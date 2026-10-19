OTT Releases: ఓటీటీలో ఈవారం ఏకంగా 14 క్రేజీ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్.. నెట్ఫ్లిక్స్లోనే 7.. తెలుగు క్రైమ్ థ్రిల్లర్ కూడా
OTT Releases: ఈ వారం అంటే అక్టోబర్ 19 - 25 మధ్య ఓటీటీ ప్రియులకు పండగే. నెట్ఫ్లిక్స్, జియో హాట్స్టార్, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, జీ5 వేదికలుగా ఏకంగా 14 కొత్త సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు వస్తున్నాయి.
OTT Releases: ఓటీటీ ప్రియులకు అక్టోబర్ మూడో వారం (అక్టోబర్ 19 నుంచి 25) అదిరిపోయే వినోదాన్ని పంచేందుకు సిద్ధమైంది. దసరా పండుగ సందర్భంగా కొత్త కొత్త మూవీస్, సిరీస్ ఓటీటీలోకి అడుగుపెడుతున్నాయి.
సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్లు, మైథాలజీ, యాక్షన్, హారర్, సర్వైవల్ డ్రామాలతో పాటు ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్లు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లలో సందడి చేయబోతున్నాయి. నెట్ఫ్లిక్స్, జియోహాట్స్టార్, ప్రైమ్ వీడియో, జీ5లలో విడుదలవుతున్న ఆ 14 సినిమాలు, సిరీస్ల పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
జియోహాట్స్టార్ (JioHotstar)లో 6 క్రేజీ రిలీజ్లు
1. వరం (Varam) – రిలీజ్ డేట్: అక్టోబర్ 22
ఈ వారం తెలుగు ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్న వెబ్ సిరీస్ 'వరం'. స్లమ్ ఏరియాలో నివసించే రాజు అనే కుర్రాడికి ఊహించని విధంగా ఒక 'వరం' దక్కుతుంది. ఆ వరం అతడి జీవితాన్ని ఎలా మలుపు తిప్పింది? దానికి ఎదురైన పరిణామాలు ఏంటి? అనే ఆసక్తికర కథాంశంతో తెరకెక్కిన ఫాంటసీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఇది.
2. ది లెజెండ్ ఆఫ్ హనుమాన్ సీజన్ 7 – రిలీజ్ డేట్: అక్టోబర్ 23
మైథలాజికల్ యానిమేటెడ్ సిరీస్లలో విశేష ఆదరణ పొందిన 'ది లెజెండ్ ఆఫ్ హనుమాన్' 7వ సీజన్ స్ట్రీమింగ్కు సిద్ధమైంది. హనుమంతుడి జీవితంలో ఇప్పటివరకు వినని, చూడని అనేక అద్భుతమైన ఘట్టాలను ఇందులో వీక్షించవచ్చు.
3. మహిషాసుర వధ – రిలీజ్ డేట్: అక్టోబర్ 20
చెడుపై మంచి సాధించిన విజయాన్ని చాటి చెప్పే భక్తిరస చిత్రం ఇది. దుర్గాదేవి మహిషాసురుడి అత్యంత శక్తివంతమైన రాక్షస శక్తిని ఎలా అంతమొందించింది అనేది కథాంశం.
4. అప్సర – రిలీజ్ డేట్: అక్టోబర్ 21
సముద్ర మంథనం, అమృత కలశం మైథలాజికల్ నేపథ్యంతో రూపొందిన సూపర్ నేచురల్ ఫాంటసీ షో ఇది. ఇద్దరు సోదరీమణుల శక్తుల చుట్టూ కథ తిరుగుతుంది.
5. మోనా (Moana) – రిలీజ్ డేట్: అక్టోబర్ 21
తన దీవిని కాపాడుకోవడానికి సాహసోపేతమైన సముద్ర ప్రయాణం చేసే 'మోనా' అనే గిరిజన బాలిక కథతో తెరకెక్కిన హిట్ యానిమేటెడ్ అడ్వెంచర్ ఫిల్మ్.
6. బిట్టు బహానేబాజ్ ఏక్ కా తీన్ – రిలీజ్ డేట్: అక్టోబర్ 20
బిట్టు అనే కుర్రాడు తన సొంత స్వార్థం కోసం మూడు రకాల విభిన్నమైన ఐడెంటిటీలు మార్చడం వల్ల వచ్చే కామెడీ గందరగోళం చుట్టూ తిరిగే యానిమేటెడ్ మిని ఫిల్మ్.
నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix) లో 7 బంపర్ ఆఫర్లు
1. డోరతీ (Dorothy) – రిలీజ్ డేట్: అక్టోబర్ 23
స్టార్ నటి కీర్తి సురేష్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన తమిళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ 'డోరతీ'. సనంత్, రిషికాంత్ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఇద్దరు చిన్ననాటి స్నేహితుల జీవితాల్లోకి డోరతీ అనే అమ్మాయి రాకతో ఎలాంటి భయానక మలుపులు వచ్చాయనేది సస్పెన్స్తో కూడిన కథ.
2. ది ప్యారడైజ్ – రిలీజ్ డేట్: అక్టోబర్ 22
నాని ది ప్యారడైజ్ కూడా ఈ వారమే ఓటీటీలోకి వస్తోంది. అక్టోబర్ 22 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. థియేటర్లలో బ్లాక్బస్టర్ వసూళ్లు సాధించిన ఈ మూవీ.. ఇక ఓటీటీ లవర్స్ ను అలరించనుంది.
3. గజబ్ రాత్ (Gajab Raat) – రిలీజ్ డేట్: అక్టోబర్ 23
వర్సటైల్ నటుడు మనోజ్ బాజ్పేయీ అవినీతి పోలీస్ ఆఫీసర్గా నటించిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఇది. ఒకే ఒక్క రాత్రిలో జరిగే కీలకమైన సంఘటనల చుట్టూ ఈ కథ నడుస్తుంది.
4. ది లాస్ట్ హౌస్ ఆన్ ది లెఫ్ట్ – రిలీజ్ డేట్: అక్టోబర్ 21
తమ కుమార్తెపై దాడి చేసిన దుండగులకు తెలియకుండానే తమ ఇంట్లో ఆశ్రయం ఇచ్చిన ఒక కుటుంబం, ఆ తర్వాత నిజం తెలుసుకుని ఎలాంటి రివేంజ్ తీర్చుకున్నారనేదే ఈ హారర్ రివేంజ్ మూవీ.
5. సర్వైవింగ్ హరికేన్ ఓటిస్ – రిలీజ్ డేట్: అక్టోబర్ 23
మెక్సికోలోని అకపుల్కో నగరాన్ని వణికించిన భయంకర కేటగిరీ-5 హరికేన్ ఓటిస్ ఆధారంగా తెరకెక్కిన సర్వైవల్ డ్రామా ఇది.
6. గల్లీ బాయ్ (Gully Boy) – రిలీజ్ డేట్: అక్టోబర్ 20
రణ్వీర్ సింగ్, ఆలియా భట్ నటించిన మ్యూజికల్ హిట్ మూవీ నెట్ఫ్లిక్స్లో అందుబాటులోకి వస్తోంది. వీధి ర్యాపర్ల జీవిత కథ ఆధారంగా ఈ చిత్రం తెరకెక్కింది.
7. ఇంగ్లీష్ వింగ్లీష్ (English Vinglish) – రిలీజ్ డేట్: అక్టోబర్ 20
అతిలోక సుందరి శ్రీదేవి నటనతో మెప్పించిన క్లాసిక్ డ్రామా మూవీ నెట్ఫ్లిక్స్ స్ట్రీమింగ్కు వస్తోంది. ఇంగ్లీష్ రాదని హేళన చేసిన కుటుంబంలో ఓ గృహిణి సాధించిన ఆత్మగౌరవ పోరాటమే ఈ సినిమా.
ప్రైమ్ వీడియో, జీ5లలో ఇలా..
1. ది టెర్మినల్ లిస్ట్ సీజన్ 2 (Prime Video) – రిలీజ్ డేట్: అక్టోబర్ 21
నేవీ సీల్ కమాండర్ జేమ్స్ రీస్ సాగించే యాక్షన్ క్రైమ్ విభాగానికి సంబంధించిన రెండవ సీజన్ అక్టోబర్ 21న ప్రైమ్ వీడియోలో గ్రాండ్గా రాబోతోంది.
2. సుమో దీదీ (ZEE5) – రిలీజ్ డేట్: అక్టోబర్ 23
భారతదేశపు తొలి ప్రొఫెషనల్ మహిళా సుమో రెజ్లర్ హేతల్ దవే జీవిత కథ ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఓ మంచి స్పోర్ట్స్ బయోపిక్ డ్రామా 'సుమో దీదీ'.
తెలుగు ప్రేక్షకులు ముఖ్యంగా 'వరం' వెబ్ సిరీస్, కీర్తి సురేష్ 'డోరతీ', మనోజ్ బాజ్పేయీ 'గజబ్ రాత్' సినిమాలను అస్సలు మిస్ కాకుండా తమ వాచ్లిస్ట్లో చేర్చుకోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More