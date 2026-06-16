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    Samantha: సమంతకు ఐ లవ్యూ చెప్పమంటే రాజ్ నిడిమోరు రియాక్షన్ ఎలా ఉందో చూడండి.. ఇది కొత్తేం కాదు అంటూ..

    Samantha Raj Nidimoru: టాలీవుడ్ మోస్ట్ అవేటెడ్ ఫ్యామిలీ యాక్షన్ డ్రామా 'మా ఇంటి బంగారం' (Maa Inti Bangaram) ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్ లో ఆసక్తికరమైన సీన్ ఒకటి వెలుగుచూసింది. స్టేజ్ పై అందరి ముందూ భార్య సమంతకు 'ఐ లవ్ యూ' చెప్పాలని యాంకర్ సుమ అడిగిన ప్రశ్నకు.. రాజ్ నిడిమోరు రియాక్షన్ వైరల్ అవుతోంది.

    Jun 16, 2026, 16:40:40 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Samantha Raj Nidimoru: స్టార్ హీరోయిన్ సమంత లీడ్ రోల్ లో నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ 'మా ఇంటి బంగారం' జూన్ 19న గ్రాండ్ రిలీజ్ కు సిద్ధమైంది. ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం (జూన్ 15) రాత్రి హైదరాబాద్ లో ఈ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ సెలబ్రేషన్స్ ను చాలా గ్రాండ్ గా నిర్వహించారు.

    Samantha: సమంతకు ఐ లవ్యూ చెప్పమంటే రాజ్ నిడిమోరు రియాక్షన్ ఎలా ఉందో చూడండి.. ఇది కొత్తేం కాదు అంటూ..
    Samantha: సమంతకు ఐ లవ్యూ చెప్పమంటే రాజ్ నిడిమోరు రియాక్షన్ ఎలా ఉందో చూడండి.. ఇది కొత్తేం కాదు అంటూ..

    ఈ ఈవెంట్ కు డైరెక్టర్ నందినీ రెడ్డి, నటి, ప్రొడ్యూసర్ సమంత రూత్ ప్రభు, ఈ సినిమా క్రియేటర్, ఆమె భర్త రాజ్ నిడిమోరు (రాజ్ అండ్ డీకే ఫేమ్) తో పాటు చిత్రయూనిట్ అంతా హాజరై సందడి చేశారు.

    సమంతకు లవ్ యూ చెప్పనన్న భర్త

    ఈవెంట్ జరుగుతున్నంత సేపు ఆడియన్స్ నుంచి సమంత పేరుతో భారీగా అరుపులు, కేకలు వినిపించాయి. రాజ్ నిడిమోరు స్టేజ్ పై మాట్లాడుతున్న సమయంలో ఫ్యాన్స్ గట్టిగా అరవడం మొదలుపెట్టారు. ఆ సౌండ్స్ కి ఫ్యాన్స్ ఏం అడుగుతున్నారో తనకు అర్థం కావడం లేదని రాజ్ అనడంతో.. వెంటనే యాంకర్ సుమ రంగంలోకి దిగింది. "స్టేజ్ పై మీ భార్య సమంతకు ఒకసారి ఐ లవ్ యూ చెప్పమని ఫ్యాన్స్ అందరూ అడుగుతున్నారు" అని సుమ చెప్పడంతో వాళ్లంతా గట్టిగా అరిచారు.

    దానికి రాజ్ నిడిమోరు నవ్వుతూ చాలా సర్‌ప్రైజింగ్ గా అలాంటిదేమీ చెప్పకుండానే తన స్పీచ్ కొనసాగించారు. "ఇప్పటికే స్టేజ్ పై చాలామంది ఆమెకు ఆ మాట చెప్పారు. అక్కడ కింద ఉన్న ఆడియన్స్ కూడా గట్టిగా అదే అరుస్తున్నారు. కాబట్టి ఇందులో కొత్తగా చెప్పడానికి ఏమీ లేదు" అంటూ చాలా స్మార్ట్ గా, ప్రొఫెషనల్ గా ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వకుండా తప్పుకున్నారు.

    సమంతపై ప్రశంసల వర్షం

    వ్యక్తిగత విషయాలను పక్కన పెట్టి పూర్తిగా ప్రొఫెషనల్ గా సమంత యాక్టింగ్ పై రాజ్ ప్రశంసలు కురిపించారు. "ఈ సినిమా షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడే సమంతలోని అసలైన పవర్‌ఫుల్ యాక్టర్ ఏంటో నాకు అర్థమైంది. మేము కొన్ని సీన్స్ ఒక రకంగా రాసుకుంటే.. సామ్ మాత్రం స్పాట్ లో సింగిల్ టేక్ లోనే ఊహించని రేంజ్ లో ఎమోషన్స్ పలికించేది. (సమంత వైపు తిరిగి) నేను ప్రస్తుతం నీతో ఒక నటిగానే మాట్లాడుతున్నా.. ఒక యాక్టర్ లాగే నిన్ను ట్రీట్ చేస్తున్నా. ప్రతి సీన్ లోనూ సరికొత్త వేరియేషన్ చూపే సమంత లాంటి బ్రిలియంట్ యాక్ట్రెస్ తో కలిసి వర్క్ చేయడం చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉంటుంది" అని రాజ్ కొనియాడారు.

