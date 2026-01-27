OTT Releases: ఈవారం ఓటీటీలోకి వస్తున్న ఈ 4 తెలుగు, మలయాళం సినిమాలను మిస్ కావద్దు.. ఓ బ్లాక్బస్టర్ హారర్ కామెడీ కూడా
ఈ వారం డిజిటల్ తెరపై వినోదాల విందు మామూలుగా లేదు. బాలీవుడ్ స్టార్ రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన ధురంధర్ నెట్ఫ్లిక్స్లో విడుదలవుతుండగా.. సౌత్ సినిమాలు కూడా పోటీకి సిద్ధమయ్యాయి. మరి వాటిలో మిస్ కాకుండా చూడాల్సిన నాలుగు తెలుగు, మలయాళ సినిమాలేవో చూడండి.
ఓటీటీలోకి ఈవారం వస్తున్న అతిపెద్ద సినిమా ధురంధర్. ఇండియన్ సినిమాలో ఎన్నో బాక్సాఫీస్ రికార్డులను తిరగరాసిన మూవీ ఇది. జనవరి 30న ఈ మూవీ నెట్ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ కానుండగా.. దానికి పోటీగా నాలుగు తెలుగు, మలయాళం సినిమాలూ వస్తున్నాయి.
మలయాళ నటుడు నివిన్ పాలీ నటించిన బ్లాక్బస్టర్ ‘సర్వం మాయ’ ఒకవైపు, యువ తెలుగు కథానాయకుడు రోషన్ మేక నటించిన ‘ఛాంపియన్’ మరోవైపు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. జనవరి చివరి వారంలో జియోహాట్స్టార్, నెట్ఫ్లిక్స్, ఈటీవీ విన్, సన్ నెక్స్ట్ వంటి వివిధ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ లో విడుదల కానున్న మలయాళ, తెలుగు సినిమాలేవో తెలుసుకోండి.
సర్వం మాయ (Sarvam Maya) - జియోహాట్స్టార్
గతేడాది మలయాళం ఇండస్ట్రీ నుంచి మరో బ్లాక్బస్టర్ ‘సర్వం మాయ’. ఇది ప్రభేందు అనే సంగీతకారుడి కథ. సంగీతంలో సరైన అవకాశాలు లేక ఇబ్బంది పడుతున్న అతను.. ఇంటికి తిరిగి వచ్చి బ్రతుకు తెరువు కోసం మతపరమైన ఆచారాలు, పూజలు చేయడం ప్రారంభిస్తాడు.
అలాంటి ఒక పూజ తర్వాత ఒక దెయ్యం అతని జీవితంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఆ దెయ్యం రాకతో అతని జీవితం అనూహ్యంగా మారిపోతుంది. మంచి హారర్ కామెడీ చూడాలనుకుంటే ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్. శుక్రవారం (జనవరి 30) నుంచి జియోహాట్స్టార్ లో చూడొచ్చు.
ఛాంపియన్ (Champion) - నెట్ఫ్లిక్స్
రోషన్ మేక నటించిన ఛాంపియన్ గురువారం (జనవరి 29) నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ తెలుగు మూవీ మనల్ని 1940ల నాటి కాలానికి తీసుకెళ్తుంది. ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ కావాలని కలలు కనే ఒక యువకుడి కథ ఇది. అలాంటి వ్యక్తి తన భూమిని కాపాడుకోవడానికి చేసే పెద్ద పోరాటంలో ఎలా చిక్కుకున్నాడనేది ఇందులో చూపించారు.
ఇందులో మలయాళ నటి అనస్వర రాజన్ తెలుగు తెరకు పరిచయమైంది. ఈ సినిమాలోని ‘గిర గిర గిర’ అనే పాట యువతను బాగా ఆకట్టుకుంది. సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించినంత ఆడకపోయినా, ఓటీటీలో ఆదరణ పొందే అవకాశం ఉంది.
కానిస్టేబుల్ (Constable) - ఈటీవీ విన్
‘హ్యాపీ డేస్’ సినిమాతో తన సినీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించిన నటుడు వరుణ్ సందేశ్. అతడు ఈ సినిమాలో పోలీస్ పాత్రలో కనిపించాడు. తన మేనకోడలు దారుణ హత్యకు గురైన తర్వాత, న్యాయం కోసం పోరాడే పోలీస్ అధికారిగా వరుణ్ చాలా నిజాయితీగా నటించాడు.
మధులిక వారణాసి ఇందులో కథానాయికగా నటించింది. తక్కువ బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా థియేటర్లలో పెద్దగా ఆడకపోయినా, డిజిటల్ వేదికపై ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవచ్చు. గురువారం (జనవరి 29) నుంచి ఈటీవీ విన్ టో చూడొచ్చు.
పతంగ్ (Patang) - సన్ నెక్స్ట్
ఇది మరో తెలుగు మూవీ. ముగ్గురు స్నేహితులు, గాలిపటాలు ఎగురవేయడంపై వారికి ఉన్న ఆసక్తి చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. ప్రణవ్ కౌశిక్, ప్రీతి పగడాల, వంశీ పూజిత్ ఈ చిత్రంలో ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. స్నేహం, పోటీతత్వం కలగలిపిన ఒక రంగుల కథగా ఇది అలరించనుంది. ప్రణీత్ ప్రత్తిపాటి ఈ సినిమాకు రచన, దర్శకత్వం వహించాడు. శుక్రవారం (జనవరి 30) నుంచి సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీలో చూడొచ్చు.