Peddi OTT: ఓటీటీలో పెద్ది అన్కట్ వెర్షన్.. డిలీటెడ్ సీన్లు.. రూ.105 కోట్ల భారీ డీల్ వెనుక నెట్ఫ్లిక్స్ మాస్టర్ ప్లాన్!
Peddi OTT: పెద్ది ఓటీటీ డీల్ వెనుక పాపులర్ ప్లాట్ ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్ మాస్టర్ ప్లాన్ వేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మూవీలో అన్ కట్, డిలీటెడ్ సీన్స్ తో పూర్తి వర్షన్ ను స్ట్రీమింగ్ చేసేందుకు ఈ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ రెడీ అవుతుందని టాక్. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూసేయండి.
Peddi OTT: గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్, బుచ్చిబాబు సానా కాంబినేషన్లో బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేస్తున్న ‘పెద్ది’ (Peddi Movie) డిజిటల్ రైట్స్ను నెట్ఫ్లిక్స్ రూ. 105 కోట్ల రికార్డు ధరకు సొంతం చేసుకున్నట్లు టాక్. అయితే, థియేటర్ వెర్షన్ కంటే భిన్నంగా ఓటీటీలో ‘ఎక్స్టెండెడ్ అన్కట్ కట్’ (Extended Uncut Version) తీసుకురావడం వెనుక ఉన్న ట్రేడ్ సీక్రెట్స్, థియేటర్లలో మిస్సయిన సీన్ల వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం. ఈ విశ్లేషణలో చూద్దాం.
థియేట్రికల్ కట్ వర్సెస్ ఓటీటీ అన్కట్
బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డు కలెక్షన్లతో దూసుకుపోతున్న 'పెద్ది' చిత్రం అప్పుడే ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో రచ్చ చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. థియేటర్లలో రన్టైమ్ సమస్యల వల్ల ఎడిటింగ్ రూమ్కే పరిమితమైన కొన్ని పవర్ఫుల్ సీన్లను జోడించి, నెట్ఫ్లిక్స్ ఈ సినిమాను సరికొత్తగా స్ట్రీమింగ్ చేయనుందని సమాచారం.
రూ.105 కోట్లు పెట్టడానికి కారణం ఏంటి?
'ఆర్ఆర్ఆర్' చిత్రం తర్వాత రామ్ చరణ్కు అంతర్జాతీయంగా వచ్చిన క్రేజ్ అంతా ఇంతా కాదు. ఈ విషయాన్ని నెట్ఫ్లిక్స్ గట్టిగా క్యాష్ చేసుకోవాలని చూస్తోంది. స్పోర్ట్స్ డ్రామా బ్యాక్డ్రాప్లో బుచ్చిబాబు సాన రాసుకున్న కొన్ని ఎమోషనల్ సీన్లు థియేటర్ ఆడియన్స్కు లెంగ్త్ ఎక్కువ అనిపించవచ్చు, కానీ ఓటీటీ వీక్షకులకు అవే కనెక్ట్ అవుతాయి.
ఇదే స్ట్రాటజీ
గతంలో 'సలార్', 'లియో' చిత్రాల విషయంలో కూడా నెట్ఫ్లిక్స్ ఈ 'అన్కట్/ఎక్స్టెండెడ్' స్ట్రాటజీని వాడింది. థియేటర్లలో సినిమాను చూసిన ఫ్యాన్స్ సైతం.. డిలీటెడ్ సీన్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూడాలనే కుతూహలంతో ఓటీటీలో మరోసారి చూస్తారు. దీనివల్ల నెట్ఫ్లిక్స్కు రికార్డు స్థాయిలో 'వాచ్ అవర్స్' లభిస్తాయి.
డిలీటెడ్ సీన్లు
ముఖ్యంగా పెద్ది విషయానికి వస్తే మొదటి వారంలో థియేటర్లలో తీవ్ర వివాదానికి దారితీసిన హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ (అచ్చియమ్మ) పాత్రకు సంబంధించిన కొన్ని తొలగించిన విజువల్స్ తిరిగి ఓటీటీలో కనిపించే ఛాన్స్ ఉంది. అలాగే రావు రమేష్, జగపతి బాబుల మైండ్ గేమ్ సీన్లు కూడా ఓటీటీ వెర్షన్లో హైలైట్గా నిలిచే ఛాన్స్ ఉంది. జూలై మొదటి వారంలో ఈ పెద్ది ఎక్స్టెండెడ్ వెర్షన్ 5 భాషల్లో (తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళం) స్ట్రీమింగ్ అయ్యే అవకాశముంది.
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పెద్ది మూవీ ఏ ఓటీటీలోకి రానుంది?
రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' చిత్రం ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix) లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. థియేట్రికల్ రన్ ముగిసిన తర్వాత ఈ సినిమా ఓటీటీలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఓటీటీ రిలీజ్ లో స్పెషల్ ఏంటీ?
థియేటర్లలో నిడివి తగ్గించడం కోసం కట్ చేసిన జగపతి బాబు, రావు రమేష్ పాత్రల పవర్ఫుల్ డైలాగ్స్, కొన్ని రా అండ్ రస్టిక్ విలేజ్ యాక్షన్ సీన్స్ నెట్ఫ్లిక్స్ 'ఎక్స్టెండెడ్ కట్' వెర్షన్లో అదనంగా యాడ్ కానున్నాయి. జాన్వీ కపూర్ డిలీటెడ్ సీన్లు కూడా మళ్లీ రావొచ్చు.
పెద్ది మూవీ ఓటీటీ డీల్ ఎంత?
రామ్ చరణ్ గ్లోబల్ మార్కెట్ క్రేజ్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని, నెట్ఫ్లిక్స్ సంస్థ 'పెద్ది' పాన్-ఇండియా డిజిటల్ రైట్స్ను దాదాపు రూ. 105 కోట్ల భారీ ధరకు దక్కించుకుంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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