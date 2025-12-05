ఈ వీకెండ్ ఈ 6 ఓటీటీల్లోని ఈ 8 సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ మిస్ కావద్దు.. తెలుగులోనూ హారర్ థ్రిల్లర్, క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీస్
ఈ వీకెండ్ ఓటీటీల్లో చూడటానికి చాలా కంటెంటే సిద్ధంగా ఉంది. వీటిలో ఇంట్రెస్టింగ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్, హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ కూడా స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. మరి వీటిలో మిస్ కాకుండా చూడాల్సినవి ఏవో చూడండి.
ఓటీటీల్లో ఈ వీకెండ్ ఏం చూడాలా అని ఆలోచిస్తున్నారా? అయితే వివిధ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ లోకి ఈ వారం వచ్చిన ఎన్నో సరికొత్త సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ లలో నుంచి మీరు మిస్ కాకుండా చూడాల్సిన వాటి జాబితాను ఇక్కడ ఇస్తున్నాం. వీటిని నెట్ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ వీడియో, జియోహాట్స్టార్, జీ5, ఆహా వీడియోలాంటి ఓటీటీల్లో చూడొచ్చు.
ది గర్ల్ఫ్రెండ్ - నెట్ఫ్లిక్స్
రష్మిక మందన్న లీడ్ రోల్లో నటించిన మూవీ ది గర్ల్ఫ్రెండ్. థియేటర్లలో పాజిటివ్ రివ్యూలు వచ్చినా బాక్సాఫీస్ దగ్గర పెద్దగా సక్సెస్ కాని ఈ సినిమా నెట్ఫ్లిక్స్ లోకి వచ్చేసింది. థియేటర్లలో మిస్ అయి ఉంటే ఇప్పుడు చూసేయండి. తెలుగుతోపాటు హిందీ, కన్నడ, తమిళం, మలయాళంలలోనూ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
స్టీఫెన్ - నెట్ఫ్లిక్స్
తమిళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ స్టీఫెన్ నేరుగా నెట్ఫ్లిక్స్ లోకే అడుగుపెట్టింది. అమ్మాయిల సీరియల్ కిల్లర్ చుట్టూ తిరిగే స్టోరీ ఇది. ఈ మూవీని తమిళంతోపాటు తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ, ఇంగ్లిష్ లలోనూ చూడొచ్చు. ఈవారం ఎంతో ఆసక్తి రేపిన సినిమా ఇది.
డైస్ ఇరే - జియోహాట్స్టార్
మలయాళం హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ డైస్ ఇరే కూడా జియోహాట్స్టార్ ఓటీటీలోకి వచ్చింది. మోహన్ లాల్ తనయుడు ప్రణవ్ మోహన్ లాల్ నటించిన సినిమా ఇది. థియేటర్లలో మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఓటీటీలో మలయాళంతోపాటు తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, హిందీల్లోనూ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
జటాధర - ప్రైమ్ వీడియో
తెలుగులో సుధీర్ బాబు నటించిన హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ జటాధర. బాలీవుడ్ నటి సోనాక్షి సిన్హా నటించిన తొలి తెలుగు సినిమా ఇది. ఈ మూవీకి నెగటివ్ రివ్యూలే ఎక్కువగా వచ్చాయి. ఇప్పుడీ సినిమా సడెన్ గా ప్రైమ్ వీడియోలోకి అడుగుపెట్టింది.
మిషన్ ఇంపాజిబుల్ ది ఫైనల్ రెకనింగ్ - ప్రైమ్ వీడియో
టామ్ క్రూజ్ నటించిన మిషన్ ఇంపాజిబుల్ ఫ్రాంఛైజీ చివరి మూవీ ది ఫైనల్ రెకనింగ్ కూడా ప్రైమ్ వీడియోలోకి అడుగుపెట్టింది. ఇంగ్లిష్ తోపాటు తెలుగు, తమిళం, హిందీల్లోనూ చూడొచ్చు.
కుట్రమ్ పురింధవన్ - సోనీ లివ్
సోనీ లివ్ ఓటీటీలోకి వచ్చిన తమిళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ ఇది. తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఓ 12 ఏళ్ల అమ్మాయి మిస్సింగ్ కేసు చుట్టూ తిరిగే కథ ఇది. ఒక రోజు ముందే అంటే గురువారమే స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చింది.
ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో - జీ5 ఓటీటీ
లేటెస్ట్ తెలుగు కామెడీ మూవీ ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో కూడా శుక్రవారం (డిసెంబర్ 5) స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చింది. ఈ మూవీని జీ5 ఓటీటీలో చూడొచ్చు. తిరువీర్ లీడ్ రోల్లో నటించిన సినిమా ఇది.
ది హంటర్ ఛాప్టర్ 1 - ఆహా ఓటీటీ
వైభవ్ నటించిన తమిళ థ్రిల్లర్ మూవీ ఈ ఏడాది జూన్ లో తెలుగులో ది హంటర్ పేరుతో వచ్చింది. తాజాగా ఈ సినిమా ఆహా ఓటీటీలోకి స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చింది.