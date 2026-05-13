Pooja Hegde: ముచ్చటగా మూడోసారి అల్లు అర్జున్తో రొమాన్స్ చేయబోతున్న పూజా హెగ్డే?
Pooja Hegde: పూజా హెగ్డే అల్లు అర్జున్ తో ముచ్చటగా మూడోసారి రొమాన్స్ చేయబోతోందని వార్తలు వస్తున్నాయి. లోకేష్ కనగరాజ్ డైరెక్షన్ లో రాబోతున్న మూవీలో బన్నీ సరసన బుట్ట బొమ్మ నటించబోతున్నట్లు సమాచారం.
Pooja Hegde: ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, 'బుట్టబొమ్మ' పూజా హెగ్డే కాంబినేషన్ అంటేనే బాక్సాఫీస్ వద్ద ఒక సెన్సేషన్. ఇప్పటికే 'డీజే' (దువ్వాడ జగన్నాథమ్), 'అల వైకుంఠపురములో' వంటి బ్లాక్బస్టర్ హిట్లతో మెప్పించిన ఈ జోడీ.. ఇప్పుడు హ్యాట్రిక్ కొట్టేందుకు సిద్ధమవుతున్నట్లు టాలీవుడ్ వర్గాల్లో జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది.
లోకేష్ కనగరాజ్ 'AA23'లో పూజా హెగ్డే?
కోలీవుడ్ సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో అల్లు అర్జున్ తన 23వ చిత్రాన్ని (AA23) చేయబోతున్న సంగతి తెలిసిందే. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ భారీ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్లో కథానాయికగా పూజా హెగ్డేను ఎంపిక చేసే ఆలోచనలో చిత్ర బృందం ఉన్నట్లు సమాచారం.
ఈ మేరకు ఇప్పటికే ఆమెతో ప్రాథమిక చర్చలు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. లోకేష్ మార్క్ యాక్షన్, బన్నీ స్టైల్ తోడైతే ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ప్రకంపనలు సృష్టించడం ఖాయం.
క్రేజీ కాంబినేషన్పై అంచనాలు
అల్లు అర్జున్ - పూజా హెగ్డే జంటకు ఆన్-స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీ పరంగా మంచి మార్కులు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా 'అల వైకుంఠపురములో' చిత్రంలోని 'బుట్టబొమ్మ' సాంగ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చింది.
ఇప్పుడు మరోసారి ఈ జోడీని వెండితెరపై చూడాలని అభిమానులు ఆశపడుతున్నారు. లోకేష్ కనగరాజ్ తన సినిమాల్లో హీరోయిన్ల పాత్రలను చాలా విభిన్నంగా డిజైన్ చేస్తారు. మరి పూజా కోసం ఎలాంటి క్యారెక్టర్ సిద్ధం చేశారో అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.
అనిరుధ్ మ్యూజిక్ మ్యాజిక్
ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఇటీవలే విడుదలైన 'AA23' అనౌన్స్మెంట్ వీడియో నెట్టింట సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. ప్రస్తుతం అల్లు అర్జున్ దర్శకుడు అట్లీతో కలిసి 'రాకా' (Raaka) చిత్రంలో నటిస్తున్నారు.
ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తయిన వెంటనే లోకేష్ ప్రాజెక్ట్ పట్టాలెక్కనుంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం ఈ చిత్రాన్ని వచ్చే ఏడాది విడుదల చేసేందుకు మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
పూజా హెగ్డే ప్రస్తుతం వరుణ్ ధావన్తో 'హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై', దుల్కర్ సల్మాన్తో ఒక తెలుగు ప్రాజెక్ట్ చేస్తూ బిజీగా ఉన్నారు. ఒకవేళ బన్నీ-లోకేష్ ప్రాజెక్ట్కు ఆమె గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తే, అది పూజా కెరీర్లో మరో బిగ్ ప్రాజెక్ట్ అవుతుంది. దీనిపై అధికారిక ప్రకటన కోసం అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. అల్లు అర్జున్, పూజా హెగ్డే గతంలో ఏ సినిమాల్లో కలిసి నటించారు?
వీరిద్దరూ గతంలో 'డిజె: దువ్వాడ జగన్నాథమ్' (2017), 'అల వైకుంఠపురములో' (2020) చిత్రాల్లో నటించారు. రెండూ బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాలను అందుకున్నాయి.
2. 'AA23' సినిమాకు సంగీత దర్శకుడు ఎవరు?
ఈ చిత్రానికి స్టార్ కంపోజర్ అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.
3. AA23 సినిమా ఎప్పుడు విడుదల కావచ్చు?
ప్రస్తుత సమాచారం ప్రకారం, 'AA23' చిత్రాన్ని వచ్చే ఏడాది విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.