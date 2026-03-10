OTT Release: ఓటీటీలో ఈవారం తెలుగు, మలయాళం, తమిళం, కన్నడలో మిస్ కాకుండా చూడాల్సిన టాప్ 8 మూవీస్, వెబ్ సిరీస్ ఇవే..
OTT Release: ఓటీటీలో ఈవారం తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ, తమిళం భాషల్లో చూడాల్సిన టాప్ 8 సినిమాల జాబితా ఇక్కడ చూడండి. తెలుగులో రెండు మూవీస్ ఉండగా.. పలు డబ్బింగ్ సినిమాలు కూడా ఆసక్తి రేపుతున్నాయి. నెట్ఫ్లిక్స్, జియోహాట్స్టార్, జీ5 ఓటీటీల్లో చూడొచ్చు.
ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు ఈవారం పండగే అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఈవారం ఎన్నో ఆసక్తికరమైన సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా తమిళ చిత్ర పరిశ్రమ నుంచి 'పూకీ', 'రిసార్ట్' సిరీస్లతో పాటు ప్రియాంకా మోహన్ నటించిన 'మేడ్ ఇన్ కొరియా' లాంటి క్రేజీ ప్రాజెక్టులు వస్తున్నాయి. తెలుగు, కన్నడ భాషల నుంచి కూడా రవితేజ నటించిన 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి', 'ల్యాండ్లార్డ్' లాంటి చిత్రాలు విడుదలకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. నెట్ఫ్లిక్స్, జియోహాట్స్టార్, సన్ నెక్స్ట్, జీ5 వేదికల్లో ఈ వారం విడుదల కానున్న సౌత్ ఇండియన్ కంటెంట్ ఏంటో చూడండి.
ఫంకీ (Funky)
రిలీజ్ డేట్: మార్చి 13
ఎక్కడ చూడొచ్చు: నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix)
దర్శకుడు అవ్వాలని కలలు కనే కోమల్ అనే యువకుడికి తను తీస్తున్న మొదటి సినిమా పనులన్నీ తారుమారై బడ్జెట్ అమాంతం నాలుగు రెట్లు పెరుగుతుంది. ఆ సమయంలో నిర్మాత కూతురు రంగంలోకి దిగి, చాలా తక్కువ బడ్జెట్లో ఆ సినిమాను పూర్తి చేసేలా అతన్ని శాసిస్తుంది. దర్శకుడు కోమల్ పాత్రలో విశ్వక్ సేన్, చిత్ర పాత్రలో కాయదు లోహర్ నటించారు. కె.వి. అనుదీప్ రాసి దర్శకత్వం వహించిన ఈ తెలుగు కామెడీ మూవీ.. థియేటర్లలో విడుదలైన సరిగ్గా నెల రోజులకు డిజిటల్ ఎంట్రీ ఇస్తోంది.
భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి
విడుదల తేదీ: మార్చి 13
ఎక్కడ చూడొచ్చు: జీ5 (ZEE5)
సంక్రాంతి సినిమాగా వచ్చిన భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి సరిగ్గా రెండు నెలల తర్వాత డిజిటల్ ప్రీమియర్ కానుంది. భార్య ఉన్నా కూడా విదేశీ టూర్ కు వెళ్లి అక్కడ ఓ అమ్మాయి మోజులో పడే భర్త చుట్టూ తిరిగే కథ ఇది. రవితేజ నటించిన ఈ కామెడీ డ్రామా జీ5 ఓటీటీలోకి మూవీ వస్తోంది. కిషోర్ తిరుమల డైరెక్ట్ చేశాడు.
పూకీ (Pookie)
రిలీజ్ డేట్: మార్చి 13
ఎక్కడ చూడొచ్చు: జీ5 (ZEE5)
తమిళ ఇండస్ట్రీ నుంచి వస్తున్న మరో అందమైన ప్రేమకథ ఈ 'పూకీ'. తెలుగులో బూకీగా రిలీజైంది. ఆరేళ్ల సుదీర్ఘమైన ప్రేమ ప్రయాణం తర్వాత ఒక పెద్ద గొడవ జరిగి విడిపోయిన కైలాష్, ఆళి అనే జంట చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. ఆ యువ జంటగా అజయ్ దిషన్, ఆర్.కె. ధనుష ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. గణేష్ చంద్ర ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. లక్ష్మీ మంచు కూడా ఇందులో నటించింది.
