Patralekhaa: నేనేదో కూర్చొని టన్నుల కొద్దీ తిని ఇలా కాలేదు.. ఇప్పుడే ఓ బిడ్డకు జన్మనిచ్చాను: నటి పత్రలేఖ ఫైర్
Patralekhaa: తనను బాడీ షేమింగ్ చేసిన ఫొటోగ్రాఫర్లపై బాలీవుడ్ నటి పత్రలేఖ తీవ్రంగా మండిపడింది. తాను లావుగా అవడంపై స్పందిస్తూ.. ఈ మధ్యే తాను ఓ బిడ్డకు జన్మనిచ్చానని, అందుకే ఇలా అయినట్లు వివరిస్తూ వాళ్లకు క్లాస్ పీకింది.
Patralekhaa: ప్రసవం తర్వాత పెరిగిన బరువుపై (Postpartum weight) కొందరు పాపరాజీలు చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలపై నటి, నిర్మాత పత్రలేఖ తీవ్రంగా మండిపడింది. తన భర్త రాజ్కుమార్ రావుతో కలిసి బయటకు వచ్చిన సమయంలో ఆమె చాలా లావుగా కనిపించడాన్ని విమర్శిస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన వీడియోపై ఆమె ఘాటుగా స్పందించింది.
"నాకేమైంది అని అడుగుతారా? నేను ఇప్పుడే తల్లయ్యాను"
ఇటీవల పత్రలేఖ తన భర్త రాజ్కుమార్ రావుతో కలిసి ఒక ఈవెంట్కు వెళ్లగా, ఒక పాపరాజీ పేజీ ఆమె వీడియోను షేర్ చేస్తూ.. "ఈమెకు ఏమైంది?" (What’s happened to her?) అనే క్యాప్షన్ ఇచ్చింది. పెరిగిన బరువును ఉద్దేశించి చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలపై పత్రలేఖ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్ ద్వారా గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చింది.
"నాకేమైంది అని అడుగుతున్నారా? నేను ఇప్పుడే ఒక బిడ్డకు జన్మనిచ్చాను! అవును నేను బరువు పెరిగాను. ఇది మీకందరికీ ఏదో వింతైన విషయంగా అనిపిస్తున్నట్లుంది. నేను కూర్చుని కొండంత ఆహారం తినేయడం వల్ల ఈ బరువు పెరగలేదు.. గర్భధారణ సమయంలో నా శరీరం స్పందించిన తీరు ఇది" అని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.
ఒకవైపు ప్రసవం.. మరోవైపు రెండు సినిమాలు
తల్లిగా మారడం ఎంత కష్టంతో కూడుకున్నదో వివరిస్తూ.. "నేను కేవలం బిడ్డకు జన్మనివ్వడమే కాదు, అదే సమయంలో రెండు సినిమాలను కూడా నిర్మించాను. ఇవి చాలా కష్టమైన పనులు. వీలైతే నేను ఇలా ఉండకూడదని అనుకుంటాను. కానీ నా శరీరం గర్భధారణకు ఇలాగే స్పందించింది. దయచేసి మనుషుల పట్ల కొంచెం దయగా ఉండటం నేర్చుకోండి" అని ఆమె హితవు పలికింది. గతంలో నేహా ధూపియా, దీపికా పదుకోన్, ఆలియా భట్ వంటి తారలు కూడా ప్రసవం తర్వాత ఎదురైన ఇలాంటి బాడీ షేమింగ్ వ్యాఖ్యలపై గళం విప్పారు.
రాజ్కుమార్ - పత్రలేఖల ముద్దుల కూతురు
రాజ్కుమార్ రావు, పత్రలేఖ దంపతులకు గతేడాది నవంబర్ 15న ఆడబిడ్డ జన్మించింది. రాజ్కుమార్ రావు తన దివంగత తల్లి జ్ఞాపకార్థం తన కుమార్తెకు 'పార్వతి పాల్ రావు' అని పేరు పెట్టారు.
2014లో 'సిటీ లైట్స్' సినిమా సెట్స్లో కలిసిన ఈ జంట, సుదీర్ఘకాలం ప్రేమించుకుని 2021 నవంబర్లో వివాహం చేసుకున్నారు. ఇటీవల రాజ్కుమార్ రావు బరువు పెరగడంపై వచ్చిన విమర్శలకు కూడా పత్రలేఖ తన భర్తకు అండగా నిలిచి, నటులు పడే కష్టాన్ని ప్రపంచం గుర్తించలేదని మద్దతు తెలిపారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. పత్రలేఖ ఎందుకు సోషల్ మీడియాలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు?
ప్రసవం తర్వాత ఆమె పెరిగిన బరువును ఉద్దేశించి కొందరు పాపరాజీలు "ఈమెకు ఏమైంది?" అని చేసిన బాడీ షేమింగ్ వ్యాఖ్యలపై ఆమె స్పందించారు.
2. రాజ్కుమార్ రావు, పత్రలేఖల కుమార్తె పేరు ఏమిటి?
వీరి కుమార్తె పేరు పార్వతి పాల్ రావు. 2025 నవంబర్లో ఆమె జన్మించింది.
3. పత్రలేఖ, రాజ్కుమార్ రావు ఏ సినిమాలో కలిసి నటించారు?
హన్సల్ మెహతా దర్శకత్వం వహించిన 'సిటీ లైట్స్' (2014) చిత్రంలో వీరు కలిసి నటించారు.
