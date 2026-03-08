Rayudu Gari Taluka Review: రాయుడు గారి తాలూకా రివ్యూ- ఊరిలో వయసుకొచ్చిన యువకుల చావులు- యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఎలా ఉందంటే?
వీరితోపాటు కిట్టయ్య, ఆర్కే నాయుడు, ఉలిశెట్టి నాగరాజు, కరణం శ్రీహరి, సృజనక్షిత ఇతర ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. కొర్రపాటి నవీన్ శ్రీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాకు రచయిత, నిర్మాతగా హీరో ఉలిశెట్టి శ్రీనివాస్ ఉన్నారు. మార్చి 6న థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ సినిమా ఎలా ఉందో నేటి రాయుడు గారి తాలూకా రివ్యూలో తెలుసుకుందాం.
కథ:
ఓ గ్రామానికి రాయుడు (ఉలిశెట్టి శ్రీనివాస్) పెద్దగా ఉంటాడు. రాయుడు అంటే చాలా మందికి భయం, మరికొంతమందికి గౌరవం. కానీ, రాయుడు జీవితంలో రహస్యమైన కోణం ఉంటుంది. కూతురు అంటే రాయుడుకు ఎంతో ప్రాణం. కూతురును పట్టణంలో చదివిస్తుంటాడు రాయుడు.
అదే సమయంలో ఊరి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో వయసుకు వచ్చిన అబ్బాయిలు చనిపోతుంటారు. ఈ ఘటనలపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో రాయుడికి కొన్ని నిజాలు బయటపడతాయి.
ట్విస్టులు
ఆ నిజాలు ఏంటీ? గ్రామాల్లో యువకులు ఎందుకు చనిపోతున్నారు? చీకటి గదిలో రాయుడు ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది? రాయుడు కూతురుకు ఏం జరిగింది? వంటి విషయాలు తెలియాలంటే ఈ రాయుడు గారి తాలూకా చూడాల్సిందే.
విశ్లేషణ:
ఈ సినిమాకి ప్రధాన బలం కథ. క్లైమాక్స్లో వచ్చే మలుపులు కథకు బాగా వర్కౌట్ అవుతాయి. ఒక మంచి సందేశంతో కూడుకున్న కమర్షియల్ సినిమా ఇది. మొదటి భాగంలో కథలోకి వెళ్లటానికి కొంచెం టైమ్ తీసుకున్న సినిమా అసలు మలుపు వచ్చిన తరువాత పరుగులు తీస్తుంది.
ఫస్టాఫ్లో వచ్చే లవ్ ట్రాక్ బాగుంటుంది. ఆ తరువాత కథ నెమ్మదిగా సాగుతుంది. మళ్లీ విరామంతో ట్విస్ట్ అదిరిపోతుంది. ఇక సెకండాఫ్ బాగా ఎంగేజ్ చేసేలా ఉంటుంది. అలాగే, మధ్యలో వచ్చే ఫ్లాష్ బ్యాక్ సీన్స్ ఎమోషన్తో నిండిపోతాయి. రాయుడు కూతురు చనిపోయే పాట అందరి హృదయాలు తాకేలా ఉందని చెప్పొచ్చు.
ఆకట్టుకునే క్లైమాక్స్
యాక్షన్ సీక్వెన్స్పై ఇంకాస్తా ఫోకస్ పెట్టి ఉండాల్సింది. పాటలు బాగున్నా.. చిత్రీకరపై దృష్టి పెట్టాల్సింది. క్లైమాక్స్ బాగుంటుంది. రాయుడు పాత్రలో ఉలిశెట్టి శ్రీనివాస్ జీవించేశారు. ముఖ్యంగా క్లైమాక్స్లో ఆయన నట విశ్వరూపం చూపించారు. రెండు రకాలు పాత్రల్లో చాలా బాగా కనిపించారు.
శ్రీనివాస్ నటనలో పరిణితి కనిపిస్తుంది. ఒక కథ, స్క్రీన్ ప్లే అందిస్తూ సినిమాకి ఆయన పూర్తి న్యాయం చేశారు. హీరోయిన్గా సత్య ఈషా తన నటనతో అందరినీ ఆకట్టుకుంది. రెండు పాత్రలో చక్కగా ఇమిడింది అనే చెప్పాలి. కూతురుగా చేసిన అమ్మాయి అద్భుతంగా నటించింది. క్లైమాక్స్లో తన నటనతో ఆకట్టుకుంది .
ఫైనల్గా చెప్పాలంటే
మిగతా నటి నటీమణులు అందరూ చాలా బాగా చేశారు. ఎడిటింగ్ ఓకే. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. విజువల్స్ బాగున్నాయి. మ్యూజిక్ పర్వాలేదు. అందరినీ కలుపుకుంటూ కథని ముందుకు తీసుకెళ్లిన డైరెక్టర్ టేకింగ్ బాగుంది. కొత్త వాళ్లతో కూడా సినిమా బాగా తీయొచ్చని నిరూపించారు. ఫైనల్గా చెప్పాలంటే కొన్ని చోట్ల నెమ్మదిగా సాగిన ఈ రాయుడు అలరిస్తాడు.