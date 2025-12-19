Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    సుకుమార్‌కు కథలు చెప్పి ఓకే చేయించుకునేవారు, ఉప్పెన పాట కంటే డబుల్ హిట్ అయింది.. పెద్ది డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు కామెంట్స్

    ఉప్పెన డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సాన ప్రస్తుతం రామ్ చరణ్‌తో పెద్ది సినిమాను తెరకెక్కిస్తూ బిజీగా ఉన్నారు. ఈ క్రమంలోనే తెలుగులో వచ్చిన లేటెస్ట్ మూవీ బ్యాడ్ గర్ల్స్ (కానీ చాలా మంచోళ్లు) మూవీ టీజర్‌ను విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్‌లో బుచ్చిబాబు ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు చెప్పారు.

    Published on: Dec 19, 2025 11:30 AM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    అంచల్ గౌడ, పాయల్ చెంగప్ప, రోషిణి, యష్ణ, మొయిన్, రోహన్ సూర్య ముఖ్య పాత్రల్లో నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ బ్యాడ్ గర్ల్స్. ‘కానీ చాలా మంచోళ్లు’ అనేది ట్యాగ్‌లైన్. ఈ సినిమాను ప్రశ్విత ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, నీలి నీలి ఆకాశం క్రియేషన్స్, ఎన్‌వీఎల్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్స్‌పై నిర్మించారు.

    సుకుమార్‌కు కథలు చెప్పి ఓకే చేయించుకునేవారు, ఉప్పెన పాట కంటే డబుల్ హిట్ అయింది.. పెద్ది డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు కామెంట్స్
    సుకుమార్‌కు కథలు చెప్పి ఓకే చేయించుకునేవారు, ఉప్పెన పాట కంటే డబుల్ హిట్ అయింది.. పెద్ది డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు కామెంట్స్

    30 రోజుల్లో ప్రేమించడం ఎలా డైరెక్టర్

    ‘30 రోజుల్లో ప్రేమించడం ఎలా’ సినిమా తో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న డైరెక్టర్ ఫణి ప్రదీప్ ధూళిపూడి బ్యాడ్ గర్ల్స్ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించారు. శశిధర్ నల్ల, ఇమ్మడి సోమ నర్సయ్య, రామిశెట్టి రాంబాబు, రావుల రమేష్ ఈ చిత్రానికి నిర్మాతలు. ఈ చిత్రం క్రిస్మస్ పండుగ కానుకగా డిసెంబర్ 25న విడుదల కానుంది.

    బ్యాడ్ గర్ల్స్ టీజర్ రిలీజ్ చేసిన బుచ్చిబాబు

    ఈ నేపథ్యంలో నిన్న (డిసెంబర్ 18) రామ్ చరణ్ పెద్ది మూవీ డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సానా బ్యాడ్ గర్ల్స్ టీజర్‌ను విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన బ్యాడ్ గర్ల్స్ టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్‌లో డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు చెప్పారు.

    ఎమోషనల్‌గా క్లైమాక్స్

    పెద్ది చిత్ర దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా మాట్లాడుతూ.. "ఈ బ్యాడ్ గర్ల్స్ చిత్ర కథ నాకు మున్నా గారు చెప్పారు. కథ చాలా బాగుంది. క్లైమాక్స్ చాలా ఎమోషనల్‌గా ఉంటుంది" అని తెలిపారు.

    సుకుమార్ దగ్గరికి వచ్చేవాడు

    "దర్శకుడు సుకుమార్ గారి దగ్గర నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్‌గా పని చేస్తున్నప్పుడు సుకుమార్ గారి దగ్గరకు మున్నా వచ్చేవాడు. సుకుమార్ గారికి తాను రాసుకున్న కథలు చెప్పి ఆయనతో ఓకే చేయించుకునేవారు. మున్నా డైరెక్టర్ అయిపోతున్నాడు మనం కూడా డైరెక్టర్ అవ్వాలి అనుకునేవాడిని" అని బుచ్చిబాబు వెల్లడించారు.

    మనం పాటలకు ఫ్యాన్‌ని

    "ఉప్పెన చిత్రం లో 'నీ కన్ను నీలి సముద్రం' పాట ఎంత హిట్ అయిందో దానికి డబుల్ హిట్ అయింది 'నీలి నీలి ఆకాశం' పాట. సంగీత దర్శకుడు అనూప్ రూబెన్స్ ఈ చిత్రానికి కూడా అద్భుతమైన పాటలు ఇచ్చారు. 'మనం' సినిమా పాటలకి నేను పెద్ద ఫ్యాన్‌ని" అని బుచ్చిబాబు సాన పేర్కొన్నారు.

    రేణు దేశాయ్ ఒప్పుకున్నారంటే

    "ఈ చిత్రంలో రేణు దేశాయ్ గారు ఇంపార్టెంట్ రోల్ చేస్తున్నారు. రేణు దేశాయ్ గారు ఈ సినిమా ఒప్పుకున్నారు అంటే సినిమా ఎంత బాగుంటుందో తెలుస్తోంది. డిసెంబర్ 25న బ్యాడ్ గర్ల్స్ విడుదల అవుతుంది తప్పక చూడండి" అని దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సాన కోరారు.

    పెద్ది సినిమా గురించి

    ఇదెలా ఉంటే, ఉప్పెన వంటి సూపర్ హిట్ తర్వాత బుచ్చిబాబు సాన చేస్తున్న పెద్ది మూవీపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ సినిమాలో రామ్ చరణ్‌కు జోడీగా బ్యూటిపుల్ జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్‌గా చేస్తోన్న విషయం తెలిసిందే. ఇటీవలే విడుదలైన చికిరీ సాంగ్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్‌గా దూసుకుపోతోంది.

    News/Entertainment/సుకుమార్‌కు కథలు చెప్పి ఓకే చేయించుకునేవారు, ఉప్పెన పాట కంటే డబుల్ హిట్ అయింది.. పెద్ది డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు కామెంట్స్
    News/Entertainment/సుకుమార్‌కు కథలు చెప్పి ఓకే చేయించుకునేవారు, ఉప్పెన పాట కంటే డబుల్ హిట్ అయింది.. పెద్ది డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు కామెంట్స్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes