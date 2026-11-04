Podarillu November 4 Episode: పొదరిల్లు.. స్టైల్ మార్చిన మాధవ.. చెరువు గట్టుపై మనీషాతో.. రౌడీల హల్చల్.. చక్రికి పస్తులు
Podarillu Serial November 4th Episode: పొదరిల్లు సీరియల్ నవంబర్ 4 ఎపిసోడ్ లో చక్రిని పూజల పేరుతో మహా ఆడుకుంటుంది. అటు మాధవ స్టైల్ మార్చి మనీషాతో లాంగ్ డ్రైవ్ కు వెళ్తాడు. కానీ అక్కడే వాళ్లిద్దరూ రౌడీల బారిన పడతారు.
Podarillu Serial Today Episode: స్టార్ మా సీరియల్ పొదరిల్లు ఈరోజు ఎపిసోడ్ మొత్తం చక్రి అడ్డదారులు తొక్కకుండా గుడిలో ప్రమాణం చేసే సీన్లతో సాగిపోయింది. మహా అతనితో ఆడుకుంటుంది. అటు గుడిలో పూజారి కూడా చక్రికి చుక్కలు చూపిస్తాడు. అయితే ఎపిసోడ్ లో చివర్లో మాధవ మారిపోయిన లుక్, మనీషా బావ వల్ల అతడు ప్రమాదంలో పడటం చూడొచ్చు.
చక్రికి కస్టమర్ కళ్యాణి ఫోన్.. ఆడుకున్న మహా.. ఛీఛీ అంటూ వెళ్లిపోయి..
చక్రికి 50 పర్సెంట్ టార్చర్ కంటిన్యూ అయ్యే సీన్ తో సీరియల్ బుధవారం (నవంబర్ 4) ఎపిసోడ్ మొదలైంది. మహా చెప్పడంతో అతనికి మాధవ 50 పర్సెంటే వడ్డిస్తాడు. తాను అమాయకుడినని, మీరు అనుకునేదంతా అబద్ధమని చక్రి అంటాడు. కానీ మహా వినదు. సార్ కు చాలా ఖాతాలే ఉన్నాయి అని అంటుంది. ఖాతాలంటే అని కేశవ అడిగితే.. మీకు శైలు అనే ఖాతా ఉంది కదా అలా అని మహా అనడంతో అతడు షాక్ తింటాడు.
అప్పుడే కస్టమర్ కళ్యాణి చక్రికి ఫోన్ చేస్తుంది. అతడు లిఫ్ట్ చేయడు. మళ్లీ చేస్తుంది. ఈసారి కేశవ చూసి కస్టమర్ కళ్యాణి అని చెప్పడంతో ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసి స్పీకర్ లో పెట్టండి అని మహా ఆర్డర్ వేస్తుంది. అటు కళ్యాణి చాలా రొమాంటిక్ గా మాట్లాడుతూ రేపు లాంగ్ డ్రైవ్ కు వెళ్దాం వస్తావా.. అదే క్యాబ్ కావాలి.. నా ఫ్రెండ్ కూడా వస్తోంది.. ఆమె కూడా మీ ఫ్యానే అని అంటుంది. అది విన్న మహా ఛీ అంటూ వెళ్లిపోతుంది. అటు మాధవ, కేశవ, కన్నా కూడా ఛీ ఛీ అంటూ వెళ్లిపోతారు.
గుడిలో చక్రి కోసం మహా పూజ
మరుసటి రోజు ఉదయమే మహా రెడీ అవుతుంది. చక్రిని కూడా రెడీ అవమంటుంది. తమరి పేరిట గుడిలో పూజ చేయించాలి.. ఆ పిచ్చుక గూడుపై నుంచి స్నానం చేసి, ఈ రంగురంగుల బట్టలు కాకుండా తెల్లటి బట్టలు వేసుకోమని చెబుతుంది. కేశవ, కన్నా అతన్ని రెడీ చేస్తారు. పూజ అయ్యేంత వరకు ఉపవాసం ఉండాలని కూడా మహా ఆర్డర్ వేస్తుంది. ఈ పూజలేంటి అని చక్రి అంటున్నా ఎవరూ వినరు. 50 పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ లేదా అని చక్రి అడుగుతాడు. వన్ పర్సెంట్ కూడా లేదని మహా తేల్చి చెబుతుంది.
ఆడుకున్న పంతులు.. చక్రితో గుడిలో ప్రమాణం.. అరచేతిలో హారతి
అటు గుడికి వెళ్లిన తర్వాత పంతులు కూడా చక్రితో ఆడుకుంటాడు. చక్రిని చూసి వెధవ అంటూ తిడతాడు. అతడు నా తమ్ముడు అని మాధవ చెప్పడంతో.. నీకు వీడిలాంటి తమ్ముడు ఉన్నాడేంటి అని విసుక్కుంటాడు. ఆ తర్వాత చెడు తిరుగుళ్లు తిరగనని అరచేతిలో హారతి పెట్టి ప్రమాణం చేయాలని పంతులు చెబుతాడు. దీంతో చక్రి షాక్ తింటాడు.
