    Pooja Hegde: ముచ్చటగా మూడోసారి అల్లు అర్జున్‌తో రొమాన్స్ చేయబోతున్న పూజా హెగ్డే?

    Pooja Hegde: పూజా హెగ్డే అల్లు అర్జున్ తో ముచ్చటగా మూడోసారి రొమాన్స్ చేయబోతోందని వార్తలు వస్తున్నాయి. లోకేష్ కనగరాజ్ డైరెక్షన్ లో రాబోతున్న మూవీలో బన్నీ సరసన బుట్ట బొమ్మ నటించబోతున్నట్లు సమాచారం.

    May 13, 2026, 14:04:47 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Pooja Hegde: ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, 'బుట్టబొమ్మ' పూజా హెగ్డే కాంబినేషన్ అంటేనే బాక్సాఫీస్ వద్ద ఒక సెన్సేషన్. ఇప్పటికే 'డీజే' (దువ్వాడ జగన్నాథమ్), 'అల వైకుంఠపురములో' వంటి బ్లాక్‌బస్టర్ హిట్లతో మెప్పించిన ఈ జోడీ.. ఇప్పుడు హ్యాట్రిక్ కొట్టేందుకు సిద్ధమవుతున్నట్లు టాలీవుడ్ వర్గాల్లో జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది.

    లోకేష్ కనగరాజ్ 'AA23'లో పూజా హెగ్డే?

    కోలీవుడ్ సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో అల్లు అర్జున్ తన 23వ చిత్రాన్ని (AA23) చేయబోతున్న సంగతి తెలిసిందే. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ భారీ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్‌లో కథానాయికగా పూజా హెగ్డేను ఎంపిక చేసే ఆలోచనలో చిత్ర బృందం ఉన్నట్లు సమాచారం.

    ఈ మేరకు ఇప్పటికే ఆమెతో ప్రాథమిక చర్చలు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. లోకేష్ మార్క్ యాక్షన్, బన్నీ స్టైల్ తోడైతే ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ప్రకంపనలు సృష్టించడం ఖాయం.

    క్రేజీ కాంబినేషన్‌పై అంచనాలు

    అల్లు అర్జున్ - పూజా హెగ్డే జంటకు ఆన్-స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీ పరంగా మంచి మార్కులు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా 'అల వైకుంఠపురములో' చిత్రంలోని 'బుట్టబొమ్మ' సాంగ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చింది.

    ఇప్పుడు మరోసారి ఈ జోడీని వెండితెరపై చూడాలని అభిమానులు ఆశపడుతున్నారు. లోకేష్ కనగరాజ్ తన సినిమాల్లో హీరోయిన్ల పాత్రలను చాలా విభిన్నంగా డిజైన్ చేస్తారు. మరి పూజా కోసం ఎలాంటి క్యారెక్టర్ సిద్ధం చేశారో అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.

    అనిరుధ్ మ్యూజిక్ మ్యాజిక్

    ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఇటీవలే విడుదలైన 'AA23' అనౌన్స్‌మెంట్ వీడియో నెట్టింట సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. ప్రస్తుతం అల్లు అర్జున్ దర్శకుడు అట్లీతో కలిసి 'రాకా' (Raaka) చిత్రంలో నటిస్తున్నారు.

    ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తయిన వెంటనే లోకేష్ ప్రాజెక్ట్ పట్టాలెక్కనుంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం ఈ చిత్రాన్ని వచ్చే ఏడాది విడుదల చేసేందుకు మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు.

    పూజా హెగ్డే ప్రస్తుతం వరుణ్ ధావన్‌తో 'హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై', దుల్కర్ సల్మాన్‌తో ఒక తెలుగు ప్రాజెక్ట్ చేస్తూ బిజీగా ఉన్నారు. ఒకవేళ బన్నీ-లోకేష్ ప్రాజెక్ట్‌కు ఆమె గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తే, అది పూజా కెరీర్‌లో మరో బిగ్ ప్రాజెక్ట్ అవుతుంది. దీనిపై అధికారిక ప్రకటన కోసం అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. అల్లు అర్జున్, పూజా హెగ్డే గతంలో ఏ సినిమాల్లో కలిసి నటించారు?

    వీరిద్దరూ గతంలో 'డిజె: దువ్వాడ జగన్నాథమ్' (2017), 'అల వైకుంఠపురములో' (2020) చిత్రాల్లో నటించారు. రెండూ బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాలను అందుకున్నాయి.

    2. 'AA23' సినిమాకు సంగీత దర్శకుడు ఎవరు?

    ఈ చిత్రానికి స్టార్ కంపోజర్ అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.

    3. AA23 సినిమా ఎప్పుడు విడుదల కావచ్చు?

    ప్రస్తుత సమాచారం ప్రకారం, 'AA23' చిత్రాన్ని వచ్చే ఏడాది విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

