The Bluff OTT: ఓటీటీని షేక్ చేస్తున్న ప్రియాంక చోప్రా థ్రిల్లర్.. ఎగబడి చూసేస్తున్న జనాలు.. అత్యధిక మంది చూసిన సినిమా
ది బ్లఫ్ ఓటీటీ
వారణాసి హీరోయిన్ ప్రియాంక చోప్రా లేటెస్ట్ మూవీ ‘ది బ్లఫ్’. ఈ పైరేట్ అడ్వెంచర్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ చిత్రంలో 'బ్లడీ మేరీ'గా ప్రియాంక చోప్రా అదరగొట్టింది. ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి 25న ఓటీటీలో రిలీజైంది. ఒరిజినల్ ఫిల్మ్ గా అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో డైరెక్ట్ గా రిలీజ్ అయింది ది బ్లఫ్ మూవీ.
మోస్ట్ వాచ్డ్
ది బ్లఫ్ మూవీకి మిక్స్ డ్ రివ్యూలు వచ్చాయి. అయినా ఓటీటీలో ఈ సినిమాను ఆడియన్స్ తెగ చూసేస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫిబ్రవరి 27 నుంచి మార్చి 5 వరకు ఓటీటీలో అత్యధిక మంది చూసిన ఒరిజినల్ మూవీగా ది బ్లఫ్ నిలిచింది. 'వెరైటీ' ప్రకారం 'ది బ్లఫ్' సినిమాకు ఫిబ్రవరి 27 నుంచి మార్చి 5 వరకు 300.3 మిలియన్ మినిట్స్ వ్యూస్ వచ్చాయి.
టాప్ లో
ఓటీటీలో 'స్ట్రీమింగ్ ఒరిజినల్స్: ఫిల్మ్' చార్ట్లో ది బ్లఫ్ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఆ తర్వాత ‘అక్యూజ్డ్’ సినిమా రెండో ప్లేస్ లో ఉంది. ఫిబ్రవరి 27న నెట్ఫ్లిక్స్లో విడుదలైన ‘అక్యూజ్డ్’ మూవీకి అనుభూతి కశ్యప్ డైరెక్టర్. ఈ చిత్రం 213.1 మిలియన్ మినిట్స్ వ్యూస్ సాధించింది.
డేవిడ్ విక్టోరీ దర్శకత్వంలోని 'ఫైర్బ్రేక్' (నెట్ఫ్లిక్స్- 177.2 మిలియన్), మోర్గాన్ నెవిల్లే దర్శకత్వం వహించిన 'పాల్ మెక్కార్ట్నీ: మ్యాన్ ఆన్ ది రన్' (అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో- 156.2 మిలియన్), ఏంజెల్ మాన్యుయెల్ సోటో దర్శకత్వంలోని 'ది వ్రెకింగ్ క్రూ' (ప్రైమ్ వీడియో- 110.6 మిలియన్) వరుసగా మూడు, నాలుగు, అయిదు స్థానాల్లో ఉన్నాయి.
ఓటీటీలో అత్యధిక మంది చూసిన సినిమాగా ‘ది బ్లఫ్’ కొనసాగుతుండటంతో ప్రియాంక చోప్రా ఫ్యాన్స్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు. ‘‘ఆమె (ప్రియాంక చోప్రా) దీనికి పూర్తిగా అర్హురాలు.. ఆమె చాలా కష్టపడింది’’ అని ఒక అభిమాని కామెంట్ చేశాడు. ‘‘అద్భుతం. ఆమె దీనికి అర్హురాలు’’ అని మరో ఫ్యాన్ రాసుకొచ్చాడు. ‘‘ది బ్లఫ్ అదరగొట్టింది’’, ‘‘ది బ్లఫ్ ఖచ్చితంగా చూడాల్సిన సినిమా’’ అని ఫ్యాన్స్ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.