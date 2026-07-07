OTT Bold: ఓటీటీని ఊపేస్తున్న బోల్డ్ వెబ్ సిరీస్..నాలుగు డిఫరెంట్ ఎపిసోడ్లు..హాట్ తో పాటు హార్ట్ ను తాకేలా.. మీరు చూశారా?
OTT Bold: తెలుగులో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఓ బోల్డ్ సిరీస్ ను ఓటీటీని షేక్ చేస్తోంది. నాలుగు ఎపిసోడ్లతో ఉన్న ఈ సిరీస్ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ లో ట్రెండింగ్ లో కొనసాగుతోంది. హాట్ నెస్ మాత్రమే కాదు హార్ట్ టచ్ చేసే మెసేజ్ లతో ఈ సిరీస్ హాట్ టాపిక్ గా మారింది. మరి ఈ సిరీస్ ను మీరు చూశారా?
OTT Bold: ఓటీటీలో డిఫరెంట్ కంటెంట్ కు ఎప్పుడూ క్రేజ్ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా బోల్డ్ తో పాటు మెసేజ్ లు అందించే కంటెంట్ హిట్ అవుతుంది. ఇప్పుడదే ఫార్ములాను నిజం చేస్తూ ‘ష్ సీజన్ 3’ ఓటీటీలో అదరగొడుతోంది. ట్రెండింగ్ నంబర్ వన్ గా దూసుకెళ్తోంది. ఈ బోల్డ్ వెబ్ సిరీస్ లో మంచి మెసేజ్ కూడా ఉంది.
ష్ సీజన్ 3
ఓటీటీలో రీజియనల్ బోల్డ్ సిరీస్ ల్లో ‘ష్’ సిరీస్ కు ఓ ప్రత్యేకత ఉంది. డిఫరెంట్ స్టోరీలతో ఆంథాలజీ సిరీస్ గా సాగే ష్ ఫ్రాంఛైజీ మంచి మెసేజ్ లను కూడా అందిస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ సిరీస్ లోని మూడో సీజన్ కూడా అలాగే అదరగొడుతోంది. ఆహా వీడియో ఓటీటీలో తెలుగు, తమిళ భాషల్లో ఈ ష్ సీజన్ 3 స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
నాలుగు కథలు
ష్ సీజన్ 3 నాలుగు ఎపిసోడ్లు ఇప్పుడు ఆహా వీడియోలో తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. ఈ నాలుగు ఎపిసోడ్లు దేనికదే వేరుగా ఉంటుంది. ఈ సీజన్ లో కూడా లవ్, లస్ట్, కామం, బోల్డ్.. ఇలా కేవలం పెద్దవాళ్లకు మాత్రమే పరిమితమైన అంశాలే ఉన్నాయి. కానీ ఇందులోనూ ప్రతి ఎపిసోడ్ ను దేనికదే ప్రత్యేకంగా రెడీ చేశారు.
కొత్త ముఖాలు
ష్ సీజన్ 3లో గత సీజన్లతో పోలిస్తే కొత్త ముఖాలు కనిపిస్తాయి. బిగ్ బాస్ దివి, పూనమ్ బజ్వా, కిరణ్ రాథోడ్, దివ్య గణేషన్, తమిజ్వాని, శ్యామల్ తదితరులు ఇందులో నటించారు. ఓ వైపు సినిమాలు, మరో ఓటీటీ ఫిల్మ్స్ తో దూసుకుపోతున్న తెలుగు అమ్మాయి దివి ఈ సీజన్ లో తనదైన బోల్డ్ యాక్టింగ్ తో అదరగొట్టింది.
బోల్డ్ కంటెంట్ మాత్రమే కాదు
ష్ సీజన్ 3 వెబ్ సిరీస్ లో కేవలం బోల్డ్ కంటెంట్ మాత్రమే కాదు, ఆలోచింపచేసే మెసేజ్ లు కూడా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ లో దివి ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో కూరుకుపోతుంది. సోషల్ మీడియాలో సబ్ స్క్రైబర్ల కోసం హాట్ వీడియోలు చేస్తూ డబ్బులు సంపాదిస్తున్న తన ఫ్రెండ్ ను చూసి దివి కూడా అదే రూట్ ఎంచుకుంటుంది. కానీ చివరకు అలా చేయడం ఎంతటి ప్రమాదానికి దారితీస్తుందనేది ఉత్కంఠగా చూపించారు.
ఇక రెండో ఎపిసోడ్ లో నలుగురు ఫ్రెండ్స్ కలిసి ఓ నైట్ ఔట్ ప్లాన్ చేస్తారు. ఇందులో ఇద్దరు అబ్బాయిలు, ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉంటారు. ఈ రెండు జోడీలు ఏకాంతగా గడపాలని ప్లాన్ చేసుకుంటాయి. కానీ అంతలోనే పేరెంట్స్ వస్తారు. ఆ తర్వాత తమ పిల్లలపై పేరేంట్స్ పెట్టుకున్న నమ్మకం, నిజమైన ప్రేమ గురించి తెలిసొస్తుంది.
ఇక సినిమా హీరోయిన్ కోసం వేట కొనసాగించే డైరెక్టర్, రైడ్ లో కలిసే ఓ అమ్మాయితో సాగే మూడు, నాలుగు ఎపిసోడ్లు కూడా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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