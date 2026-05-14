Prasanth Varma: ప్రశాంత్ వర్మ సినిమాటిక్ యూనివర్స్లోకి మరో నటుడు.. వెల్కమ్ చెప్పిన హనుమాన్ డైరెక్టర్.. మహాకాళి అప్డేట్
Prasanth Varma: ప్రశాంత్ వర్మ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ లోకి మరో యువ నటుడు వచ్చాడు. అతని నెక్ట్స్ మూవీ మహాకాళి నుంచి కీలకమైన అప్డేట్ వచ్చింది. పూజా కొల్లూరు డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ మూవీ తాజాగా మరో షెడ్యూల్ పూర్తి చేసుకుంది.
Prasanth Varma: 'హనుమాన్' సినిమాతో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందిన దర్శకుడు ప్రశాంత్ వర్మ.. తన 'ప్రశాంత్ వర్మ సినిమాటిక్ యూనివర్స్' (PVCU)ను శరవేగంగా విస్తరిస్తున్నారు. ఈ యూనివర్స్ నుంచి రాబోతున్న మరో భారీ మైథలాజికల్ యాక్షన్ డ్రామా 'మహాకాళి'లో యువ నటుడు రోహిత్ సరాఫ్ చేరారు. ఇప్పటివరకు లవర్ బాయ్ ఇమేజ్తో మెప్పించిన రోహిత్.. ఈ సినిమాతో పూర్తి భిన్నమైన రోల్లో కనిపించబోతున్నారు.
పీవీసీయూలోకి రోహిత్ సరాఫ్ ఎంట్రీ
నెట్ఫ్లిక్స్ సిరీస్ 'మిస్మ్యాచ్డ్' (Mismatched) ద్వారా యువతలో విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదించుకున్న రోహిత్ సరాఫ్.. ఇప్పటికే 'మహాకాళి' చిత్రానికి సంబంధించిన ఒక భారీ షెడ్యూల్ను హైదరాబాద్లో పూర్తి చేశారు. ఈ విషయాన్ని దర్శకురాలు పూజా అపర్ణ కొల్లూరు సోషల్ మీడియా వేదికగా ధృవీకరించారు. "మహాకాళి ప్రపంచంలోకి రోహిత్ సరాఫ్కు స్వాగతం.. ఈ సినిమాతో థియేటర్లలో మంటలు పుట్టించబోతున్నాం," అని ఆమె పేర్కొన్నారు.
మరోవైపు ప్రశాంత్ వర్మ కూడా రోహిత్ను ఉద్దేశించి ఎక్స్లో ప్రశంసలు కురిపించారు. "అత్యంత నిజాయితీ గల నటుడు, అద్భుతమైన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ఉన్న రోహిత్ను మా టీమ్లోకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. 'మహాకాళి'లో ఆయనలో ఉన్న మరో కోణాన్ని ప్రేక్షకులు చూడబోతున్నారు" అని ప్రశాంత్ వర్మ రాసుకొచ్చారు. రోహిత్ పాత్ర ఈ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ను తదుపరి స్థాయికి తీసుకెళ్లడంలో కీలక పాత్ర పోషించనుందని ఇండస్ట్రీ వర్గాల టాక్.
అక్షయ్ ఖన్నా 'శుక్రాచార్యుడు'గా.. భూమి శెట్టి విశ్వరూపం
ఈ సినిమాలో ప్రధాన పాత్రధారులుగా సీనియర్ బాలీవుడ్ నటుడు అక్షయ్ ఖన్నా, భూమి శెట్టి నటిస్తున్నారు. ఇందులో అక్షయ్ ఖన్నా రాక్షస గురువు 'శుక్రాచార్య' పాత్రలో కనిపిస్తారనే వార్త సినిమాపై అంచనాలను భారీగా పెంచేసింది. ఆయన లాంటి పెర్ఫార్మర్ ఈ యూనివర్స్లోకి రావడం వల్ల కథకు మరింత డెప్త్ రానుంది.
ఇక టైటిల్ రోల్ పోషిస్తున్న భూమి శెట్టి ఫస్ట్ లుక్ గతేడాదే విడుదలై సంచలనం సృష్టించింది. ఎరుపు, బంగారు రంగుల కలయికలో, చేతిలో ఆయుధాలతో ఆమె కనిపిస్తున్న తీరు దేవతను తలపిస్తోంది. అద్భుతమైన వీఎఫ్ఎక్స్, గ్రాఫిక్స్తో ఈ సినిమాను రూపొందిస్తున్నారు. హనుమాన్ తరహాలోనే ఇందులో కూడా భారతీయ పురాణాలకు ఆధునిక సినిమా శైలిని జోడించి ప్రశాంత్ వర్మ అద్భుతం చేయబోతున్నారు.
ప్రశాంత్ వర్మ విజన్: యూనివర్స్ క్రాస్ ఓవర్
ప్రశాంత్ వర్మ ఆలోచన ప్రకారం, భవిష్యత్తులో ఈ పీవీసీయూలోని పాత్రలన్నీ ఒకే స్క్రీన్ మీద కనిపించబోతున్నాయి. అంటే 'మహాకాళి'లోని పాత్రలు, 'హనుమాన్', రాబోయే 'అధీర' (Adhira) చిత్రాల్లోని హీరోలు అందరూ కలిసి ఒకే భారీ యుద్ధంలో తలపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇది హాలీవుడ్ మార్వెల్ సినిమాల తరహాలో ఇండియన్ మైథాలజీని ప్రపంచానికి చాటిచెప్పే ప్రయత్నం.
ఆర్కేడీ స్టూడియోస్ (RKD Studios) నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు, హిందీ, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో విడుదల చేయనున్నారు. షూటింగ్ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నా, వీఎఫ్ఎక్స్ కోసం ఎక్కువ సమయం తీసుకునే అవకాశం ఉన్నందున, ఈ సినిమా 2026 చివరలో లేదా 2027 ప్రారంభంలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. రోహిత్ సరాఫ్ 'మహాకాళి' సినిమాలో హీరోగా నటిస్తున్నారా?
రోహిత్ సరాఫ్ ఈ చిత్రంలో ఒక కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. అయితే ఆయన హీరోనా లేదా కథను మలుపు తిప్పే ఇతర ముఖ్య పాత్రనా అనేది ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించలేదు.
2. అక్షయ్ ఖన్నా ఈ సినిమాలో ఏ పాత్ర చేస్తున్నారు?
అక్షయ్ ఖన్నా ఈ చిత్రంలో అసుర గురువు శుక్రాచార్యుడి పాత్రలో కనిపిస్తారని సమాచారం. దీనిపై అధికారిక ధృవీకరణ రావాల్సి ఉంది.
3. 'మహాకాళి' సినిమా ఎప్పుడు విడుదల అవుతుంది?
ప్రస్తుతం ఈ సినిమా నిర్మాణ దశలో ఉంది. 2026 చివరి నాటికి లేదా 2027లో ఈ సినిమా థియేటర్లలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు.