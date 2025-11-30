Edit Profile
    పెద్ది సినిమా వచ్చేది ఈ ఓటీటీలోకే.. రామ్ చరణ్ క్రేజ్ మామూలుగా లేదు.. డిజిటల్ రైట్స్ కోసం కళ్లు చెదిరే రేట్!

    గ్లోబల్ స్టార్ గా ఎదిగిన రామ్ చరణ్ సత్తాకు ఇది నిదర్శనమంటూ ఫ్యాన్స్ కాలర్లు ఎగరేసుకుంటున్నారు. అతని అప్ కమింగ్ మూవీ పెద్ది సినిమా డిజిటల్ రైట్స్ రికార్డు రేట్ పలకడమే ఇందుకు కారణంగా తెలుస్తోంది.  

    Published on: Nov 30, 2025 8:11 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    తెలుగు సినిమా లవర్స్ అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న చిత్రాల్లో ‘పెద్ది’ ఒకటి. రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ జోడీగా రూరల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా ఈ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని ప్రకటించినప్పుడే అంచనాలు మొదలయ్యాయి. ఆ తర్వాత గ్లింప్స్, ఫస్ట్ లుక్, చికిరి సాంగ్ తో హైప్ ఆకాశానికి తాకేసింది. దీంతో పెద్ది సినిమా డిజిటల్ రైట్స్ కోసం భారీ డిమాండ్ ఏర్పడింది.

    పెద్ది లో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ (x/PeddiMovieOffl)
    పెద్ది లో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ (x/PeddiMovieOffl)

    పెద్ది ఓటీటీ రైట్స్

    సాధారణంగా అయితే సినిమా షూటింగ్ కంప్లీట్ అయ్యాక లేదా రిలీజ్ అయ్యే ముందు ఓటీటీ రైట్స్ కోసం డీల్ జరుగుతుంది. కానీ రామ్ చరణ్ హీరోగా నటిస్తున్న పెద్ది సినిమాపై ఉన్న భారీ అంచనాల కారణంగా షూటింగ్ ఇంకా మధ్యలోనే ఉండగానే డిజిటల్ రైట్స్ కోసం భారీ డిమాండ్ నెలకొంది. ఈ డిమాండ్ నేపథ్యంలోనే రేట్ కూడా అదిరిపోయిందనే టాక్ వినిపిస్తోంది. పెద్ది ఓటీటీ రైట్స్ ను నెట్‌ఫ్లిక్స్ ప్లాట్ ఫామ్ దక్కించుకుందని లేటెస్ట్ బజ్.

    పెద్ది డిజిటల్ రేట్

    రామ్ చరణ్ అప్ కమింగ్ మూవీ పెద్ది సినిమాపై అంచనాలు భారీగా పెరిగిపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే డిజిటల్ రైట్స్ రేట్ కూడా అలా పెరిగిపోయిందని తెలిసింది. భారీ డిమాండ్ నేపథ్యంలో పోటీని దాటి నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఈ మూవీ ఓటీటీ హక్కులు దక్కించుందని టాక్. ఇందు కోసం ఏకంగా రూ.130 కోట్లు చెల్లించిందన్నది ట్రేడ్ టాక్. దీనిపై ఇంకా అఫీషియల్ సమాచారం రావాల్సి ఉంది.

    రామ్ చరణ్ క్రేజ్

    చిరుత సినిమాతో ప్రయాణం మొదలెట్టి ఆర్ఆర్ఆర్ తో గ్లోబల్ స్టార్ గా ఎదిగారు రామ్ చరణ్. ఆ తర్వాత ఆచార్య, గేమ్ ఛేంజర్ సినిమాలు కాస్త నిరాశపర్చినా చెర్రీ క్రేజ్ మాత్రం ఏ మాత్రం తగ్గలేదు. ఇందుకు పెద్ది మూవీ ఓటీటీ రైట్స్ కు దక్కిన రేటే కారణమని ఫ్యాన్స్ తెగ ఖుష్ అయిపోతున్నారు. తమ హీరో రేంజ్ ఇదీ అంటూ కాలర్ ఎగరేసుకుంటున్నారు.

    చికిరి హిట్ తో

    బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వంతో పెద్ది మూవీ తెరకెక్కుతోంది. ఈ సినిమా నుంచి రామ్ చరణ్ లుక్, గ్లింప్స్ ముందు వైరల్ గా మారాయి. ఆ తర్వాత జాన్వీ కపూర్ లుక్ రిలీజ్ చేశారు. రీసెంట్ గా చికిరి లిరికల్ వీడియో వదిలారు. ఇది సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. అతి తక్కువ టైమ్ లోనే 100 మిలియన్ల వ్యూస్ దక్కించుకున్న పాటగా హిస్టరీ క్రియేట్ చేసింది. దీంతో మూవీపై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి. పెద్ది సినిమా 2026 మార్చి 27న రిలీజ్ కానుంది.

