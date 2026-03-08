Edit Profile
    OTT Telugu: ఈ వారం ఓటీటీలోని తెలుగు సినిమాలు.. కామెడీ రొమాంటిక్ టు థ్రిల్ల‌ర్‌.. ఓ లుక్కేయండి

    OTT Telugu: ఓటీటీ లవర్స్ అలర్ట్. ఈ వారం ఓటీటీలోకి కొత్త సినిమాలు చాలానే వచ్చాయి. వీటిలో తెలుగు మూవీస్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ వారం డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చిన తెలుగు చిత్రాలపై ఓ లుక్కేయండి. 

    Published on: Mar 08, 2026 5:26 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    ఈ వారం ఓటీటీలో కొత్త తెలుగు సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యాయి. ఇందులో డిఫరెంట్ జోనర్ల మూవీస్ ఉన్నాయి. రొమాంటిక్, కామెడీ, థ్రిల్లర్ తదితర జోనర్లలోని తెలుగు సినిమాలు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. మరి ఈ వారం ఓటీటీలోకి వచ్చిన తెలుగు చిత్రాలపై ఓ లుక్కేయండి.

    ఈ వారం ఓటీటీ తెలుగు
    ఈ వారం ఓటీటీ తెలుగు

    ఓం శాంతి శాంతి శాంతి:

    తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బా జంటగా నటించిన తెలుగు కామెడీ ఫ్యామిలీ మూవీ ‘ఓం శాంతి శాంతి శాంతి:’ ఓటీటీలో అదరగొడుతోంది. మలయాళం సూపర్ హిట్ మూవీ 'జయ జయ జయ జయ హే' చిత్రానికి తెలుగు రీమేక్ గా ఓం శాంతి శాంతి శాంతి: తెరకెక్కింది. భార్యపై కోపాన్ని చూపించే భర్తగా తరుణ్ భాస్కర్ నటించాడు. కానీ ఒక్కసారి భార్య ఎదురు తిరిగితే ఎలా ఉంటుందనేది ఫన్నీగా చూపించారు. ఈ మూవీ మార్చి 4 నుంచి ఆహా వీడియో ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

    చరిత కామాక్షి

    తెలుగు లవ్ రొమాంటిక్ మూవీ ‘చరిత కామాక్షి’. కొత్తగా పెళ్లైన జంట మధ్య ఉండే ముద్దు ముచ్చట్లు, రొమాన్స్, లవ్ చుట్టూ సాగే సినిమా ఇది. అయితే మధ్యలో వచ్చే ఓ ట్విస్ట్ మైండ్ బ్లాక్ చేస్తుంది. ఈ సినిమాలో అభయ్ నవీన్, దివ్య శ్రీపాద హీరోహీరోయిన్లుగా నటించారు. ఈ చరిత కామాక్షి మూవీ డైరెక్ట్ గా ఓటీటీలో రిలీజైంది. మార్చి 5న ఈటీవీ విన్ లో ఈ చరిత కామాక్సి సినిమా రిలీజైంది.

    అనగనగా ఆస్ట్రేలియాలో

    ఓటీటీ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ సినిమా ‘అనగనగా ఆస్ట్రేలియాలో’. సస్పెన్స్ తో కూడిన ఈ మూవీకి ఓటీటీలో మంచి క్రేజ్ లభిస్తోంది. పూర్తిగా ఆస్ట్రేలియాలోనే తీసిన ఈ తెలుగు సినిమాలో జ్యోతినాథ్ గౌడ్, శాన్య, చంద్ర తదితరులు నటించారు. ఈ సినిమా ఆహా వీడియోలో ఉంది.

    అన్నగారు వస్తారు

    తమిళ హీరో కార్తి లేటెస్ట్ మూవీ అన్నగారు వస్తారు. తమిళంలో వా వాతియార్ పేరుతో వచ్చిన మూవీని తెలుగులో అన్నగారు వస్తారు పేరుతో డైరెక్ట్ గా ఓటీటీలో రిలీజ్ చేశారు. ఈ సినిమా ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఇందులో కార్తి పోలీస్ ఆఫీసర్ గా నటించాడు. పొంగల్ 2026 కు రిలీజైన ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఫ్లాప్ గా నిలిచింది.

    ఈఎంఐ

    ఇవాళ (మార్చి 8) ఓటీటీలోకి వచ్చిన తెలుగు సినిమా ‘ఈఎంఐ’. ఇది ఈటీవీ విన్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. అభినవ్ మణికంఠ, నేహా పఠాన్ హీరో హీరోయిన్లుగా నటించారు. కారు ఈఎంఐ కట్టలేక పిల్లలు వద్దనుకునే భార్యాభర్తల కథతో ఈఎంఐ మూవీ తెరకెక్కింది.

