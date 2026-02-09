OTT Telugu: ఓటీటీలోకి ఈవారం రాబోతున్న టాప్ 4 తెలుగు సినిమాలు ఇవే.. రెండు బ్లాక్బస్టర్స్.. ఒకటి క్రైమ్ థ్రిల్లర్
ఓటీటీలోకి ఈవారం ఏకంగా మూడు సంక్రాంతి సినిమాలు వస్తున్నాయి. తెలుగులో చాలా మూవీసే వస్తుండగా.. వాటిలో టాప్ 4 ఏవో ఇక్కడ చూడండి. రెండు బ్లాక్బస్టర్ సంక్రాంతి మూవీస్, మరొకటి నేరుగా ఓటీటీలోకి వస్తున్న క్రైమ్ కామెడీ థ్రిల్లర్ సినిమాలు ఉన్నాయి.
తెలుగు ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు ఈవారం పండగే పండగ. ఫిబ్రవరి 7 నుంచి 13 మధ్యలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి, మాస్ మహారాజా రవితేజ, యువ సంచలనం నవీన్ పోలిశెట్టి నటించిన భారీ సినిమాలు స్ట్రీమింగ్కు సిద్ధమయ్యాయి. థియేటర్లలో అలరించిన ఈ సినిమాలు ఇప్పుడు డిజిటల్ స్క్రీన్పై సందడి చేయనున్నాయి. ఆ లిస్ట్, ప్లాట్ఫామ్ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
ఈవారం ఓటీటీలోకి రానున్న తెలుగు మూవీస్
ఈ వారం అంటే ఫిబ్రవరి 7 నుంచి 13 మధ్య తెలుగు ఓటీటీ స్పేస్ కళకళలాడనుంది. బాక్సాఫీస్ వద్ద బ్లాక్బస్టర్లుగా నిలిచిన సినిమాలు, డైరెక్ట్ ఓటీటీ రిలీజ్లతో వినోదం పంచడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. మీరు మిస్ కాకూడని ఆ చిత్రాల వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు - జీ5 ఓటీటీ
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార జంటగా నటించిన ఈ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఇంకా వసూళ్ల వర్షం కురిపిస్తూనే ఉంది. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహించిన ఈ మోస్ట్ ఎవైటెడ్ మూవీ ఎట్టకేలకు ఓటీటీలోకి వస్తోంది. నెల రోజుల్లోపే అంటే బుధవారం (ఫిబ్రవరి 11) నుంచి జీ5 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ఈ సినిమా సుమారు రూ.400 కోట్ల వరకూ వసూలు చేసిన విషయం తెలిసిందే.
అనగనగా ఒక రాజు - నెట్ఫ్లిక్స్
'జాతిరత్నాలు' ఫేమ్ నవీన్ పోలిశెట్టి నటించిన లేటెస్ట్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ ఇది. రెండేళ్లుగా నిర్మాణంలో ఉన్నా విడుదలయ్యాక రూ. 100 కోట్లు రాబట్టి సత్తా చాటింది. మీనాక్షి చౌదరి హీరోయిన్గా నటించిన ఈ సినిమా ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్లో నవ్వులు పంచనుంది. ఈ మూవీ కూడా బుధవారమే (ఫిబ్రవరి 11) డిజిటల్ ప్రీమియర్ కాబోతోంది.
సాంప్రదాయిన సుప్పిని సుద్దపూసని - ఈటీవీ విన్
శివాజీ, లయ జంటగా నటిస్తున్న ఈ క్రైమ్ కామెడీ థ్రిల్లర్ నేరుగా ఓటీటీలో విడుదలవుతోంది. వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమాపై మంచి అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ మధ్యే రిలీజైన ట్రైలర్ చాలా ఆసక్తికరంగా సాగింది. ఇందులో శివాజీ ఓ పంచాయతీ సెక్రటరీగా నటించాడు. ఈ మూవీ గురువారం అంటే ఫిబ్రవరి 12 నుంచి ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి - జీ5 ఓటీటీ
సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలైన రవితేజ మరో డిజాస్టర్ సినిమా ఇది. కిషోర్ తిరుమల దర్శకత్వంలో డింపుల్ హయతి, ఆషికా రంగనాథ్ హీరోయిన్లుగా నటించిన ఈ క్లీన్ కామెడీ సినిమా ఓటీటీలో అలరించడానికి రెడీ అయ్యింది. ఈ సినిమా శుక్రవారం (ఫిబ్రవరి 13) నుంచి జీ5 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ఈ ఏడాది సంక్రాంతి డిజాస్టర్లలో ఇదీ ఒకటి.