాన్ని అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఒక ఖరీదైన విల్లాలోకి మారతాడు. అయితే ఆ డబ్బుపై కన్నేసిన కొందరు ప్రమాదకరమైన వ్యక్తులు వారిని లక్ష్యంగా చేసుకుంటారు. తమ కొత్త ఇంటిని, కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఆ కుటుంబ సభ్యులంతా కలిసి చేసిన సాహసమే ఈ సినిమా.
2. గరివిడి లక్ష్మి (Garividi Lakshmi)
ఓటీటీ వేదిక: అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video)
జానర్: మ్యూజికల్ బయోగ్రఫికల్ డ్రామా (Musical Biographical Drama)
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గరివిడి గ్రామానికి చెందిన ప్రముఖ జానపద కళాకారిణి రెడ్డి విజయలక్ష్మి నిజ జీవిత కథ ఆధారంగా ఈ చిత్రం తెరకెక్కింది. ఆమె జీవితంపై సినిమా తీయాలనే ఉద్దేశంతో గరివిడి గ్రామానికి వెళ్లిన ఒక దర్శకుడికి, లక్ష్మి చిన్ననాటి స్నేహితురాలు తారసపడుతుంది.
1980, 90వ దశకాల్లో తన కళతో ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించిన లక్ష్మి, చిన్నతనం నుంచి ఎదుర్కొన్న కష్టాలు, ఆ తర్వాత ఆమె జీవితంలో చోటుచేసుకున్న విషాదాలను హృదయాన్ని హత్తుకునేలా ఇందులో ఆవిష్కరించారు.
3. ఆక్టోపస్ (Octopus)
ఓటీటీ వేదిక: జీ5 (ZEE5)
జానర్: మిస్టరీ థ్రిల్లర్ (Mystery Thriller)
అందరూ ఒకే కుటుంబంలా ఎంతో అన్యోన్యంగా కలిసిమెలిసి ఉండే ఒక రెసిడెన్షియల్ సొసైటీలో, ఒకరోజు ఓ యువతి అకస్మాత్తుగా అదృశ్యమవుతుంది. ఆమె ఆచూకీ కోసం పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించగా, పైకి ఎంతో ప్రశాంతంగా కనిపించే ఆ కాలనీ వాసుల వెనుక దాగి ఉన్న భయంకరమైన రహస్యాలు ఒక్కొక్కటిగా బయటపడతాయి. ట్విస్టులతో సాగే ఈ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తుంది.
4. కార్పొరేట్ లవ్ స్టోరీ (Corporate Love Story)
ఓటీటీ వేదిక: జీ5 (ZEE5)
జానర్: రొమాంటిక్ డ్రామా (Romantic Drama)
బెంగళూరులోని ఒక చిన్న డేటింగ్ యాప్ స్టార్టప్ కంపెనీలో పనిచేసే నిత్య, అర్జున్ చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. నిత్య ఎప్పుడూ సరదాగా ఉండే అమ్మాయి కాగా, ప్రొడక్ట్ హెడ్ అయిన అర్జున్ తన భావాలను బయటపెట్టకుండా కంపెనీని నష్టాల నుంచి కాపాడే పనిలో నిమగ్నమై ఉంటాడు.
మొదట్లో వీరిద్దరి మధ్య విభేదాలు ఉన్నా, కలిసి పనిచేసే క్రమంలో ఆ స్నేహం ప్రేమగా మారుతుంది. అయితే ఆఫీస్ పాలిటిక్స్, కుటుంబ అంచనాలు వీరి ప్రేమకు ఎలాంటి సవాళ్లు విసిరాయనేదే ఈ సినిమా.
5. సత్యమేవ (Sathyameva)
ఓటీటీ వేదిక: జీ5 (ZEE5)
జానర్: క్రైమ్ థ్రిల్లర్ (Thriller)
జీవితంలో ఎన్నో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించిన రాజారామ్, గతంలో చేసిన ఒక పొరపాటు వల్ల తన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పూర్తిగా కోల్పోతాడు. తనను తాను నిరూపించుకోవడానికి అతనికి ఒక అవకాశం వస్తుంది—అదే 20 ఏళ్ల క్రితం అదృశ్యమైన ఒక మహిళ కేసు దర్యాప్తు. ఈ క్రమంలో బయటపడే పాత రహస్యాలు, తన ప్రతిష్ఠను పణంగా పెట్టి రాజారామ్ నిజాన్ని ఎలా వెలికితీశాడనేది ఉత్కంఠభరితంగా సాగుతుంది.
6. లా అండ్ ఆర్డర్ (Law and Order)
ఓటీటీ వేదిక: మనోరమ మ్యాక్స్ (Manorama MAX)
జానర్: యాక్షన్ డ్రామా (Action Drama)
నిజాయితీపరుడైన పోలీస్ ఆఫీసర్ బాలగోపాల్ ఒక ప్రమాదకరమైన నేర సామ్రాజ్యాన్ని అంతం చేసేందుకు, పోలీస్ అకాడమీ నుంచి కొత్తగా పాసైన ఐదుగురు యువ పోలీసులను తన బృందంలోకి తీసుకుంటాడు. అయితే విచారణ క్రమంలో జరిగే ఒక అనూహ్య సంఘటన వల్ల ఆ యువ పోలీసులు చట్టాన్ని తమ చేతుల్లోకి తీసుకోవడంతో కథ ఊహించని మలుపు తిరుగుతుంది.