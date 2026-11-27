హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.
OTT Today: ఓటీటీలో ఈరోజు సినిమాల జాతర.. రూ.450 కోట్ల బ్లాక్బస్టర్ నుంచి రెండు సూపర్ తెలుగు మూవీస్, మలయాళ థ్రిల్లర్ వరకు
OTT Today: ఈరోజు అంటే శుక్రవారం (నవంబర్ 27, 2026) వివిధ ప్రధాన ఓటీటీ వేదికలైన నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, జియోహాట్స్టార్, సోనీ లివ్, జీ5లలో తెలుగు, హిందీ, తమిళం, మలయాళ భాషలకు చెందిన 7 కొత్త సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు స్ట్రీమింగ్లోకి వచ్చాయి. వీటిలో 2 తెలుగు మూవీస్ ఉన్నాయి.
OTT Today: ఓటీటీ మూవీ లవర్స్ కు ఈ వీకెండ్ పండగే. ఈ శుక్రవారం (నవంబర్ 27) ఒక్కరోజే 7 ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వీటిలో రూ.453 కోట్ల బ్లాక్బస్టర్ హనుమాన్ అంశ్ తోపాటు క్రేజీ థ్రిల్లర్ మూవీ దృశ్యం: ది కంక్లూజన్, ఆదర్శ కుటుంబం, గరివిడి లక్ష్మిలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. నెట్ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ వీడియో, జియోహాట్స్టార్, జీ5, సోనీ లివ్ ఓటీటీల్లో ఇవి స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చాయి.
ఆదర్శ కుటుంబం హౌస్ నెం: 47 – ఏకే47
టాలీవుడ్ సీనియర్ స్టార్ హీరో విక్టరీ వెంకటేష్, అందాల నటి శ్రీనిధి శెట్టి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన యాక్షన్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ ఇది. 2 గంటల 30 నిమిషాల నిడివి గల ఈ చిత్రం నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix) వేదికగా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. 5.9/10 రేటింగ్ కలిగిన ఈ చిత్రాన్ని తెలుగుతో పాటు హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో కుటుంబంతో కలిసి హాయిగా చూడొచ్చు.
గరివిడి లక్ష్మి (Garividi Lakshmi)
విడుదలకు ముందే విశేష ఆదరణ పొంది, ఏకంగా 9.0/10 రేటింగ్ సొంతం చేసుకున్న డ్రామా-మిస్టరీ చిత్రం ‘గరివిడి లక్ష్మి’. ఈ సినిమా ప్రముఖ ఓటీటీ వేదిక అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video)లో నేటి నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. తెలుగుతో పాటు తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లోనూ ఈ చిత్రం అందుబాటులో ఉంది.
దృశ్యం: ద కంక్లూజన్ (Drishyam: The Conclusion)
సస్పెన్స్, క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ప్రియులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం ‘దృశ్యం: ద కంక్లూజన్’. అజయ్ దేవగన్, టబు, శ్రియ శరణ్, జైదీప్ అహ్లావత్ కీలక పాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమా నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix)లో విడుదలైంది. 7.6/10 రేటింగ్ సాధించిన ఈ 2 గంటల 28 నిమిషాల థ్రిల్లర్ ఆద్యంతం ఉత్కంఠభరితంగా సాగుతుంది. ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు రూ.590 కోట్లు వసూలు చేసింది.
హనుమాన్ అంశ్ (Hanuman Ansh)
ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక గురువు నీమ్ కరోలి బాబా జీవిత కథ ఆధారంగా తెరకెక్కిన బయోగ్రాఫికల్ డ్రామా ‘హనుమాన్ అంశ్’. శోభినావ్ సత్య ప్రధాన పాత్ర పోషించిన ఈ చిత్రానికి సెన్సార్ బోర్డు 'U' సర్టిఫికెట్ జారీ చేసింది. 8.5/10 రేటింగ్ సాధించిన ఈ 2 గంటల 30 నిమిషాల చిత్రం ప్రస్తుతం సోనీ లివ్ (SonyLIV)లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుండగా.. దీని తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, గుజరాతీ వెర్షన్లు నవంబర్ 29న నెట్ఫ్లిక్స్లో అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ.453 కోట్లు వసూలు చేసింది.
ఢాయి చాల్ (Dhai Chaal)
విద్యార్థి రాజకీయాల నేపథ్యంలో సాగే క్యాంపస్ పొలిటికల్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్ 'ఢాయి చాల్' (సీజన్ 1) నేటి నుంచి జియోహాట్స్టార్ (JioHotstar) వేదికగా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. గగన్ అరోరా, ఆదిల్ జాఫర్ ఖాన్ ఇందులో ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు.
ఆక్టోపస్ (Octopus – తమిళం)
అశ్విన్ కుమార్, అర్చన రవిచంద్రన్, వినోద్ కిషన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన గ్రిప్పింగ్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ ‘ఆక్టోపస్’ ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ జీ5 (ZEE5)లో నేడు విడుదలైంది.
సత్యమేవ (Satyameva – మలయాళం)
మలయాళ నటుడు రోనీ డేవిడ్ రాజ్ కీలక పాత్రలో నటించిన ఆసక్తికర కోర్ట్రూమ్ డ్రామా ‘సత్యమేవ’ కూడా జీ5 (ZEE5) వేదికగానే స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
యాక్షన్ కామెడీ నుంచి కోర్ట్రూమ్ డ్రామాలు, బయోగ్రాఫికల్ చిత్రాల వరకు అన్ని రకాల జానర్లు నేడు ఓటీటీ తెరపై సందడి చేస్తున్నాయి. మరి ఈ వీకెండ్లో మీ వాచ్లిస్ట్లో ఏ సినిమాకు మొదటి స్థానం ఇస్తారో ఎంచుకుని ఇంట్లోనే వినోదాన్ని ఆస్వాదించండి.