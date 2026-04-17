    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Patralekhaa: నేనేదో కూర్చొని టన్నుల కొద్దీ తిని ఇలా కాలేదు.. ఇప్పుడే ఓ బిడ్డకు జన్మనిచ్చాను: నటి పత్రలేఖ ఫైర్

    Patralekhaa: తనను బాడీ షేమింగ్ చేసిన ఫొటోగ్రాఫర్లపై బాలీవుడ్ నటి పత్రలేఖ తీవ్రంగా మండిపడింది. తాను లావుగా అవడంపై స్పందిస్తూ.. ఈ మధ్యే తాను ఓ బిడ్డకు జన్మనిచ్చానని, అందుకే ఇలా అయినట్లు వివరిస్తూ వాళ్లకు క్లాస్ పీకింది.

    Apr 17, 2026, 15:29:11 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Patralekhaa: ప్రసవం తర్వాత పెరిగిన బరువుపై (Postpartum weight) కొందరు పాపరాజీలు చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలపై నటి, నిర్మాత పత్రలేఖ తీవ్రంగా మండిపడింది. తన భర్త రాజ్‌కుమార్ రావుతో కలిసి బయటకు వచ్చిన సమయంలో ఆమె చాలా లావుగా కనిపించడాన్ని విమర్శిస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన వీడియోపై ఆమె ఘాటుగా స్పందించింది.

    Patralekhaa: నేనేదో కూర్చొని టన్నుల కొద్దీ తిని ఇలా కాలేదు.. ఇప్పుడే ఓ బిడ్డకు జన్మనిచ్చాను: నటి పత్రలేఖ ఫైర్ (Instagram)
    "నాకేమైంది అని అడుగుతారా? నేను ఇప్పుడే తల్లయ్యాను"

    ఇటీవల పత్రలేఖ తన భర్త రాజ్‌కుమార్ రావుతో కలిసి ఒక ఈవెంట్‌కు వెళ్లగా, ఒక పాపరాజీ పేజీ ఆమె వీడియోను షేర్ చేస్తూ.. "ఈమెకు ఏమైంది?" (What’s happened to her?) అనే క్యాప్షన్ ఇచ్చింది. పెరిగిన బరువును ఉద్దేశించి చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలపై పత్రలేఖ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్ ద్వారా గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చింది.

    "నాకేమైంది అని అడుగుతున్నారా? నేను ఇప్పుడే ఒక బిడ్డకు జన్మనిచ్చాను! అవును నేను బరువు పెరిగాను. ఇది మీకందరికీ ఏదో వింతైన విషయంగా అనిపిస్తున్నట్లుంది. నేను కూర్చుని కొండంత ఆహారం తినేయడం వల్ల ఈ బరువు పెరగలేదు.. గర్భధారణ సమయంలో నా శరీరం స్పందించిన తీరు ఇది" అని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.

    ఒకవైపు ప్రసవం.. మరోవైపు రెండు సినిమాలు

    తల్లిగా మారడం ఎంత కష్టంతో కూడుకున్నదో వివరిస్తూ.. "నేను కేవలం బిడ్డకు జన్మనివ్వడమే కాదు, అదే సమయంలో రెండు సినిమాలను కూడా నిర్మించాను. ఇవి చాలా కష్టమైన పనులు. వీలైతే నేను ఇలా ఉండకూడదని అనుకుంటాను. కానీ నా శరీరం గర్భధారణకు ఇలాగే స్పందించింది. దయచేసి మనుషుల పట్ల కొంచెం దయగా ఉండటం నేర్చుకోండి" అని ఆమె హితవు పలికింది. గతంలో నేహా ధూపియా, దీపికా పదుకోన్, ఆలియా భట్ వంటి తారలు కూడా ప్రసవం తర్వాత ఎదురైన ఇలాంటి బాడీ షేమింగ్ వ్యాఖ్యలపై గళం విప్పారు.

    రాజ్‌కుమార్ - పత్రలేఖల ముద్దుల కూతురు

    రాజ్‌కుమార్ రావు, పత్రలేఖ దంపతులకు గతేడాది నవంబర్ 15న ఆడబిడ్డ జన్మించింది. రాజ్‌కుమార్ రావు తన దివంగత తల్లి జ్ఞాపకార్థం తన కుమార్తెకు 'పార్వతి పాల్ రావు' అని పేరు పెట్టారు.

    2014లో 'సిటీ లైట్స్' సినిమా సెట్స్‌లో కలిసిన ఈ జంట, సుదీర్ఘకాలం ప్రేమించుకుని 2021 నవంబర్‌లో వివాహం చేసుకున్నారు. ఇటీవల రాజ్‌కుమార్ రావు బరువు పెరగడంపై వచ్చిన విమర్శలకు కూడా పత్రలేఖ తన భర్తకు అండగా నిలిచి, నటులు పడే కష్టాన్ని ప్రపంచం గుర్తించలేదని మద్దతు తెలిపారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. పత్రలేఖ ఎందుకు సోషల్ మీడియాలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు?

    ప్రసవం తర్వాత ఆమె పెరిగిన బరువును ఉద్దేశించి కొందరు పాపరాజీలు "ఈమెకు ఏమైంది?" అని చేసిన బాడీ షేమింగ్ వ్యాఖ్యలపై ఆమె స్పందించారు.

    2. రాజ్‌కుమార్ రావు, పత్రలేఖల కుమార్తె పేరు ఏమిటి?

    వీరి కుమార్తె పేరు పార్వతి పాల్ రావు. 2025 నవంబర్‌లో ఆమె జన్మించింది.

    3. పత్రలేఖ, రాజ్‌కుమార్ రావు ఏ సినిమాలో కలిసి నటించారు?

    హన్సల్ మెహతా దర్శకత్వం వహించిన 'సిటీ లైట్స్' (2014) చిత్రంలో వీరు కలిసి నటించారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