అరచేతిలో కాయిన్ పెట్టి దానిపై హారతి కర్పూరం పెడతాడు మాధవ. ఇక నుంచి తాను అలాంటి పనులు చేయనని, అందరు అమ్మాయిలు తన సిస్టర్స్ అని చక్రితో పంతులు ప్రమాణం చేయిస్తాడు. తర్వాత గుడి చుట్టూ 27 ప్రదిక్షణలు.. ఆ తర్వాత మూడుసార్లు పొర్లుదండాలు పెట్టాలని పంతులు చెబుతాడు.
ప్రదిక్షణల పేరు చెప్పి గుడిలోనూ చక్రి బాగోతం
చేసేది లేక చక్రి ప్రదిక్షణలకు ఒప్పుకుంటాడు. ఇక తప్పు చేయను అని లెంపలేసుకుంటూ చక్రి గుడి చుట్టూ తిరుగుతుంటాడు. అయితే అక్కడ కూడా ఓ అమ్మాయి కనిపించడంతో ఆమెతో మాట కలుపుతాడు. అది చూసిన కన్నా.. అందరినీ తీసుకెళ్లి చూపిస్తాడు. చక్రి ఆ అమ్మాయికి కొబ్బరికాయ ఎలా పగలగొట్టాలో నేర్పిస్తుంటాడు.
అది చూసిన మహా, మాధవ వీడు మారడు అన్నట్లుగా చూస్తారు. వాళ్లను చూసిన చక్రి తన ప్రదిక్షిణలు కొనసాగిస్తాడు. ఆ తర్వాత ఆ అమ్మాయి వచ్చి చక్రికి థ్యాంక్స్ అన్నయ్య.. కొబ్బరికాయ ఎలా పగలగొట్టాలో నేర్పించినందుకు అని చెప్పడంతో అందరూ నవ్వుతారు. చక్రి ముఖం వాడిపోతుంది.
ఆకలితో అలమటించిన చక్రి..
ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత చక్రి ఆకలితో అలమటిస్తుంటాడు. 45 వేల సెకన్లుగా తాను తినలేదని, ఆకలి బాధ భరించలేకపోతున్నానని చక్రి అంటాడు. తన బాధను పట్టించుకోవడం లేదని, మీరు చెప్పినవన్నీ చేశాను కదా అని ఇంట్లో వాళ్లను నిలదీస్తాడు. మాధవ తాను వంట చేస్తానని అనడంతో చక్రి సంతోషిస్తాడు.
చక్రికి షాక్.. మనీషాతో మాధవ లాంగ్ డ్రైవ్
ఇంతలో మాధవ మనీషాను లాంగ్ డ్రైవ్ కు తీసుకెళ్లాలి కదా అని కేశవ గుర్తు చేస్తాడు. దీంతో చక్రి షాకవుతాడు. మరి వంట ఎలా అని అడుగుతాడు. బయటి నుంచి ఆర్డర్ పెట్టుకోండని మహా అంటుంది. లాంగ్ డ్రైవ్ అంటే ఏంటని మాధవ అడుగుతాడు. మనీషాను మీరు బైకుపై అలా దూరంగా తీసుకెళ్లడమే లాంగ్ డ్రైవ్ అని మహా అంటుంది. ముందు మీరు వెళ్లి రెడీ అవ్వండని చెబుతుంది.
స్టైల్ మార్చిన మాధవ
మాధవ వెళ్లి తెల్ల బట్టలు వేసుకొని వస్తాడు. అందరూ అతన్ని చూసి నవ్వుతారు. కన్నా అతన్ని తీసుకెళ్లి మొత్తంగా స్టైల్ మార్చి తీసుకొస్తాడు. షూస్ వేసుకొని, గాగుల్స్ పెట్టుకొని మాధవ చాలా స్టైలిష్ గా కనిపిస్తాడు. బైకు తీసుకొని అందరికీ బై చెప్పి మనీషా దగ్గరికి వెళ్తాడు. ఇద్దరూ చెరువు గట్టుపై మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు.
ఇంతలో మనీషా ఫొటో చూపిస్తూ కొందరు రౌడీలు ఆమె గురించి ఆరా తీస్తుంటారు. ఆమె చెరువు గట్టుపై ఉందని తెలుసుకొని అక్కడి రాగా.. మాధవతో ఆమెను చూస్తారు. మనీషా బావే వాళ్లను పంపిస్తాడు. దీంతో వాళ్లు మాధవతో గొడవ పెట్టుకోవడానికి వెళ్తారు. అక్కడితో పొదరిల్లు సీరియల్ ఈరోజు ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More