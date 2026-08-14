Prabhas Spirit: స్పిరిట్ కోసం ప్రభాస్ మాస్ మేకోవర్.. సందీప్ రెడ్డి వంగా మాస్టర్ ప్లాన్.. అస్సలు ఊహించలేరు
Prabhas Spirit: ప్రభాస్ ఒకేసారి వరుస పాన్ ఇండియా సినిమాలతో బిజీగా గడుపుతున్నారు. తాజాగా వస్తున్న అప్డేట్ ప్రకారం ప్రస్తుతం ఫౌజీ మూవీ షూటింగ్ లో బిజీగా ఉన్న రెబల్ స్టార్.. ఆ తర్వాత వెంటనే స్పిరిట్ కోసం బాడీ ట్రాన్సాఫార్మేషన్ చేసుకోనున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
Prabhas Spirit: హను రాఘవపూడి డైరెక్షన్లో వస్తున్న 'ఫౌజీ' షూటింగ్ను వేగంగా పూర్తి చేస్తున్న రెబెల్ స్టార్ ప్రభాస్.. వెంటనే తన తదుపరి భారీ ప్రాజెక్ట్ 'స్పిరిట్' కోసం రెడీ అవుతున్నారు. ఈ పవర్ఫుల్ పోలీస్ డ్రామా కోసం ప్రభాస్ పూర్తి బాడీ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అవ్వబోతున్నారు. 'అర్జున్ రెడ్డి', 'యానిమల్' ఫేమ్ సందీప్ రెడ్డి వంగా డిజైన్ చేసిన ఇంటెన్స్ క్యారెక్టర్ కోసం డెడికేటెడ్ ఫిట్నెస్ డైట్ ఫాలో కానున్నారు.
'ఫౌజీ' ముగించి.. 'స్పిరిట్' వేటలోకి..
ప్రస్తుతం ప్రభాస్ ఒకే సమయంలో పీరియాడిక్ వార్ డ్రామా 'ఫౌజీ', సందీప్ వంగా 'స్పిరిట్' కోసం వర్క్ బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు. హను రాఘవపూడి తెరకెక్కిస్తున్న 'ఫౌజీ'లో 1940ల కాలం నాటి ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ సైనికుడిగా ప్రభాస్ కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమా టాకీ పార్ట్ పూర్తయిన వెంటనే ప్రభాస్ తన బాడీ లాంగ్వేజ్, హెయిర్స్టైల్ పూర్తిగా మార్చేయనున్నారు.
సందీప్ రెడ్డి వంగా సినిమాల్లో హీరోల ఆటిట్యూడ్, రా లుక్స్ ఏ రేంజ్లో ఉంటాయో అందరికీ తెలిసిందే. అందుకే 'స్పిరిట్' సినిమాలో పోలీస్ ఆఫీసర్గా నటించడం కోసం ప్రభాస్ చాలా స్లిమ్గా, పవర్ఫుల్ కటౌట్తో కనిపించాల్సి ఉంది. దీనికోసం ప్రత్యేకమైన పర్సనల్ ట్రెయినర్ పర్యవేక్షణలో కఠినమైన వర్కవుట్స్, ప్రోటీన్ డైట్ షెడ్యూల్ ప్లాన్ చేశారు.
ఖాకీ అవతారంలో సందీప్ వంగా మార్క్ రచ్చ
'అర్జున్ రెడ్డి', 'కబీర్ సింగ్', 'యానిమల్' చిత్రాలతో ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేసిన సందీప్ రెడ్డి వంగా.. 'స్పిరిట్' కథను అత్యంత వైలెంట్ అండ్ ఎమోషనల్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా డిజైన్ చేశారు. ఇందులో ప్రభాస్ ఒక గ్రే షేడ్స్ ఉన్న యాంగ్రీ పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో నటించబోతున్నారు. సమాజంలోని డార్క్ మాఫియా నెట్వర్క్ను అంతం చేసే క్రమంలో ప్రభాస్ పాత్ర చూపే రౌద్రం థియేటర్లలో పూనకాలు తెప్పిస్తుందని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ సరసన త్రిప్తి డిమ్రీ హీరోయిన్గా నటిస్తుండగా.. వివేక్ ఓబెరాయ్, ప్రకాష్ రాజ్ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. విశేషమేమిటంటే ఈ సినిమా షూటింగ్ విషయంలో సందీప్ వంగా ఒక భిన్నమైన విధానం ఫాలో అవుతున్నారు. కొద్ది రోజులు షూట్ చేయడం, ఆ తర్వాత పోస్ట్ ప్రొడక్షన్, నెక్స్ట్ షెడ్యూల్ ప్లానింగ్ కోసం గ్యాప్ తీసుకోవడం ద్వారా అవుట్పుట్ టాప్ క్వాలిటీ వచ్చేలా జాగ్రత్తపడుతున్నారు.
బాక్సాఫీస్ రికార్డులపై రెబెల్ స్టార్ కన్ను
'కల్కి 2898 AD', 'సలార్' వంటి గ్లోబల్ హిట్స్తో వెయ్యి కోట్ల మార్కును ఈజీగా దాటేసిన ప్రభాస్.. తన ప్రతి సినిమాలోనూ కొత్తదనం చూపేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. 'ఫౌజీ'లో ఎమోషనల్ డెప్త్ ఉన్న సైనికుడి క్యారెక్టర్ అయితే, 'స్పిరిట్'లో అన్ఫిల్టర్డ్ మాస్ యాక్షన్ క్యారెక్టర్ కావడం అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలను పెంచేసింది.
రెండు వేర్వేరు జానర్ల సినిమాలను ఒకేసారి మేనేజ్ చేస్తూ, క్యారెక్టర్ డిమాండ్ ప్రకారం తగిన లుక్లోకి మారడం ప్రభాస్ అంకితభావానికి నిదర్శనం. 'ఫౌజీ' క్లైమాక్స్ వర్క్ ముగిసిన వెంటనే 'స్పిరిట్' క్రేజీ లుక్ టెస్ట్ జరగనుంది. ఈ రెండు పాన్-ఇండియా వండర్స్ బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
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