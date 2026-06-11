Netflix Movie: నెట్ఫ్లిక్స్లోని ఈ క్రైమ్ కామెడీ మూవీపై వారణాసి హీరోయిన్ ప్రియాంకా చోప్రా ప్రశంసల వర్షం.. మీరు చూశారా?
Netflix Movie: మాధురీ దీక్షిత్, తృప్తి డిమ్రి మెయిన్ లీడ్స్ లో నటించిన 'మా బెహెన్' (Maa Behen) నెట్ఫ్లిక్స్లో దూసుకుపోతోంది. ఈ సినిమా చూసి బాలీవుడ్ బ్యూటీలు ప్రియాంక చోప్రా, విద్యాబాలన్ ఫిదా అయ్యారు. ఈ సినిమా ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ టాప్ 10లో రెండో స్థానంలో నిలిచి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది.
Netflix Movie: నెట్ఫ్లిక్స్లో రీసెంట్గా రిలీజైన క్రైమ్ కామెడీ థ్రిల్లర్ మూవీ 'మా బెహెన్' (Maa Behen) ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్గా మారింది. మాధురీ దీక్షిత్, తృప్తి డిమ్రి, ఫేమస్ కంటెంట్ క్రియేటర్ ధర్నా దుర్గ నటించిన ఈ సినిమాకు ఆడియన్స్ నుండి అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఈ సినిమాను చూసిన గ్లోబల్ స్టార్, వారణాసి మూవీ హీరోయిన్ ప్రియాంక చోప్రా సోషల్ మీడియాలో తన అభిప్రాయాన్ని షేర్ చేసుకున్నారు.
Priyanka Chopra Applaud | ప్రియాంక, విద్యాబాలన్ ప్రశంసలు
ఈ సినిమా చూశాక ప్రియాంక చోప్రా ఇన్స్టాగ్రామ్లో మూవీ టీమ్ ను బాగా మెచ్చుకున్నారు. "చాలా తెలివైన సినిమా. షార్ప్ గా, ఫన్నీగా చాలా బాగా తీశారు. నా క్వీన్ మాధురీ దీక్షిత్ ఎప్పుడు స్క్రీన్ పై కనిపించినా మ్యాజిక్ చేస్తారు. తృప్తి డిమ్రి పెర్ఫార్మెన్స్ అద్భుతం. ఇక ధర్నా దుర్గా.. నీకు నేను ఎప్పటి నుంచో ఫ్యాన్ ని! నీ నుంచి మరిన్ని అద్భుతాలు చూడాలని వెయిటింగ్. డైరెక్టర్ సురేష్ త్రివేణికి నా శుభాకాంక్షలు" అని రాసుకొచ్చారు.
అంతేకాకుండా విద్యాబాలన్ కూడా ఈ సినిమాపై తన అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు. డైరెక్టర్ సురేష్ త్రివేణిని ట్యాగ్ చేస్తూ.. "మీ 'మా బెహెన్' నెట్ఫ్లిక్స్లో అదరగొడుతోంది. మాధురీ దీక్షిత్, తృప్తి డిమ్రి, ధర్నా దుర్గల కెమిస్ట్రీ చూడటం చాలా ఫన్ గా ఉంది" అని ఆమె ఎమోషనల్ నోట్ పోస్ట్ చేశారు.
Netflix Top 10 | నెట్ఫ్లిక్స్లో రెండో ప్లేస్
'మా బెహెన్' సినిమా నెట్ఫ్లిక్స్ గ్లోబల్ టాప్ 10 నాన్-ఇంగ్లీష్ ఫిల్మ్స్ లిస్టులో #2 ప్లేస్ ను దక్కించుకుంది. ప్రస్తుతం 15 దేశాల్లో ఈ సినిమా ట్రెండ్ అవుతోంది. స్పానిష్ మూవీ 'ది మార్క్డ్ ఉమెన్' తర్వాత ఈ సినిమానే సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉంది అంటే ఈ సినిమా ఎంతటి సక్సెస్ సాధించిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
Maa Behen Movie Plot | 'మా బెహెన్' స్టోరీ ఏంటి?
