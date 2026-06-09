Dhurandhar 2 OTT: ఓటీటీలో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్న 'ధురంధర్ 2'.. రికార్డ్ వ్యూస్తో జియోహాట్స్టార్లో రచ్చ!
Dhurandhar 2 OTT: రణ్వీర్ సింగ్ బ్లాక్బస్టర్ మూవీ 'ధురంధర్ 2: ది రివెంజ్' (Dhurandhar 2: The Revenge) కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఫ్యాన్స్కు అదిరిపోయే ట్రీట్ దొరికింది. రీసెంట్గా ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టిన ఈ హిట్ స్పై-థ్రిల్లర్.. ఇప్పుడు ఓటీటీలో కూడా గ్రాండ్ సక్సెస్ సాధించింది.
Dhurandhar 2 OTT: ఆదిత్య ధర్ డైరెక్ట్ చేసిన 'ధురంధర్ 2' ఓటీటీలో రిలీజైన ఫస్ట్ వీకెండ్లోనే ఏకంగా 50 మిలియన్ల (5 కోట్లు) వ్యూస్ సొంతం చేసుకుంది. థియేట్రికల్ ఓపెనింగ్ వీకెండ్కు వచ్చిన రెస్పాన్స్తో పోలిస్తే ఇది దాదాపు ఐదు రెట్లు ఎక్కువ కావడం విశేషం. ప్రస్తుతం ఈ సెన్సేషనల్ మూవీ జియో హాట్స్టార్లో (JioHotstar) స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో కూడా ఆడియన్స్ ఈ సినిమాను ఎంజాయ్ చేయొచ్చు.
Success of Dhurandhar 2 | బిగ్ స్క్రీన్ ఎక్స్పీరియన్స్కే మొగ్గు..
ఆదిత్య ధర్ డైరెక్షన్లో వచ్చిన ధురంధర్ ఫ్రాంచైజీ దేశవ్యాప్తంగా ఆడియన్స్ మనసు గెలుచుకుంది. మెట్రో సిటీల నుంచి చిన్న పట్టణాల వరకు ఎక్కడ చూసినా ఈ సినిమా గురించే డిస్కషన్స్ నడుస్తున్నాయి. ఓటీటీలో ప్రీమియర్ అయ్యాక నెటిజన్లు సోషల్ మీడియాలో దీనిపై తెగ పోస్టులు పెడుతున్నారు. ఎక్కువ శాతం ఆడియన్స్ నుంచి సూపర్బ్ రెస్పాన్స్ వస్తుండగా, కొందరు క్రిటిక్స్ నుంచి మాత్రం మిక్స్డ్ రివ్యూస్ కూడా వచ్చాయి.
జియోహాట్స్టార్ అఫీషియల్ రిపోర్ట్స్ ప్రకారం.. ఈ సినిమాకు వచ్చిన టోటల్ వాచ్ టైమ్లో సుమారు 60% వ్యూస్ కనెక్టెడ్ టీవీల (Connected TV devices) నుంచే వచ్చాయి. దీన్ని బట్టి ఓటీటీ కంటెంట్ను కూడా జనాలు పెద్ద స్క్రీన్లపై ఫ్యామిలీతో కలిసి చూడటానికి బాగా ఇష్టపడుతున్నారని అర్థమవుతోంది.
ఈ సక్సెస్ గురించి జియోస్టార్ హిందీ, ఇంగ్లీష్ ఎంటర్టైన్మెంట్ హెడ్ అలోక్ జైన్ మాట్లాడుతూ.. "'ధురంధర్ ది రివెంజ్'కు వస్తున్న రెస్పాన్స్ నిజంగా ఎక్స్ట్రార్డినరీగా ఉంది. ఫస్ట్ వీకెండ్లోనే 50 మిలియన్ల వ్యూస్ రావడం అనేది బ్లాక్బస్టర్ కంటెంట్ను ఆడియన్స్కు రీచ్ చేయడంలో జియోహాట్స్టార్ సత్తాను చూపిస్తోంది. 60 శాతం వ్యూస్ కనెక్టెడ్ టీవీల నుంచి రావడం చూస్తుంటే.. దేశవ్యాప్తంగా ప్రీమియం ఎంటర్టైన్మెంట్ను ఇళ్లలో పెద్ద స్క్రీన్పై కలిసి చూడటం ఎంతగా పెరిగిందో తెలుస్తోంది," అని ఆయన అన్నారు.
Dhurandhar RAW & Undekha | ఫ్యాన్స్ కోసం స్పెషల్ వెర్షన్
'ధురంధర్ 2' జియో హాట్స్టార్లో ఒక స్పెషల్ గ్రాండ్ ప్రీమియర్తో స్టార్ట్ అయింది. ఫ్యాన్స్ కోసం స్పెషల్గా 'రా అండ్ అన్దేఖా' (RAW & Undekha) వెర్షన్ను ఎక్స్క్లూజివ్గా రిలీజ్ చేశారు. దీంతో పాటు 30 నిమిషాల ప్రీ-షోలో నటీనటుల ఇంటర్వ్యూలు, బిహైండ్-ది-సీన్స్, బయటకు రాని ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీస్ కూడా యాడ్ చేసి ఫ్యాన్స్కు మంచి కిక్ ఇచ్చారు.
గతేడాది వచ్చిన ఫస్ట్ పార్ట్ 'ధురంధర్' క్రియేట్ చేసిన బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఈ సీక్వెల్ సక్సెస్కు గట్టి పునాది వేసింది. ఫస్ట్ పార్ట్ ఓటీటీ రిలీజైన మొదటి మూడు రోజుల్లోనే 32 మిలియన్ల వ్యూస్ రాబట్టిందని ప్రెస్ నోట్లో మేకర్స్ వెల్లడించారు.
బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్, క్రేజీ కాస్టింగ్ వివరాలు
బాక్సాఫీస్ దగ్గర కూడా ధురంధర్ ఫ్రాంచైజీ వసూళ్ల సునామీ సృష్టించింది. ఇండియా కలెక్షన్స్తో కలుపుకుని వరల్డ్ వైడ్ గా వచ్చిన వసూళ్ల వివరాలు (Sacnilk రిపోర్ట్స్ ప్రకారం) చూస్తే.. ధురంధర్ 1 కు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.1307.35 కోట్లు రాాగా.. ధురంధర్ 2 మూవీకి రూ.1813.21 కోట్లు వచ్చాయి.
ఈ సీక్వెల్లో రణ్వీర్ సింగ్ అండర్కవర్ ఏజెంట్ జస్కిరత్ సింగ్ రంగీ (హంజా అలీ మజారీ) పాత్రలో అదరగొట్టాడు. సారా అర్జున్, గౌరవ్ గేరా, సంజయ్ దత్, ఆర్ మాధవన్, రాకేష్ బేడి, అర్జున్ రాంపాల్ లాంటి భారీ తారాగణం కీ రోల్స్ ప్లే చేశారు. జియో స్టూడియోస్, బీ62 స్టూడియోస్ బ్యానర్స్పై జ్యోతి దేశ్పాండే, ఆదిత్య ధర్, లోకేష్ ధర్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన 'ధురంధర్ 2' ఈ ఏడాది అత్యధిక కమర్షియల్ సక్సెస్ సాధించిన ఇండియన్ సినిమాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More