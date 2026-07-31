Sandeep Reddy Vanga: ఇది రామ యుగానికి ఆరంభం: రామాయణ ట్రైలర్పై సందీప్ రెడ్డి వంగా రివ్యూ వైరల్
Sandeep Reddy Vanga: రామాయణం ట్రైలర్ పై సందీప్ రెడ్డి వంగా ఇచ్చిన రివ్యూ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. ఇది రామ యుగానికి ఆరంభం అంటూ శుక్రవారం (జులై 31) అతడు చేసిన ట్వీట్ అభిమానులు బాగా ఆకట్టుకుంటోంది.
Sandeep Reddy Vanga: "ఇది కేవలం ట్రైలర్ కాదు.. ధర్మం ఎప్పుడూ అధర్మంపై గెలుస్తుందనే సనాతన సత్యాన్ని గుర్తుచేసే శంఖారావం.. ఇది రామయుగం ఆరంభం" అంటూ 'యానిమల్' ఫేమ్ సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా చేసిన ట్వీట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వ్యాపిస్తోంది. రణ్బీర్ కపూర్, యశ్, సాయి పల్లవి ప్రధాన పాత్రల్లో నితీష్ తివారీ తెరకెక్కిస్తున్న ఎపిక్ విజువల్ వండర్ 'రామాయణం' ట్రైలర్ను చూసిన వంగా, తనదైన శైలిలో స్పందిస్తూ మేకర్స్పై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు.
'రామాయణం'పై సందీప్ షాకింగ్ పోస్ట్
సందీప్ రెడ్డి వంగా సాధారణంగా ప్రతీ సినిమాపై కామెంట్లు చేయరు. కేవలం తనకు నిజంగా నచ్చిన, కంటెంట్లో దమ్మున్న ప్రాజెక్టుల గురించి మాత్రమే సోషల్ మీడియాలో మాట్లాడతారని అందరికీ తెలిసిందే. 'అర్జున్ రెడ్డి', 'కబీర్ సింగ్', 'యానిమల్' లాంటి వరుస ఇండస్ట్రీ హిట్లతో ఇండియన్ సినిమాను షేక్ చేసిన ఈ మాస్ డైరెక్టర్, ప్రస్తుతం ప్రభాస్తో 'స్పిరిట్' (Spirit) సినిమాను పట్టాలెక్కించే పనుల్లో బిజీగా ఉన్నారు.
అలాంటి బ్లాక్బస్టర్ మేకర్ 'రామాయణం' ట్రైలర్ను చూసి ఈ రేంజ్లో రెస్పాన్స్ ఇవ్వడంతో సినిమాపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. "ఈ సినిమా కేవలం హాలీవుడ్ లెవెల్ విజువల్స్ చూపించడమే కాదు, మన భారతీయుల ఎమోషన్స్ను పీక్స్లో టచ్ చేసింది" అని వంగా భావనను వ్యక్తపరిచారు.
రావణుడిగా యశ్ ర్యాంపేజ్.. శ్రీరాముడిగా రణ్బీర్ మెస్మరైజింగ్ లుక్
నితీష్ తివారీ రూపొందించిన ఈ విజువల్ ప్రెజెంటేషన్లో నటీనటుల పర్ఫార్మెన్స్ ప్రతి ఒక్కరినీ విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. శ్రీరాముడి పాత్రలో రణ్బీర్ కపూర్ కనబరిచిన ప్రశాంతత, గంభీరత ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తుంటే, సీతాదేవిగా సాయి పల్లవి తన సహజ నటనతో మెస్మరైజ్ చేస్తోంది.
ఇక అందరికంటే ముఖ్యంగా లంకేశ్వరుడి పాత్రలో రాకింగ్ స్టార్ యశ్ చూపించిన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, మాసివ్ ఎంట్రీ, గంభీరమైన వాయిస్ ట్రైలర్కే అతిపెద్ద హైలైట్గా నిలిచాయి. హాలీవుడ్ ఆస్కార్ విజేతలు ఏఆర్ రెహమాన్, హన్స్ జిమ్మర్ కలయికలో వచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ప్రతీ ఫ్రేమ్ను నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఎలివేట్ చేసింది.
దివాళీ కానుకగా వరల్డ్ వైడ్ రిలీజ్
నమిత్ మల్హోత్రా ప్రొడక్షన్ హౌస్ డీఎన్ఈజీ (DNEG) సహకారంలో భారీ బడ్జెట్తో ఈ చిత్రాన్ని రెండు భాగాలుగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ప్రపంచ స్థాయి సాంకేతిక ప్రమాణాలతో మన భారతీయ ఇతిహాసాన్ని గ్లోబల్ వేదికపైకి తీసుకెళ్తున్న ఈ సినిమా మొదటి భాగం 'రామాయణం: పార్ట్ 1' ఈ ఏడాది దివాళీ కానుకగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి రానుంది.
సందీప్ రెడ్డి వంగా చేసిన ఈ ఒక్క పోస్ట్తో రామాయణం ప్రాజెక్ట్పై ఉన్న ట్రెండ్ మరింత పీక్స్కి చేరింది. సోషల్ మీడియాలో ప్రస్తుతం #RamYug, #RamayanaTrailer, #SandeepReddyVanga హ్యాష్ట్యాగ్లు నేషనల్ వైడ్గా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
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