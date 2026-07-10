OTT Tamil: సైలెంట్గా తెలుగులోకి వచ్చేసిన రెండు క్రేజీ తమిళ చిత్రాలు.. వీకెండ్ మస్ట్ వాచ్ మూవీస్.. మీ టైమ్ కు వర్త్!
OTT Telugu Dubbed Tamil: ఈ వీకెండ్ ఓటీటీ లవర్స్ కోసం రెండు క్రేజీ తమిళ సినిమాలు వచ్చేశాయి. తెలుగులో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ మూవీస్ కంటెంట్ ఫుల్ డిఫరెంట్ గా ఉంది. మీ టైమ్ కు ఇవి వర్త్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ చిత్రాల అసలు స్టోరీలు ఏంటీ? వీటిని ఈ వీకెండ్ లో ఎందుకు చూడాలనే అనాలిసిస్ మీ కోసం.
OTT Telugu Dubbed Tamil: సాధారణంగా పెద్ద స్టార్ హీరోల సినిమాల ఓటీటీ అప్డేట్స్ అందరికీ ఈజీగా తెలిసిపోతాయి, కానీ ఎలాంటి లౌడ్ ప్రమోషన్స్ లేకుండా సైలెంట్గా ఓటీటీలోకి వచ్చే కొన్ని అండర్ రేటెడ్ సినిమాలు కంటెంట్ లవర్స్ను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే కోలీవుడ్లో మంచి కాన్సెప్ట్తో తెరకెక్కిన రెండు వైవిధ్యమైన తమిళ సినిమాలు జూలై 10న (ఈరోజే) పక్కా తెలుగు డబ్బింగ్ వెర్షన్లతో స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేసాయి.
ఓటీటీలో తెలుగు డబ్ తమిళ సినిమాలు
ఇవాళ రెండు తమిళ సినిమాలు ఓటీటీలోకి వచ్చేశాయి. ఇవి రెండు తెలుగులోనూ డబ్ అయ్యాయి. ఇందులో మొదటిది జీ5 (Zee5) లో రిలీజ్ అయిన ‘పరిమళ అండ్ కో’ (#ParimalaAndCo) కాగా.. రెండోది అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ల్యాండ్ అయిన ‘డబుల్ ఆక్యుపెన్సీ’ (Double Occupancy). గూగుల్లో ప్రస్తుతం best Tamil movies dubbed in Telugu అని వెతికే ఆడియన్స్కు ఈ వీకెండ్ హోమ్ వాచ్లిస్ట్ ప్లాన్ చేసుకోవడానికి పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్స్ దొరికేసినట్లే.
జీ5లో ‘పరిమళ అండ్ కో’
తమిళ నేటివిటీతో కూడిన ఒక వినూత్నమైన ఫ్యామిలీ క్రైమ్ కామెడీ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘పరిమళ అండ్ కో’. ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కులను దక్కించుకున్న జీ5 సంస్థ.. కేవలం తమిళంలోనే కాకుండా తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో ఏకకాలంలో స్ట్రీమింగ్కు తీసుకొచ్చింది.
స్టోరీ ఏంటంటే?
క్రైమ్ కామెడీ థ్రిల్లర్ గా పరిమళ అండ్ కో తెరకెక్కింది. ఇందులో పరిమళ (జయరాం), సుధాంధిరం (ఊర్వశి) భార్యాభర్తలు. వీళ్లకు కూతుళ్లు మధుమిత (అనంతిక సనిల్ కుమార్), శక్తి (సంజన) ఉంటారు. తమ కూతుళ్లను వేధించే లోకల్ రౌడీని మర్డర్ చేయాలని ఆ పేరేంట్స్ అనుకుంటారు. కానీ ఆ రౌడీ అనుమానాస్పద హత్యకు గురవుతాడు. దీంతో అందరూ ఆ కుటుంబాన్నే అనుమానిస్తారు. మరి ఆ హత్య చేసింది ఎవరు? దీని నుంచి ఆ ఫ్యామిలీ ఎలా తప్పించుకుంది? అనేదే మూవీ స్టోరీ.
ప్రైమ్ వీడియోలో ‘డబుల్ ఆక్యుపెన్సీ’
ఇక ప్రముఖ ఓటీటీ దిగ్గజం అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Prime Video) లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న సరికొత్త చిత్రం ‘డబుల్ ఆక్యుపెన్సీ’. పేరుకు తగ్గట్టే ఇది డిఫరెంట్ స్టోరీతో వచ్చింది. పగలంతా అమ్మాయిలా, రాత్రంతా అబ్బాయిలా ఉండే రజినీ అనే వ్యక్తి కథనే డబుల్ ఆక్యుపెన్సీ అనే సినిమా.
పగలు రజినీ (రేష్మా వెంకటేష్)లా ఉండే ఆ అమ్మాయి జెనెటిక్స్ కంపెనీలో పని చేస్తుంది. కార్తీక్ (వినోత్) ను ఆమె లవ్ చేస్తుంది. రాత్రి రజినీ (సంతోష్)లా ఉండే అబ్బాయి ఏమో బార్ టెండర్ గా పని చేస్తాడు. ప్రియ (సంయుక్త విశ్వనాథన్)ను లవ్ చేస్తాడు. మరి చివరకు ఏం జరిగింది? అసలు రజినీ అలా ఎందుకు అయ్యాడు? అనేది ఉత్కంఠ కలిగిస్తుంది.
ఈ రెండు సినిమాలు ఎందుకు చూడాలంటే?
రొటీన్ మాస్ మసాలా సినిమాలు లేదా రక్తం పారే క్రైమ్ థ్రిల్లర్లు చూసి బోర్ కొట్టిన ప్రేక్షకులకు ఈ వీకెండ్ చేంజ్ ఓవర్ కోసం ఈ రెండు చిత్రాలు బెస్ట్ ఆప్షన్స్. భారీ బడ్జెట్ హంగులు, ఫైట్లు లేకపోయినా.. కేవలం ప్యూర్ స్క్రీన్ ప్లే, క్యారెక్టర్ డైనమిక్స్ మీదే ఈ రెండు కథలు నడుస్తాయి.
రొటీన్ అల్గారిథమిక్ లిస్టుల కంటే.. హెడ్ఫోన్స్ పెట్టుకుని, ప్రశాంతంగా హోమ్ స్క్రీన్లపై డిఫరెంట్ కంటెంట్ ఎంజాయ్ చేసే క్లాస్ ఓటీటీ ఆడియన్స్కు ఇవి పక్కాగా కనెక్ట్ అవుతాయి. ముఖ్యంగా తమిళ సినిమాల్లో ఉండే ఆ సహజత్వం, మిడ్-వీక్ ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి ఒక పర్ఫెక్ట్ లీడ్ మ్యాగ్నెట్గా పనిచేస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More