రిసార్ట్ (Resort)
విడుదల తేదీ: మార్చి 13
ఎక్కడ చూడొచ్చు: జియోహాట్స్టార్ (JioHotstar)
ఎరుమ సాని ఫేమ్ విజయ్ కుమార్ రాజేంద్రన్ ప్రధాన పాత్రలో వస్తున్న ఈ తమిళ వెబ్ సిరీస్ ఒక విలాసవంతమైన ఆర్.ఆర్. రిసార్ట్ నేపథ్యంలో సాగుతుంది. చదువుకోని వెట్రి అనే యువకుడు ఆ రిసార్ట్లో హౌస్కీపింగ్ సిబ్బందిగా పనిచేస్తూనే, ఎలాగైనా అక్కడ ప్రధాన షెఫ్గా మారాలని కలలు కంటాడు. విజయ్ కుమార్ కథ రాసి నటించిన ఈ వెబ్ సిరీస్లో తలైవాసల్ విజయ్, కీర్తి అమర్, అభినయ నేత్రున్ తదితరులు నటించారు.
నాంగళ్ (Naangal)
విడుదల తేదీ: మార్చి 13
ఎక్కడ చూడొచ్చు: సన్ నెక్స్ట్ (Sun NXT)
దర్శకుడు అవినాష్ ప్రకాష్ తన సొంత జీవిత అనుభవాల స్ఫూర్తితో ఈ తమిళ డ్రామా సినిమాను తెరకెక్కించాడు. ఒక కఠినమైన తండ్రి పెంపకంలో పెరుగుతున్న ముగ్గురు యువ సోదరుల చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. ఈ సినిమాకు పలు ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్ లో మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది.
మేడ్ ఇన్ కొరియా (Made in Korea)
రిలీజ్ డేట్: మార్చి 12
ఎక్కడ చూడొచ్చు: నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix)
ఇదో తమిళ మూవీ. సౌత్ కొరియా దేశంపై ఎంతో ఆకర్షణ పెంచుకుని, ఎలాగైనా సియోల్ నగరాన్ని సందర్శించాలని కలలు కనే షెన్బా అనే ఒక తమిళ యువతి కథ ఇది. ఆమె తన కలను నెరవేర్చుకుని ఆ దేశానికి చేరుకున్నప్పటికీ, అక్కడ ఎదురైన వాస్తవ పరిస్థితులు ఆమె ఊహలకు పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటాయి. ఆర్. కార్తీక్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో ప్రియాంకా అరుల్ మోహన్ ప్రధాన పాత్ర పోషించగా, పార్క్ హై-జిన్, సి-హున్ బెక్ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
ల్యాండ్లార్డ్ (Landlord)
విడుదల తేదీ: మార్చి 13
ఎక్కడ చూడొచ్చు: జీ5 (ZEE5)
1980ల నాటి నేపథ్యంలో సాగే ఈ కన్నడ మూవీ.. ఒక క్రూరమైన భూస్వామి సాగించే అకృత్యాలను కళ్లకు కడుతుంది. తన భార్య, కూతురితో కలిసి నివసిస్తున్న రాచయ్య.. ఆ భూస్వామి పెట్టే దారుణమైన నియమాలను భరించలేక అతనిపై పోరాటానికి దిగుతాడు. జడేష్ కె హంపి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో దునియా విజయ్, రచితా రామ్, రాజ్ బి. శెట్టి కీలక పాత్రలు పోషించారు.
పెన్నుమ్ పోరాట్టమ్ (Pennum Porattum)
రిలీజ్ డేట్: మార్చి 13
ఎక్కడ చూడొచ్చు: నెట్ఫ్లిక్స్
మలయాళం సినిమాల్లో నటుడి నుంచి దర్శకుడిగా మారిన రాజేష్ మాధవన్ తెరకెక్కించిన షార్ప్ సెటైరికల్ డ్రామా ‘పెన్నుమ్ పోరాట్టమ్’. ఫిబ్రవరి 13న కేరళ థియేటర్లలో విడుదలై విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్న ఈ సినిమా.. ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి ఎంట్రీ ఇవ్వడానికి రెడీ అయిపోయింది. ఈ మూవీ డిజిటల్ రైట్స్ను దక్కించుకున్న ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ‘నెట్ఫ్లిక్స్’.. మార్చి 13 నుంచి ఈ సినిమాను స్ట్రీమింగ్ చేయనున్నట్లు అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేసింది.