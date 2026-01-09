ప్రభాస్ రాజా సాబ్ మూవీలోని ముగ్గురు భామలు-అందాల హీరోయిన్ల క్యారెక్టర్లు ఇవే
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన హారర్ ఫాంటసీ కామెడీ థ్రిల్లర్ రాజా సాబ్ ఇవాళ రిలీజైంది. ఈ మూవీలో ముగ్గురు హీరోయిన్లు. నిధి అగర్వాల్, మాళవిక మోహనన్, రిద్ది కుమార్ లు ఏ క్యారెక్టర్లు చేశారు? వాళ్ల పాత్రలు ఎలా ఉన్నాయో ఇక్కడ చూసేయండి.
రాజా సాబ్ అంటూ హారర్ ఫాంటసీ కామెడీ థ్రిల్లర్ తో థియేటర్లలోకి వచ్చేశాడు రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్. ఇప్పటికే ఈ మూవీ ప్రీమియర్ షోలు పడిపోయాయి. రాజా సాబ్ మూవీకి పాజిటివ్ టాక్ వినిపిస్తోంది. ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ సరసన ముగ్గురు హీరోయిన్లు ఆడిపాడారు. నిధి అగర్వాల్, మాళవిక మోహనన్, రిది కుమార్ లు సినిమాలో ఏ క్యారెక్టర్ చేశారో ఓ లుక్కేయండి.
నన్ బెస్సీగా
రాజా సాబ్ సినిమాలో నిధి అగర్వాల్ ‘బెస్సీ’ క్యారెక్టర్ ప్లే చేసింది. ఇందులో నన్ పాత్ర పోషించింది ఈ అందాల భామ. తన డ్యూటీపై శ్రద్ధతో ఉండే ఈ అమ్మాయి ప్రభాస్ ను కలిశాక ప్రేమలో పడుతుంది. ఆ తర్వాత ప్రభాస్ ప్రేమ కోసం తపిస్తుంది. ప్రభాస్ తో రొమాంటిక్ సాంగ్ లోనూ అదరగొట్టింది నిధి అగర్వాల్.
భైరవిగా మాళవిక
మరో అందాల భామ మాళవిక మోహనన్ రాజా సాబ్ సినిమాలో భైరవి క్యారెక్టర్ చేసింది. ఈ సినిమాలో ఆమె ప్యాలెస్ అకౌంటెంట్, సముద్రఖని మనవరాలిగా కనిపించింది. రాజా సాబ్ లో ఆమె స్మార్ట్ లుక్ యాక్టింగ్ ఆడియన్స్ ను మెస్మరైజ్ చేస్తోంది.
రిద్ది కుమార్ అనితగా
రాజా సాబ్ మూవీలో అనితగా అదరగొట్టింది మరో హీరోయిన్ రిద్ది కుమార్. ఈ సినిమాలో మిగతా ఇద్దరు హీరోయిన్లు నిధి అగర్వాల్, మాళవిక మోహనన్ తో పోలిస్తే రిద్ది కుమార్ స్క్రీన్ టైమ్ తక్కువగానే ఉంది. ఆమె ఈ మూవీలో ప్రభాస్ కజిన్ గా నటించింది.
ముగ్గురు భామలతో సాంగ్
రాజా సాబ్ హీరోయిన్లు నిధి అగర్వాల్, మాళవిక మోహనన్, రిద్ది కుమార్ తో ఆడిపాడాడు ప్రభాస్. ‘నాచే నాచే’ సాంగ్ లో ఈ భామల అందాలు, ప్రభాస్ తో డ్యాన్స్ తెగ వైరల్ గా మారింది. ఈ ముగ్గురు రాజా సాబ్ మూవీకి గ్లామర్ అద్దడమే కాకుండా యాక్టింగ్ తోనూ అలరించారు.
రాజా సాబ్ రివ్యూ
ప్రభాస్ హీరోగా వచ్చిన హారర్ ఫాంటసీ థ్రిల్లర్ రాజా సాబ్ కు పాజిటివ్ టాక్ వినిపిస్తోంది. ఈ మూవీ ఇవాళ (జనవరి 9) రిలీజైంది. దీనికి మారుతి డైరెక్టర్. చాలా కాలం తర్వాత ప్రభాస్ ఓ ఫన్, సరదాగా ఉండే క్యారెక్టర్ చేశాడు. వింటేజీ ప్రభాస్ ఈ సినిమాలో కనిపించాడని ఫ్యాన్స్ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. రాజా సాబ్ మూవీలో సంజయ్ దత్ కూడా కీలక పాత్ర పోషించాడు.