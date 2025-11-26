ఓటీటీలోకి ఈ వారం తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లో వస్తున్న టాప్ 5 సినిమాలు ఇవే.. ఇక్కడ చూడండి

ఈవారం ఓటీటీలో సౌత్ భాషలకు చెందిన కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ మూవీస్ వస్తున్నాయి. వీటిలో ఒక మాస్ యాక్షన్ మూవీ, ఒక క్రేజీ కామెడీ, ఒక ఉత్కంఠభరితమైన క్రైమ్ థ్రిల్లర్, ఒక సైకలాజికల్ డ్రామా ఉన్నాయి. రవితేజ నటించిన 'మాస్ జాతర', షరాఫ్ యు ధీన్ ప్రధాన పాత్ర పోషించిన 'ది పెట్ డిటెక్టివ్', 'ఆర్యన్', 'రోనీ' ఈ వారం ఓటీటీలో సందడి చేయబోతున్నాయి. తెలుగు, మలయాళం, తమిళం, కన్నడ భాషలకు చెందిన ఈ తాజా సినిమాలను నెట్ఫ్లిక్స్, జీ5, సన్ నెక్స్ట్ వంటి వివిధ ప్లాట్ఫామ్లలో చూడొచ్చు.
మాస్ జాతర - నెట్ఫ్లిక్స్
మాస్ మూమెంట్స్, యాక్షన్ ప్యాక్డ్ సీక్వెన్స్లతో రవితేజ మళ్లీ ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నాడు. భాను బోగవరపు రచించి, దర్శకత్వం వహించిన ఈ తెలుగు మూవీలో ఒక నిజాయితీ గల పోలీస్ అధికారి ఒక గ్రామంలోని క్రైమ్ లార్డ్ను ఎలా ఎదుర్కొంటాడు అనేది ప్రధాన కథాంశం. ఈ సినిమాలో ప్రముఖ నటి శ్రీలీల కూడా నటించింది. థియేటర్లలో డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. ఇప్పుడు నాలుగు దక్షిణాది భాషల్లో శుక్రవారం (నవంబర్ 28) నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
ది పెట్ డిటెక్టివ్ - జీ5 ఓటీటీ
ఇదొక మలయాళ కామెడీ మూవీ. ఇందులో షరాఫ్ యు ధీన్ టైటిల్ పాత్ర టోనీ జోస్ అలూలా అనే పెంపుడు జంతువుల డిటెక్టివ్గా నటించాడు. తన స్నేహితురాలు కైకేయి తండ్రిని ఆకట్టుకోవడానికి డిటెక్టివ్ ఏజెన్సీలో చేరిన టోనీ.. అనుకోకుండా పెద్ద క్రైమ్ కేసుల్లో చిక్కుకుంటాడు. అంతర్జాతీయ మాఫియాతో సంబంధాలున్న నేరస్థులను కూడా ఎదుర్కొంటాడన్నదే ఈ సినిమా. ఈ మూవీలో అనుపమ పరమేశ్వరన్ ఫిమేల్ లీడ్ గా నటించింది. వినాయకన్, వినయ్ ఫోర్ట్, శ్యామ్ మోహన్, జోమోన్ జ్యోతిర్ వంటి నటులు కూడా ఉన్నారు.
గ్రీన్ - సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ
కన్నడ సైకలాజికల్ డ్రామా ఈ గ్రీన్. ఈ సినిమాలో గోపాలకృష్ణ దేశ్పాండే ప్రధాన పాత్రలో నటించాడు. వాస్తవానికి, భ్రమలకు మధ్య పోరాడుతున్న మయన్న అనే వ్యక్తి కథ ద్వారా 'పారనాయిడ్ స్కిజోఫ్రెనియా' అనే మానసిక స్థితిని ఈ సినిమా లోతుగా చూపిస్తుంది. బాలాజీ మనోహర్, ఆర్జే విక్కీ కూడా ఈ చిత్రంలో ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. ఇది ప్రేక్షకులకు ఒక ప్రత్యేకమైన సినీ అనుభవాన్ని అందిస్తుందని మేకర్స్ చెబుతున్నారు.
రోనీ - జీ5 ఓటీటీ
కిరణ్ రాజ్ ప్రధాన పాత్రలో.. గురుతేజ్ శెట్టి దర్శకత్వం వహించిన మరో కన్నడ మూవీ ఇది. ఒక నటుడు అందరూ భయపడే ఒక రౌడీగా మారతాడు. నేర ప్రపంచాన్ని చూపించే ఈ మూవీలో.. చివరకు అతను తనను తాను మార్చుకునే తీరు కూడా చూడొచ్చు. సమీక్ష, అపూర్వ, పి రవి శంకర్, ఉగ్రమ్ మంజు, యష్ శెట్టి తదితరులు ఈ చిత్రంలో నటించారు.
ఆర్యన్ - నెట్ఫ్లిక్స్
నటుడు విష్ణు విశాల్ ప్రధాన పాత్ర పోషించిన ఈ తమిళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సినిమాకు అతడే నిర్మాతగా కూడా వ్యవహరించాడు. ఒక వ్యక్తి టీవీ షోలో కొంతమందిని బందీగా పట్టుకుంటాడు. ఆత్మహత్య చేసుకునే ముందు మరిన్ని హత్యలు జరుగుతాయని హెచ్చరిస్తాడు. హత్యలు జరగడానికి సరిగ్గా ఒక గంట ముందు మాత్రమే బాధితుల గురించి తెలుస్తుంది. కథ ఆసక్తికరంగా ఉన్నప్పటికీ ఈ సినిమా థియేటర్లలో ఆశించినంత విజయం సాధించలేకపోయింది.
