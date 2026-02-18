Edit Profile
    ఓటీటీలో ఈవారం తెలుగు, కన్నడ, తమిళం, మలయాళం భాషల్లో చూడాల్సిన 6 ఇంట్రెస్టింగ్ మూవీస్, వెబ్ సిరీస్ ఇవే

    ఓటీటీలోకి ఈవారం కూడా కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చాయి. వీటిలో తెలుగుతోపాటు తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల కంటెంట్ ఉంది. మరి వీటిలో చూడాల్సిన మూవీస్, వెబ్ సిరీస్ ఏవో చూడండి.

    Published on: Feb 18, 2026 3:48 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    ఈవారం ఓటీటీ ప్రియులకు వినోదాల విందు దొరకనుంది. జియో హాట్‌స్టార్, నెట్‌ఫ్లిక్స్, జీ5, సన్ నెక్ట్స్ వంటి ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లో తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషలకు చెందిన ఆసక్తికరమైన సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. 'లక్కీ ది సూపర్ స్టార్' నుంచి మమ్ముట్టి 'చాతా పాచా' వరకు ఈ వారం విడుదలయ్యే సినిమాల వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

    ఓటీటీలో ఈవారం తెలుగు, కన్నడ, తమిళం, మలయాళం భాషల్లో చూడాల్సిన 6 ఇంట్రెస్టింగ్ మూవీస్, వెబ్ సిరీస్ ఇవే (JioHotstar/ Netflix)
    ఓటీటీలో ఈవారం తెలుగు, కన్నడ, తమిళం, మలయాళం భాషల్లో చూడాల్సిన 6 ఇంట్రెస్టింగ్ మూవీస్, వెబ్ సిరీస్ ఇవే (JioHotstar/ Netflix)

    ఈవారం ఓటీటీ రిలీజెస్

    ఈ వారం సౌత్ ఇండియన్ సినిమాల ఓటీటీ రిలీజ్ లైనప్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. ఫిబ్రవరి 19 (గురువారం) నుంచే కొత్త సినిమాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

    శ్రీ చిదంబరం గారు - ఈటీవీ విన్

    రిలీజ్ తేదీ: ఫిబ్రవరి 19

    తెలుగు సినిమా శ్రీ చిదంబరం గారు ఓటీటీలోకి వస్తోంది. ఒక యువకుడు తన గతం తాలూకు అవమానంతో, వేరే పేరుతో బతుకుతుంటాడు. ప్రేమ, బాధ, ధైర్యం ద్వారా తన నిజమైన అస్తిత్వాన్ని ఎలా తెలుసుకున్నాడు అనేదే ఈ సినిమా కథ. తులసి, వంశీ తుమ్మల ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలో గురువారం అంటే ఫిబ్రవరి 19 నుంచి చూడొచ్చు.

    చాతా పాచా - నెట్‌ఫ్లిక్స్

    రిలీజ్ తేదీ: ఫిబ్రవరి 19

    ఇదో మలయాళ మూవీ. కొచ్చిలో డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈ (WWE) స్ఫూర్తితో ముగ్గురు స్నేహితులు అండర్ గ్రౌండ్ రెజ్లింగ్ మొదలుపెడతారు. చిన్ననాటి పిచ్చి నుంచి లోకల్ మ్యాచ్‌ల వరకు వారి ప్రయాణం, గొడవలు, డ్రామా ఇందులో ఉంటాయి. అర్జున్ అశోకన్, రోషన్ మాథ్యూ, మమ్ముట్టి నటించారు. నెట్‌ఫ్లిక్స్ లో గురువారం అంటే ఫిబ్రవరి 19 నుంచి చూడొచ్చు.

    లక్కీ ది సూపర్ స్టార్ - జియోహాట్‌స్టార్

    రిలీజ్ తేదీ: ఫిబ్రవరి 20

    ఇదో తమిళ ఫ్యామిలీ డ్రామా. ఇది డైరెక్ట్ ఓటీటీ రిలీజ్. తప్పిపోయిన ఒక కుక్కపిల్ల చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. రాజకీయ గొడవల్లో చిక్కుకున్న ఒక పిల్లాడికి ఈ కుక్కపిల్ల ఎలా సహాయం చేసిందనేది ఆసక్తికరం. జీవీ ప్రకాష్ కుమార్, అనస్వర రాజన్, కోవై సరళ ఇందులో నటించారు. ఫిబ్రవరి 20 నుంచి జియోహాట్‌స్టార్ లో చూడొచ్చు.

    అమోస్ అలెగ్జాండర్ - సన్ నెక్ట్స్

    రిలీజ్ తేదీ: ఫిబ్రవరి 20

    ఇది కూడా ఓ మలయాళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ. ట్రూ క్రైమ్ షోను నడిపే ఒక జర్నలిస్ట్ జంట, ఒక రేపిస్ట్‌ను ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి వెళ్తారు. ఆ నేరస్తుడు చెప్పే నమ్మలేని నిజాలు, ఆ జంటకు ఉన్న లింక్ బయటపడటంతో కథ ఉత్కంఠభరితంగా మారుతుంది. జాఫర్ ఇడుక్కి, అజు వర్గీస్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఫిబ్రవరి 20 నుంచి సన్ నెక్ట్స్ లో చూడొచ్చు.

    రాక్షస - జీ5

    రిలీజ్ తేదీ: ఫిబ్రవరి 20

    ఇదొక కన్నడ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్. ఘటప్రభ నది ఒడ్డున జరిగే కొన్ని భయానక సంఘటనల మిస్టరీ ఇది. ఎస్ఐ హన్మప్ప (విజయ్ రాఘవేంద్ర) ఈ కేసును ఛేదించే క్రమంలో నమ్మకాలు, ఆచారాలు, సాక్ష్యాల మధ్య నలిగిపోతాడు. న్యాయం, సానుభూతికి మధ్య ఉన్న సన్నని గీతను ఈ సిరీస్ చూపిస్తుంది. ఫిబ్రవరి 20 నుంచి జీ5 ఓటీటీలో చూడొచ్చు.

    నీలి హక్కి - సన్ నెక్ట్స్

    రిలీజ్ తేదీ: ఫిబ్రవరి 20

    ఇది కూడా ఓ కన్నడ మూవీ. సిద్దా అనే 10 ఏళ్ల పిల్లాడు పల్లెటూరు నుంచి సిటీకి వలస వచ్చినప్పుడు పడే మానసిక సంఘర్షణే ఈ సినిమా. కొత్త వాతావరణంలో ఇమడలేక, తన బాల్యాన్ని వదులుకోలేక ఆ పిల్లాడు పడే ఆవేదనను ఇందులో చూపించారు. ఫిబ్రవరి 20 నుంచి సన్ నెక్ట్స్ లో చూడొచ్చు.