ఈ సినిమా ముగ్గురు మహిళల స్టోరీ. మాధురీ దీక్షిత్ తల్లిగా నటిస్తుండగా.. తృప్తి డిమ్రి, ధర్నా దుర్గ ఆమె కూతుళ్లుగా నటించారు. తృప్తికి పెళ్లయిపోతుంది. ధర్నా పాట్నాలో ఉంటూ కంటెంట్ క్రియేషన్ లో బిజీగా ఉంటుంది. ఒకరోజు నైట్ మాధురీ తన కూతుళ్లను ఇంటికి పిలిపిస్తుంది. అక్కడికి వెళ్లిన వాళ్లకు వాళ్ల పక్కింటి గుప్తా జీ (రవి కిషన్) వాళ్ల ఇంట్లోనే చనిపోయాడని తెలిసి షాక్ అవుతారు.
ఈ సినిమా మన సొసైటీలో ఉన్న పితృస్వామ్య వ్యవస్థపై చాలా ప్రశ్నలు సంధిస్తోంది. ఆడియన్స్ ను నవ్విస్తూనే.. కన్సెంట్, మహిళలు రోజువారీ లైఫ్ లో ఎదుర్కొనే సమస్యల గురించి చాలా క్లారిటీగా చెప్పాడు డైరెక్టర్ సురేష్ త్రివేణి. 'తుమారీ సులు', 'జల్సా' సినిమాలతో మంచి పేరు తెచ్చుకున్న సురేష్.. ఈ సినిమాతో మరోసారి తన డైరెక్షన్ పవర్ చూపించారు.
హెచ్టీ విశ్లేషణ
మహిళల జీవితాల్లో ఉండే చిన్న చిన్న విషయాలను ఎంత పవర్ఫుల్గా చూపించవచ్చో 'మా బెహెన్' సినిమా నిరూపించింది. స్టార్స్ కంటే కంటెంట్ గొప్పదని నెట్ఫ్లిక్స్లో ఈ సినిమా సాధిస్తున్న వ్యూస్ చెప్తున్నాయి.
ఫ్యామిలీ డ్రామాలు అంటే కేవలం ఏడుపులు కాకుండా, ఇలా ఫన్నీగా, ఎమోషనల్గా తీస్తే ఆడియన్స్ ఖచ్చితంగా ఆదరిస్తారని ఈ సినిమా మరోసారి ప్రూవ్ చేసింది.
People Also Ask (FAQs)
'మా బెహెన్' సినిమాలో నటించిన మెయిన్ యాక్టర్స్ ఎవరు?
మాధురీ దీక్షిత్, తృప్తి డిమ్రి, ధర్నా దుర్గ ఈ సినిమాలో మెయిన్ లీడ్స్ లో నటించారు. గుప్తా జీ పాత్రలో రవి కిషన్ కనిపించారు.
మా బెహెన్ సినిమాను ఎవరు డైరెక్ట్ చేశారు?
ఈ సినిమాను సురేష్ త్రివేణి డైరెక్ట్ చేశారు. ఆయన గతంలో 'తుమారీ సులు', 'జల్సా' లాంటి హిట్స్ ఇచ్చారు.
'మా బెహెన్' సినిమా నెట్ఫ్లిక్స్లో ఏ ప్లేస్ లో ఉంది?
ఈ సినిమా నెట్ఫ్లిక్స్ టాప్ 10 నాన్-ఇంగ్లీష్ ఫిల్మ్స్ లిస్టులో సెకండ్ (#2) ప్లేస్ లో నిలిచింది. 15 దేశాల్లో ఈ మూవీ ట్రెండ్ అవుతోంది.
మా బెహెన్ సినిమా ప్రధాన కథాంశం ఏంటి?
ముగ్గురు మహిళల మధ్య సాగే స్టోరీ. ఇంట్లో పొరుగు వ్యక్తి చనిపోయాక వాళ్ల లైఫ్ ఎలా మారిందనేదే ఈ సినిమా ప్లాట్. ఇది సమాజంలోని పెట్రియార్కీని ప్రశ్నిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More