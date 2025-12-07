Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    పెళ్లికి ముందే సమంతను కలిశా-అప్పుడు పక్కన కూర్చోలేకపోయాా-మంచి అమ్మాయి: రాజ్ పిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్లు

    సమంత, రాజ్ నిడిమోరుల పెళ్లి టాపిక్ నేషనల్ వైడ్ హాట్ టాపిక్ గా మారిన సంగతి తెలిసిందే. వీళ్ల వెడ్డింగ్ గురించి డిస్కషన్స్ ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో సమంత గురించి రాజ్ నిడిమోరు పిన్ని చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆసక్తి రేపుతున్నాయి. 

    Published on: Dec 07, 2025 6:26 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    సమంత, రాజు నిడిమోరు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. చాలా తక్కువ మంది బంధువులు, సన్నిహితుల సమక్షంలో వీళ్ల వివాహం జరిగింది. సమంత, రాజ్ వెడ్డింగ్ న్యూస్ దేశవ్యాప్తంగా హాట్ టాపిక్ గా మారింది. వీళ్ల పెళ్లి డిసెంబర్ 1న జరిగింది. కానీ ఇప్పటికీ ఈ జంట గురించి నెటిజన్లు ఆరా తీస్తూనే ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రీసెంట్ గా రాజ్ పిన్ని సమంత గురించి చేసిన కామెంట్లు వైరల్ గా మారాయి.

    రాజ్ నిడిమోరు పిన్ని శోభా రాజు (facebook/Shobha Raju)
    రాజ్ నిడిమోరు పిన్ని శోభా రాజు (facebook/Shobha Raju)

    సమంతపై రాజ్ పిన్ని కామెంట్లు

    శోభా రాజు.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఫేమస్ పర్సనాలిటీ ఈమె. సంగీత విద్వాంసురాలు. అన్నమాచార్య సంకీర్తనలు, సంగీత ప్రయోగాలతో ఎంతో పేరు తెచ్చుకున్నారు. రాజ్ నిడిమోరుకు శోభా రాజు స్వయానా చిన్నమ్మ. రాజ్ వాళ్ల అమ్మ చెల్లెనే శోభా రాజు. ఈవిడ ఇటీవల సమంత గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ పలు విషయాలు వెల్లడించారు.

    పెళ్లికి ముందే

    రాజ్ నిడిమోరుతో పెళ్లి కంటే ముందే సమంతను చూశానని శోభా రాజ్ పేర్కొన్నారు. ‘‘సమంత ఈషా ఫౌండేషన్ కు వెళ్లి ధ్యానం చేస్తుందని ఎవరో చెప్తే విన్నా. ఆ తర్వాత అది నిజమని తెలిసింది. ఇంతటి బిజీ షెడ్యూల్ లోనూ సమంత అలా చేయడం నచ్చింది. ఈషా ఫౌండేషన్ లోనే రెండు మూడు సార్లు సమంతను కలిశా’’ అని శోభా రాజ్ చెప్పుకొచ్చారు.

    పక్కన కూర్చుంటే

    ‘‘సమంత అప్పుడు చాలా సన్నగా ఉండేది. అంత సన్నగా ఉండే అమ్మాయి పక్కన కూర్చోలేకపోయా. కూర్చోవాలంటే నాకు సిగ్గుగా అనిపించేది. అప్పుడు నేను కూడా సన్నగా కావాలంటే ఏం చేయాలని అడిగా. నాకు కొన్ని వర్కౌట్స్ చెప్పింది. కానీ వాటిని చేయడం నా వల్ల కాదని చెప్పేశా. సమంత మంచి అమ్మాయి. అందరి మంచి కోరుకునే అమ్మాయి. ఆమెకు దైవ భక్తి ఎక్కువే. రాజ్ కు కూడా అంతే. అలాంటి అమ్మాయి మా జీవితంలోకి రావడం సంతోషంగా ఉంది’’ అని శోభా రాజు పేర్కొన్నారు.

    బిజీబిజీగా

    పెళ్లితో కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించిన సమంత, రాజ్ నిడిమోరు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ లో బిజీ అయిపోయారు. సమంత ఏమో తన సినిమా మా ఇంటి బంగారం షూటింగ్ లో పాల్గొంటుంది. మరోవైపు ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 3 సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ తో బిజీ అయిపోయాడు రాజ్ నిడిమోరు. ఈ సిరీస్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

    News/Entertainment/పెళ్లికి ముందే సమంతను కలిశా-అప్పుడు పక్కన కూర్చోలేకపోయాా-మంచి అమ్మాయి: రాజ్ పిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్లు
    News/Entertainment/పెళ్లికి ముందే సమంతను కలిశా-అప్పుడు పక్కన కూర్చోలేకపోయాా-మంచి అమ్మాయి: రాజ్ పిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్లు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes