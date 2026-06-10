Pawan Kalyan: తుపాకీ పట్టి నక్సలైట్ అవుదామనుకున్నా.. ఈ మధ్య నాకు నచ్చిన రెండు సినిమాలు అవే: పవన్ కళ్యాణ్ కామెంట్స్
Pawan Kalyan: జనసేన అధినేత, ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ తన లైఫ్ లోనే ఫస్ట్ టైమ్ ఒక స్పెషల్ డిజిటల్ పాడ్కాస్ట్లో పాల్గొని సెన్సేషనల్ విషయాలు పంచుకున్నారు. ఈరోజు సాయంత్రం 5 గంటలకు ప్రసారం కానున్న ఈ ఎపిసోడ్ ప్రోమో ఇప్పుడు రాజకీయ, సినీ వర్గాల్లో తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది.
Pawan Kalyan: జనసేనాని, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ డిజిటల్ మీడియా వేదికగా సరికొత్త రికార్డుకు రెడీ అయ్యారు. ఆయన తన సుదీర్ఘమైన కెరీర్లో ఫస్ట్ టైమ్ ఒక స్పెషల్ పాడ్కాస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నారు. ఈరోజు (బుధవారం) సాయంత్రం 5 గంటలకు యూట్యూబ్ లో రిలీజ్ కానున్న ఈ పూర్తి ఎపిసోడ్కు సంబంధించిన ప్రోమో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది.
ఎప్పుడూ ప్రెస్ మీట్లు, పబ్లిక్ మీటింగ్స్ లో రాజకీయాలు మాట్లాడే పవన్.. ఈ ఏఎన్ఐ (ANI) పాడ్కాస్ట్లో తన పర్సనల్ లైఫ్, టీనేజ్ మెమొరీస్, దేశ రాజకీయం, ప్రధాని మోదీతో ఉన్న బాండింగ్ పై ఎవరూ ఊహించని కామెంట్స్ చేశారు.
Naxalite Comments | తుపాకీ పట్టి నక్సలైట్ అవుదామనుకున్నా!
పవన్ కళ్యాణ్ చిన్నప్పటి నుంచే సొసైటీలో మార్పు రావాలని కోరుకునే విప్లవ భావాలున్న వ్యక్తి అన్న సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. ఈ ఇంటర్వ్యూలో తన టీనేజ్ రోజులను గుర్తుచేసుకుంటూ ఆయన ఒక షాకింగ్ నిజాన్ని బయటపెట్టారు.
"నా టీనేజ్ చివరి రోజుల్లో సొసైటీలో ఉన్న అసమానతలను చూసి బాగా విసిగిపోయాను. ఒకానొక దశలో తుపాకీ పట్టుకుని అడవి బాట పట్టి, నక్సలైట్ అయిపోవాలని బలంగా అనుకున్నాను" అని పవన్ కళ్యాణ్ ఓపెన్ అయ్యారు.
ఆ తర్వాత ఆయన సినిమా ఇండస్ట్రీకి రావడం, మెగాస్టార్ తమ్ముడిగా కాకుండా తనకంటూ ఒక సెపరేట్ ఇమేజ్, కల్ట్ ఫాలోయింగ్ తెచ్చుకోవడం ఒక హిస్టరీ. ఇప్పుడు ఆయన నోటి నుంచి వచ్చిన ఈ పాత జ్ఞాపకం అభిమానులతో పాటు సామాన్య ప్రజలను కూడా ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.
రాహుల్ గాంధీపై పవన్ ఘాటు విమర్శలు
ప్రస్తుతం దేశంలో రీజనల్ పాలిటిక్స్, నార్త్-సౌత్ ఇండియా మధ్య రచ్చపై చర్చలు నడుస్తున్న టైమ్ లో.. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీని టార్గెట్ చేస్తూ పవన్ చేసిన కామెంట్స్ పొలిటికల్ హీట్ పెంచుతున్నాయి. కొన్నాళ్ల కిందటి వరకూ ఉమ్మడి రాజధానిగా ఉన్న హైదరాబాద్ టాపిక్ తీస్తూ కాంగ్రెస్ వైఖరిని ఆయన గట్టిగా నిలదీశారు.
"హైదరాబాద్కు నేను రాకూడదని కాంగ్రెస్ ఒకవేళ నాకు చెబితే, అప్పుడు నేను రాహుల్ గాంధీకి ఒక విషయం క్లియర్ గా చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఆయనకు అసలు సౌత్ ఇండియాతో సంబంధమే లేదని నేను అనాల్సి వస్తుంది" అని పవన్ కళ్యాణ్ ఘాటుగా వార్నింగ్ ఇచ్చారు.
PM Modi Bonding | మోదీతో బాండింగ్.. ఆ సినిమాలు భలే నచ్చాయి
కేంద్రంలో ఎన్డీఏ కూటమిలో కీ రోల్ ప్లే చేస్తున్న పవన్ కళ్యాణ్కు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో ఉన్న సాన్నిహిత్యం చాలా స్పెషల్. ఈ ఇంటర్వ్యూలో మోదీతో తనకున్న వ్యక్తిగత బంధాన్ని పవన్ పంచుకున్నారు.
"ప్రధాని మోదీ నాతో ఎప్పుడూ ఇంగ్లీషులోనే మాట్లాడతారు. ఆయన దేశాన్ని ఒకే తాటిపైకి తెచ్చే అద్భుతమైన నాయకుడు. మా మధ్య జరిగే ప్రతి డిస్కషన్ కేవలం దేశం, దేశాభివృద్ధి గురించే సాగుతుంది" అని పవన్ తెలిపారు.
ఇదే టైమ్ లో రీసెంట్ గా ఇండస్ట్రీలో వస్తున్న దేశభక్తి, జాతీయవాద సినిమాలపై ఆయన పాజిటివ్ గా స్పందించారు. బాలీవుడ్ యాక్షన్ మూవీ 'ధురంధర్' (Dhurandhar) తో పాటు కశ్మీర్ లోయలోని రియల్ లైఫ్ పరిస్థితుల ఆధారంగా తెరకెక్కిన 'బారముల్లా' (Baramulla) సినిమాలు తనకు భలే నచ్చాయని చెప్పారు.
Kashmir Experience | కశ్మీర్లో ఎదురైన ఆ చేదు అనుభవాలు
1980ల చివరలో కశ్మీర్ లోయలో ఉన్న తీవ్రవాద పరిస్థితులను పవన్ ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేసుకున్నారు. 1987 నుంచి 1989 మధ్య కాలంలో తాను శ్రీనగర్లో గడిపిన రోజులను పంచుకున్నారు. ఆ టైమ్ లో అక్కడ వాతావరణం చాలా భయంకరంగా, ఉద్రిక్తంగా ఉండేదని చెప్పారు.
"మేము శ్రీనగర్ రోడ్లపై తిరుగుతున్నప్పుడు లోకల్స్ మమ్మల్ని చూసి ఎగతాళి చేసేవాళ్లు. అసలు మీరెందుకు ఇక్కడికి వచ్చారు అంటూ మా మీద సీరియస్ అయ్యేవాళ్లు" అని ఆనాటి చేదు అనుభవాలను పవన్ కళ్యాణ్ వివరించారు.
మొత్తానికి ఈరోజు సాయంత్రం 5 గంటలకు రాబోతున్న పవన్ కళ్యాణ్ తొలి పాడ్కాస్ట్ ఇంటర్వ్యూ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేయడం పక్కా. ఇప్పటికే యూట్యూబ్లో లక్షలాది మంది నెటిజన్లు ఈ ఎపిసోడ్ కోసం ఈగర్ గా వెయిట్ చేస్తున్నారు.
People Also Ask (FAQs)
పవన్ కళ్యాణ్ తొలి పాడ్కాస్ట్ ఎప్పుడు, ఎక్కడ రిలీజ్ కానుంది?
ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ పాల్గొన్న ఈ స్పెషల్ పాడ్కాస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఈరోజు (బుధవారం) సాయంత్రం 5 గంటలకు అఫీషియల్ గా ఏఎన్ఐ యూట్యూబ్ ప్లాట్ఫామ్లో రిలీజ్ కానుంది.
పాడ్కాస్ట్లో నక్సలిజంపై పవన్ కళ్యాణ్ ఎలాంటి కామెంట్స్ చేశారు?
తన టీనేజ్ రోజుల్లో సొసైటీలోని పరిస్థితులపై తిరుగుబాటు చేయాలని, తుపాకీ పట్టి నక్సలైట్ కావాలని బలంగా అనుకున్నట్లు పవన్ కళ్యాణ్ ఈ ఇంటర్వ్యూలో షాకింగ్ నిజాన్ని బయటపెట్టారు.
రాహుల్ గాంధీని ఉద్దేశించి పవన్ కళ్యాణ్ ఏమన్నారు?
హైదరాబాద్కు తాను రాకూడదని కాంగ్రెస్ చెబితే.. రాహుల్ గాంధీకి సౌత్ ఇండియాతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని తాను అనాల్సి వస్తుందని పవన్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు.
ప్రధాని మోదీతో తనకున్న బాండింగ్ గురించి పవన్ ఏం చెప్పారు?
ప్రధాని మోదీ తనతో ఎప్పుడూ ఇంగ్లీషులోనే మాట్లాడతారని, దేశాన్ని ఏకం చేసే గ్రేట్ లీడర్ అయిన మోదీతో తన డిస్కషన్స్ ఎప్పుడూ దేశ ప్రయోజనాల గురించే ఉంటాయని పవన్ క్లారిటీ ఇచ్చారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More