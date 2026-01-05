Edit Profile
    శ్రీలీల తమిళ డెబ్యూ-శివ కార్తికేయన్ పవర్‌ఫుల్ యాక్టింగ్‌-ప‌రాశ‌క్తి ట్రైల‌ర్‌పై పాజిటివ్ టాక్‌

    పరశక్తి ట్రైలర్: శివకార్తికేయన్, రవి మోహన్, అథర్వ, శ్రీలీల నటించిన శక్తివంతమైన న్యాయపోరాట కథ. ఈ చిత్రం 'జన నాయగన్' తో బాక్సాఫీస్ వద్ద తలపడనుంది.

    Published on: Jan 05, 2026 5:39 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    టాలీవుడ్ సెన్సేషన్ శ్రీలీల తమిళ చిత్ర సీమలో అడుగుపెడుతోంది. శివ కార్తికేయన్ హీరోగా నటిస్తున్న పరాశక్తితో కోలీవుడ్ ఫ్యాన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేసేందుకు రెడీ అయింది శ్రీలీల. ఆదివారం (జనవరి 4) ఈ మూవీ ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు. సంక్రాంతికి ఈ సినిమా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ట్రైలర్ లో శివ కార్తికేయన్ పవర్ ఫుల్ యాక్టింగ్ తో అదరగొట్టినట్లు కనిపిస్తోంది. ఈ ట్రైలర్ పై పాజిటివ్ టాక్ వినిపిస్తోంది.

    పరాశక్తిలో శివ కార్తికేయన్
    పరాశక్తిలో శివ కార్తికేయన్

    పరాశక్తి ట్రైలర్

    శివ కార్తికేయన్ హీరోగా నటిస్తున్న 'పరాశక్తి' చిత్ర ట్రైలర్ విడుదలైంది. సుధా కొంగర దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ చిత్రం, హిందీ ఆధిపత్యానికి వ్యతిరేకంగా జరిగే రాజకీయ చారిత్రాత్మక నాటకంగా ఆకట్టుకునేలా ఉంది. ఈ కథ 1960ల నాటి భారతదేశంలో జరుగుతుంది. పరాశక్తి ఇప్పుడు బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయ్ నటించిన చివరి చిత్రం 'జన నాయగన్' తో పోటీ పడనుంది. జన నాయగన్ జనవరి 9న, పరాశక్తి జనవరి 10న రిలీజ్ కానున్నాయి.

    పరాశక్తి కథేంటీ?

    ట్రైలర్ ప్రారంభంలో మద్రాసు వాసులు ఢిల్లీ వెళ్లి హిందీ మాట్లాడటం, ఢిల్లీ నుండి మద్రాస్ వచ్చిన వారు తమిళం మాట్లాడాలి అనే దానిపై శివ కార్తికేయన్ పాత్ర ఒక జోక్ వేస్తుంది. భారతదేశంలో హిందీని ప్రధాన భాషగా పరిగణించాలనే చట్టం వచ్చినప్పుడు ఉద్రిక్తతలు తలెత్తుతాయి. ఇది హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమాలకు దారితీసి, ఇద్దరు స్నేహితుల మధ్య సిద్ధాంతాల ఘర్షణకు కారణమవుతుంది. రవి మోహన్ ఒక భయంకరమైన అవతార్‌లో కనిపించగా, శ్రీలీల శివ కార్తికేయన్‌కు కొంత హిందీ నేర్పడానికి ప్రయత్నించే ప్రేయసిగా నటిస్తుంది.

    శ్రీలీల తమిళ డెబ్యూ

    టాలీవుడ్ సెన్సేషన్ శ్రీలీల ఇప్పుడు తమిళ సినీ పరిశ్రమలోనూ సత్తాచాటేందుకు రెడీ అయింది. ఈ భామ పరాశక్తి మూవీతో కోలీవుడ్ లో అడుగుపెడుతోంది. ఈ చిత్రానికి సంగీతం జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్, సినిమాటోగ్రఫీ రవి కె. చంద్రన్, ఎడిటింగ్ సతీష్ సూర్య అందించారు.

    జన నాయగన్ తో బాక్సాఫీస్ క్లాష్

    'పరాశక్తి' థియేటర్లలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా జనవరి 10, 2026న విడుదల కానుంది. ఇది 'జన నాయగన్' తో పోటీ పడనుంది. 'జన నాయగన్' ఈ సంవత్సరంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన చిత్రాలలో ఒకటి. ఎందుకంటే విజయ్ తన రాజకీయ కెరీర్‌పై దృష్టి సారించడానికి ముందు ఆయన నటించిన చివరి చిత్రం ఇదే. పూజా హెగ్డే, బాబీ డియోల్, మమితా బైజు, గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్, ప్రకాష్ రాజ్, నారాయణ్, ప్రియమణి తదితరులు నటిస్తున్న 'జన నాయగన్' జనవరి 9, 2026న విడుదలవుతుంది.

