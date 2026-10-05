Pujita Ponnada: నర్తకిగా అలరించనున్న నటి పూజిత పొన్నాడ.. హారర్ థ్రిల్లర్ నుంచి ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్!
Pujita Ponnada First Look As Narthaki: ఎస్ఆర్ కళ్యాణమండపం దర్శకుడు శ్రీధర్ గాదె తెరకెక్కిస్తున్న కొత్త విలేజ్ హారర్ థ్రిల్లర్ నుంచి నటి పూజిత పొన్నాడ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ప్రత్యేక ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను విడుదల చేశారు. రాజభవనంలో నర్తకిగా ఆమె కనిపిస్తున్న తీరు సినీప్రియులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.
Pujita Ponnada First Look As Narthaki: టాలీవుడ్లో వైవిధ్యమైన పాత్రలతో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సొంతం చేసుకున్న బ్యూటిఫుల్ నటి పూజిత పొన్నాడ. గురువారం ఆమె పుట్టినరోజు సందర్భంగా అభిమానులకు, సినీప్రియులకు చిత్ర బృందం ప్రత్యేక సర్ప్రైజ్ అందించింది.
ఎస్ఆర్ కళ్యాణమండపం డైరెక్టర్
'ఎస్ఆర్ కళ్యాణమండపం' చిత్రంతో దర్శకుడిగా విజయాన్ని అందుకున్న శ్రీధర్ గాదె దర్శకత్వంలో రూపుదిద్దుకుంటున్న కొత్త సినిమా నుంచి పూజిత పొన్నాడ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు.
రాజప్రసాదంలో 'నర్తకి'గా పూజిత
ఇంకా టైటిల్ ఫిక్స్ కానీ ఈ సినిమా నుంచి విడుదల చేసిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లో పూజిత పొన్నాడ గ్రాండ్ లుక్లో దర్శనమిచ్చారు. ఒక పురాతన రాజభవనం నేపథ్యంలో సాంప్రదాయ దుస్తులు, రాచరికపు ఆభరణాలు ధరించి 'నర్తకి' పాత్రలో ఆమె కనిపించిన తీరు ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది.
నర్తకి క్యారెక్టర్లో పూజిత
గతంలో 'రంగస్థలం' వంటి పలు సూపర్ హిట్ చిత్రాల్లో తన అభినయంతో మెప్పించిన పూజితకు, ఈ నర్తకి క్యారెక్టర్ కెరీర్లో మరో మంచి మైలురాయిగా నిలుస్తుందని చిత్ర బృందం ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది. విజువల్గా ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉన్న ఈ పోస్టర్ సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచుతోంది.
గ్రామీణ నేపథ్యంలో సరికొత్త హారర్ డ్రామా
శ్రీ ఐశ్వర్య లక్ష్మీ మూవీస్ బ్యానర్పై ప్రొడక్షన్ నంబర్ 3గా ప్రొడ్యూసర్ వెంకట్ తలారి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. గతంలో ఆది సాయి కుమార్తో 'చుట్టాలబ్బాయి', ఆనంద్ దేవరకొండతో 'హైవే' వంటి విభిన్న చిత్రాలను అందించిన వెంకట్ తలారి, ఈసారి డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్తో ముందుకు వస్తున్నారు.
సీటు అంచున కూర్చోబెట్టేలా
పూర్తి పల్లెటూరి వాతావరణంలో సాగే ఒక వినూత్నమైన హారర్ థ్రిల్లర్ కథాంశంతో ఈ చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నారు. ప్రేక్షకులను సీటు అంచున కూర్చోబెట్టేలా ఉత్కంఠభరిత సన్నివేశాలతో దర్శకుడు శ్రీధర్ గాదె ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు.
శరవేగంగా చిత్రీకరణ.. బలమైన తారాగణం
ఇటీవల 'కమిటీ కుర్రోళ్లు' చిత్రంతో మెప్పించిన ఈశ్వర్ రాచి రాజు ఈ సినిమాలో కథానాయకుడిగా నటిస్తుండగా.. నందు, లిఖిత ఇతర ప్రధాన పాత్రల్లో కనిపిస్తారు. సింధు కాసారం, సురేష్ గురు, రాయల్ శ్రీ, మట్టా శివకుమార్, విహా దీకొండ, సునీత మనోహర్, అమ్మ రామచంద్రయ్య తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
రెగ్యులర్ షూటింగ్ మొదలు
ప్రస్తుతం ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ శరవేగంగా సాగుతోంది. త్వరలోనే ఈ ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను అధికారికంగా వెల్లడించనున్నారు. మరి ఈ సినిమా పూజిత పొన్నాడకు ఎలాంటి గుర్తింపు తెస్తుందో వేచి చూడాలి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
Q1: పూజిత పొన్నాడ నటిస్తున్న కొత్త సినిమా దర్శకుడు ఎవరు?
A1: 'ఎస్ఆర్ కళ్యాణమండపం' చిత్రంతో విజయం సాధించిన శ్రీధర్ గాదె ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
Q2: ఈ సినిమాలో పూజిత పొన్నాడ ఏ పాత్రలో కనిపిస్తారు?
A2: ఈ గ్రామీణ హారర్ థ్రిల్లర్ చిత్రంలో పూజిత పొన్నాడ రాజభవనంలో ఉండే ఒక 'నర్తకి' పాత్రలో అలరించనున్నారు.
Q3: ఈ చిత్రాన్ని ఏ బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్నారు?
A3: శ్రీ ఐశ్వర్య లక్ష్మీ మూవీస్ బ్యానర్పై ప్రొడ్యూసర్ వెంకట్ తలారి ఈ చిత్రాన్ని (ప్రొడక్షన్ నెం.3) నిర్మిస్తున్నారు.
Q4: ఈ సినిమాలో హీరోగా ఎవరు నటిస్తున్నారు?
A4: 'కమిటీ కుర్రోళ్లు' ఫేమ్ ఈశ్వర్ రాచి రాజు ఈ చిత్రంలో కథానాయకుడిగా నటిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More