జోరుగా రాయుడు గారి తాలూకా ప్రమోషన్స్- మొన్న మాస్ సాంగ్, నేడు రొమాంటిక్ పాట- క్లాస్ డైరెక్టర్తో రిలీజ్
రాయుడు గారి తాలూకా మూవీ ప్రమోషన్స్ జోరుగా సాగుతున్నాయి. ఇదివరకు పక్కా మాస్ బీట్ సాంగ్గా జాతరొచ్చింది విడుదల చేశారు. ఇప్పుడు తాజాగా రొమాంటిక్గా సాగే ఏలేలో పాటను రిలీజ్ చేశారు. మరి ఈ సాంగ్ను ఏ డైరెక్టర్ రిలీజ్ చేశారో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
తెలుగులో తెరకెక్కుతోన్న లేటెస్ట్ పొలిటికల్ యాక్షన్ డ్రామా సినిమా రాయుడు గారి తాలూకా. శ్రీనివాస్ ఉలిశెట్టి, సత్య ఈషా హీరో హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్న తాజా రూరల్ ఎంటర్టైనర్ ‘రాయుడి గారి తాలుకా’ షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుని పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ దశలో ఉంది.
మొదటి పాటగా జాతరొచ్చింది
ఉలిశెట్టి మూవీస్ బ్యానర్పై నిర్మించిన రాయుడు గారి తాలూకా సినిమాకు కొర్రపాటి నవీన్ శ్రీ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రం నుంచి ఇప్పటికే మొదటి పాట ‘జాతరొచ్చింది’ రిలీజ్ అయి మంచి రెస్పాన్స్ పొందింది.
పక్కా మాస్ బీట్ సాంగ్
రాయుడు గారి తాలూకా నుంచి మొన్న విడుదలైన జాతరొచ్చింది పక్కా మాస్ బీట్ ఐటమ్ సాంగ్గా అలరించింది. ఈ సాంగ్ను సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా, బంగర్రాజు సినిమాల డైరెక్టర్ కల్యాణ్ కృష్ణ కూరసాల విడుదల చేశారు. ఇప్పుడు తాజాగా ఇవాళ (జనవరి 14) మరో దర్శకుడు చేతుల మీదుగా మరో పాటను రిలీజ్ చేశారు.
క్లాస్ డైరెక్టర్గా పేరు
ఈసారి రాయుడు గారి తాలూకా నుంచి రొమాంటిక్ సాంగ్గా ‘ఏలేలో..’ పాటను రిలీజ్ చేశారు. ఈ సాంగ్ను క్లాస్ డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ అడ్డాల విడుదల చేశారు. కొత్త బంగారులోకం ముకుంద, సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు, బ్రహ్మోత్సవం వంటి సినిమాలతో క్లాస్ డైరెక్టర్గా శ్రీకాంత్ అడ్డాల పేరు తెచ్చుకున్న విషయం తెలిసిందే.
రొమాంటిక్ ట్రాక్
ఇకపోతే ఏలేలో అంటూ సాగే ఈ రొమాంటిక్ ట్రాక్కు గురుబిల్లి జగదీష్ సాహిత్యం అందించగా, నగేష్ గౌరీష్ అద్భుతమైన సంగీతం సమకూర్చారు. జయశ్రీ పల్లెం, సాయి సందీప్ పక్కి మధురమైన స్వరాలతో ఆలపించారు. ఈ పాట ద్వారా సినిమాలోని గ్రామీణ నేపథ్యం, రొమాన్స్ ఎలిమెంట్స్ బాగా హైలైట్ అవుతున్నాయి.
జోరుగా ప్రమోషన్స్
ఇలా వరుస పెట్టి జోరుగా రాయుడి గారి తాలుకా ప్రమోషన్స్ నిర్వహిస్తున్నారు మేకర్స్. ఈ క్రమంలోనే మొన్న మాస్ బీట్ సాంగ్, ఇవాళ రొమాంటిక్ పాటను రిలీజ్ చేసి ఆడియెన్స్ను అట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు.
రాయుడు గారి తాలూకా నటీనటులు
కాగా, రాయుడు గారి తాలూకా సినిమాను ఉలిశెట్టి నిత్యశ్రీ, ఉలిశెట్టి పునర్వికా వేద శ్రీ, నవీన్ శ్రీ కొర్రపాటి, పీజే దేవి, కరణం పేరినాయుడు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీలో సుమన్, కిట్టయ్య, ఆర్.కే నాయుడు, సలార్ పూజ, కరణం శ్రీహరి, ఉలిశెట్టి నాగరాజు, సృజనక్షిత వంటి ప్రముఖ నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.