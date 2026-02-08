పూజ సినిమాలు
తెలుగు, తమిళ, హిందీ సినిమాలతో బిజీగా కెరీర్ కొనసాగిస్తోంది పూజ హెగ్డే. ఆమె చివరగా సూర్య హీరోగా నటించిన రెట్రో మూవీలో హీరోయిన్ గా కనిపించింది. కూలీలో స్పెషల్ సాంగ్ తో మెరిసింది. ఇక దళపతి విజయ్ లాస్ట్ మూవీ జన నాయగన్ లో పూజ హీరోయిన్. ఈ సినిమా ఇంకా రిలీజ్ కాలేదు.
మరోవైపు హిందీలో హే జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై సినిమాలో నటిస్తోంది పూజ హెగ్డే. తమిళంలో కాంచన 4లో కూడా చేస్తుంది. తెలుగులో దుల్కర్ సల్మాన్ హీరోగా ఓ రొమాంటిక్ డ్రామాలో హీరోయిన్ గా చేస్తోంది పూజ హెగ్డే.
తమిళ సినిమా ముగమూడి (2012)తో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసింది పూజ హెగ్డే. తెలుగులో ఒక లైలా కోసం, ముకుంద, డీజే, సాక్ష్యం, అరవింద సమేత వీర రాఘవ, మహర్షి, గద్దలకొండ గణేష్, అలా వైకుంఠపురములో, మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్, రాధే శ్యామ్, ఆచార్య లాంటి సినిమాలు చేసింది పూజ హెగ్డే.