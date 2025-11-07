Edit Profile
    ఈ వీకెండ్ ఈ 5 ఓటీటీల్లోని 8 సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ మిస్ కాకుండా చూడండి.. కామెడీ నుంచి హారర్ థ్రిల్లర్ వరకు..

    ఈ వీకెండ్ ఓటీటీల్లో ఏం చూడాలా అని ఆలోచిస్తున్నారా? అయితే ఇప్పుడు చెప్పబోయే ఈ 8 సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ మిస్ కావద్దు. వీటిని ఐదు ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్ లో చూడొచ్చు. మరి అవి ఏంటి? ఎక్కడ చూడాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Nov 07, 2025 4:41 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    ఓటీటీలోకి ఈవారం కూడా ఎన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చాయి. అయితే వాటిలో ఇప్పుడు చెప్పబోయే 8 మూవీస్, సిరీస్ ను ఈ వీకెండ్ చూసేయండి. వీటిలో కామెడీ నుంచి హారర్ థ్రిల్లర్ వరకు వివిధ జానర్ల కంటెంట్ సిద్ధంగా ఉంది.

    మిత్ర మండలి - ప్రైమ్ వీడియో

    కేవలం మూడు వారాల్లోనే ఓటీటీలోకి స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చిన తెలుగు కామెడీ మూవీ మిత్ర మండలి. ప్రియదర్శి, విష్ణు, రాగ్ మయూర్, నిహారిక నటించిన ఈ సినిమా అక్టోబర్ 16న థియేటర్లలో రిలీజ్ కాగా.. గురువారం (నవంబర్ 6) నుంచి ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఈ మూవీ బోల్తా పడింది. కామెడీ ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటే ఈ మూవీ చూడండి.

    కారమ్ - ప్రైమ్ వీడియో

    మలయాళం యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీ కారమ్ కూడా ప్రైమ్ వీడియోలోకి స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చింది. సెప్టెంబర్ 25న థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ సినిమాకు ఐఎండీబీలో 6.9 రేటింగ్ ఉంది. ఈ మూవీని వినీత్ శ్రీనివాసన్ డైరెక్ట్ చేశాడు.

    ఫస్ట్ కాపీ సీజన్ 2- ప్రైమ్ వీడియో

    ప్రైమ్ వీడియోలోనే ఫస్ట్ కాపీ వెబ్ సిరీస్ రెండో సీజన్ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చింది. ఇదొక థ్రిల్లర్ సిరీస్. హిందీలో దీనిని చూడొచ్చు. తొలి సీజన్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. సినిమా పైరసీ చుట్టూ తిరిగే సిరీస్ ఇది.

    ఏక్ చతుర్ నార్ - నెట్‌ఫ్లిక్స్

    ఏక్ చతుర్ నార్ ఓ హిందీ కామెడీ థ్రిల్లర్ మూవీ. సెప్టెంబర్ 12న థియేటర్లలో రిలీజ్ కాగా.. ఇప్పుడు నెట్‌ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చింది. తన తెలివితేటలతో అందరినీ బోల్తా కొట్టించే ఓ అమ్మాయి చుట్టూ తిరిగే స్టోరీ ఇది.

    బారాముల్లా - నెట్‌ఫ్లిక్స్

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలోకి నేరుగా స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చిన హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ బారాముల్లా. మానవ్ కౌల్ లీడ్ రోల్లో నటించిన ఈ మూవీ జమ్ముకశ్మీర్ లోని బారాముల్లా టౌన్ లో మిస్ అవుతున్న అమ్మాయిల చుట్టూ తిరుగుతుంది.

    బ్యాడ్ గర్ల్ - జియోహాట్‌స్టార్

    తమిళ కమింగ్ ఆఫ్ ఏజ్ కామెడీ డ్రామా బ్యాడ్ గర్ల్ జియోహాట్‌స్టార్ లోకి స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చింది. వెట్రిమారన్, అనురాగ్ కశ్యప్ నిర్మించిన ఈ సినిమాను వర్షా భరత్ డైరెక్ట్ చేసింది. ఇందులో అంజలి శివరామన్ లీడ్ రోల్లో నటించింది.

    కమరొ 2 - సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ

    కన్నడ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ కమరొ 2 కూడా సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీలోకి వచ్చింది. ఇది 2019లో వచ్చిన కమరొట్టు చెక్‌పోస్ట్ సినిమాకు ఇది సీక్వెల్. కనిపించకుండా పోయిన తన సోదరిని వెతుక్కుంటే వెళ్లే ఓ ఘోస్ట్ హంటర్ చుట్టూ తిరిగే మూవీ ఇది.

    మహారాణి సీజన్ 4 - సోనీ లివ్

    ఇక సోనీ లివ్ ఓటీటీలో మహారాణి వెబ్ సిరీస్ నాలుగో సీజన్ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చింది. హుమా ఖురేషీ లీడ్ రోల్లో నటించిన ఈ సిరీస్ మూడు సీజన్లకు మంచి రెస్పాన్స్ రాగా.. నాలుగో సీజన్ మరింత రక్తి కట్టించనుంది.

