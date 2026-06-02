    Buchi Babu Jr NTR: ‘ఎన్టీఆర్ కోసం రాసుకున్న కథ పెద్ది కాదు’.. పుకార్లకు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టిన డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు

    Buchi Babu Jr NTR: మెగా పవర్‌స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా నటిస్తున్న ‘పెద్ది’ (Peddi) సినిమా కథను మొదట యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్‌కు వినిపించారంటూ సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వార్తలపై డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సానా అఫీషియల్ గా స్పందించారు. తాను ఎన్టీఆర్‌కు చెప్పిన ఐడియా వేరని ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చారు.

    Jun 2, 2026, 22:10:37 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Buchi Babu Jr NTR: 'ఉప్పెన' లాంటి నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ ఇండస్ట్రీ హిట్ తర్వాత డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సానా.. గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్‌తో కలిసి చేస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా ‘పెద్ది’. జూన్ 4న ఈ చిత్రం వరల్డ్ వైడ్ గా థియేటర్లలో భారీ స్థాయిలో రిలీజ్ కాబోతోంది. సినిమా రిలీజ్ దగ్గర పడుతుండటంతో చిత్ర యూనిట్ ప్రమోషన్స్ స్పీడ్ పెంచింది.

    Buchi Babu Jr NTR: ‘ఎన్టీఆర్ కోసం రాసుకున్న కథ పెద్ది కాదు’.. పుకార్లకు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టిన డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు (x/BuchiBabuSana)
    అయితే గత కొన్ని రోజులుగా ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్ గురించి నెట్టింట ఒక రూమర్ గట్టిగా షికారు చేస్తోంది. ఈ కథను బుచ్చిబాబు మొదట ఎన్టీఆర్‌కు చెప్పారని, కొన్ని కారణాల వల్ల అది రామ్ చరణ్ వద్దకు చేరిందనే ప్రచారంపై తాజాగా డైరెక్టర్ స్పందిస్తూ ఫుల్ క్లారిటీ ఇచ్చారు.

    Jr NTR Peddi Script Rumors: ఎన్టీఆర్‌కు చెప్పిన లైన్ వేరు

    ఒక ప్రముఖ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో బుచ్చిబాబు సానా మాట్లాడుతూ.. తాను ఎన్టీఆర్‌కు ఎప్పుడూ ‘పెద్ది’ కథను వినిపించలేదని ఆ రూమర్లను పూర్తిగా కొట్టిపారేశారు.

    "నేను ఎన్టీఆర్ గారికి ఒక డిఫరెంట్ ఐడియా చెప్పాను. అది ఆయనకు బాగా నచ్చింది, దాన్ని ఇంకాస్త డెవలప్ చేయమని కూడా అడిగారు. కానీ ఆ తర్వాత నాకు రామ్ చరణ్ గారితో సినిమా చేసే అద్భుతమైన ఛాన్స్ వచ్చింది. దాంతో ఎన్టీఆర్ గారి కోసం అనుకున్న ఆ ఐడియాను ప్రస్తుతానికి పక్కన పెట్టాల్సి వచ్చింది" అని బుచ్చిబాబు వివరించారు.

    కేవలం చరణ్ కోసమే ‘పెద్ది’ స్క్రిప్ట్

    తన గత ఇంటర్వ్యూలలోనూ బుచ్చిబాబు ఇదే విషయాన్ని బలంగా చెప్పారు. ‘పెద్ది’ స్క్రిప్ట్‌ను తాను మొదటి నుంచి కేవలం రామ్ చరణ్ బాడీ లాంగ్వేజ్, ఆయన ఇమేజ్‌కు తగినట్లుగానే సిద్ధం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు.

    ఇక ఎన్టీఆర్‌తో సినిమాపై మాట్లాడుతూ.. తన నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఇంకా ఎలాంటి ప్లాన్స్ వేసుకోలేదని, భవిష్యత్తులో ఎన్టీఆర్ కనుక అడిగితే ఆయనతో కచ్చితంగా సినిమా చేయడానికి తాను ఎప్పుడూ రెడీగా ఉంటానని మరోసారి స్పష్టం చేశారు.

    హెచ్‌టీ విశ్లేషణ

    స్టార్ హీరోల ప్రాజెక్ట్స్ అనౌన్స్ అయినప్పుడు ఇలాంటి 'రిజెక్టెడ్ స్క్రిప్ట్' రూమర్స్ రావడం చాలా సహజం. బుచ్చిబాబు సరైన సమయంలో స్పందించి ఈ నెగెటివిటీకి చెక్ పెట్టడం చాలా మంచి పరిణామం. ఇది కేవలం చరణ్ కోసమే రాసిన కథ అని దర్శకుడు నేరుగా క్లారిటీ ఇవ్వడం వల్ల ఆడియన్స్ లో, ముఖ్యంగా మెగా ఫ్యాన్స్ లో సినిమాపై మరింత నమ్మకం పెరుగుతుంది.

    People Also Ask (FAQs)

    ‘పెద్ది’ సినిమా కథను మొదట ఎన్టీఆర్ రిజెక్ట్ చేశారా?

    లేదు, డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సానా ఈ వార్తలను ఖండించారు. ఆయన ఎన్టీఆర్‌కు వినిపించిన కథ పూర్తిగా వేరని, ‘పెద్ది’ కథను కేవలం రామ్ చరణ్ కోసమే ప్రత్యేకంగా రాశానని క్లారిటీ ఇచ్చారు.

    ఎన్టీఆర్‌తో బుచ్చిబాబు అనుకున్న ప్రాజెక్ట్ ఏమైంది?

    ఎన్టీఆర్‌కు చెప్పిన ఐడియాను డెవలప్ చేసే లోపు బుచ్చిబాబుకు రామ్ చరణ్ సినిమా లాక్ అయింది. దీంతో ఆ ప్రాజెక్ట్‌ను ప్రస్తుతానికి హోల్డ్‌లో పెట్టారు.

    బుచ్చిబాబు నెక్స్ట్ సినిమా ఎవరితో ఉండబోతోంది?

    బుచ్చిబాబు తన నెక్స్ట్ మూవీని ఇంకా ప్లాన్ చేయలేదు. అయితే భవిష్యత్తులో ఎన్టీఆర్ అవకాశం ఇస్తే ఆయనతో కచ్చితంగా సినిమా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు తెలిపారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