    హిందీలో ఎన్నో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్స్ చేసినప్పటికీ, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమాకు వస్తున్న రెస్పాన్స్ చూస్తుంటే తనకు చాలా కొత్తగా, హ్యాపీగా ఉందని చెప్పారు. గతంలో వీరిద్దరి కాంబోలో 'ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2', 'సిటాడెల్: హనీ బన్నీ' సిరీస్ లు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. రాజ్ నిడిమోరు తెలుగులోనూ మాట్లాడారు. మధ్యలో ఇంగ్లిష్ లో మాట్లాడుతుంటే.. సమంత కూడా జోక్యం చేసుకొని తెలుగులో మాట్లాడొచ్చు కదా అని అనడం విశేషం.

    ప్రొడ్యూసర్ గా ఒత్తిడి ఉంది.. చీరకట్టులో యాక్షన్ కష్టం

    'ట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్' (Tralala Moving Pictures) బ్యానర్ పై ఈ సినిమాను నిర్మించిన సమంత.. ప్రొడ్యూసర్ గా తనకున్న టెన్షన్ ను ఈవెంట్ లో ఓపెన్ గా పంచుకున్నారు. "ఒక నటిగా కాకుండా నిర్మాతగా సినిమా రిలీజ్ కు ముందు ఈ రేంజ్ లో ఒత్తిడి ఫీల్ అవ్వడం నాకు ఇదే మొదటిసారి. సాధారణంగా సినిమా హిట్ అయితే క్రెడిట్ అంతా స్టార్స్ కే వెళ్తుంది. కానీ ఒక ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ అవ్వడం వెనుక రాత్రి పగలు కష్టపడే టెక్నీషియన్స్ ఎంతోమంది ఉంటారు" అని చెప్తూ టీమ్ అందరికీ పేరుపేరునా థాంక్స్ చెప్పారు.

    ఈ సినిమాలో తన యాక్షన్ సీన్స్ గురించి సమంత మాట్లాడుతూ.. "నిజం చెప్పాలంటే చీరకట్టులో భారీ యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ చేయడం చాలా కష్టమైన టాస్క్. కానీ నా డిజైనర్ పల్లవి వల్లే అది సాధ్యమైంది" అని చెప్పారు. అలాగే తన భర్త రాజ్ నిడిమోరు హార్డ్ వర్క్ గురించి చెప్తూ.. "రాజ్ దగ్గర లక్ లాంటిది ఏమీ ఉండదు. రూమ్ లో ఉన్న అందరికంటే తనే ఎక్కువ కష్టపడతాడు. నిరంతరం పని చేస్తూనే ఉంటాడు. వారి నుంచి నేను నేర్చుకున్న బిగ్గెస్ట్ క్వాలిటీ అదే" అని సామ్ సిగ్గు పడుతూ చెప్పుకొచ్చారు. 2023 లో వచ్చిన 'శాకుంతలం', 'ఖుషి' సినిమాల తర్వాత సమంత నుంచి వస్తున్న ఫస్ట్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ ఇదే కావడం విశేషం.

    హెచ్‌టీ విశ్లేషణ

    సమంత, రాజ్ నిడిమోరుల కాంబినేషన్ కు ఇండస్ట్రీలో ఒక డిఫరెంట్ క్రేజ్ ఉంది. గత ఏడాది (డిసెంబర్ 1, 2025 న) వీరిద్దరూ వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే పర్సనల్ లైఫ్ ఎలా ఉన్నా.. ఒక భారీ సినిమా ఈవెంట్ లో ఇద్దరూ అనవసరమైన పబ్లిసిటీ స్టంట్స్ కు వెళ్లకుండా, చాలా ప్రొఫెషనల్ గా కంటెంట్, యాక్టింగ్ గురించి మాట్లాడటం వారి మెచ్యూరిటీని చూపిస్తోంది.

    ఈ సినిమా ఇప్పటికే రిలీజ్ కు ముందే థియేట్రికల్ అండ్ నాన్-థియేట్రికల్ రైట్స్ ద్వారా పూర్తి పెట్టుబడిని రికవరీ చేసుకుని సేఫ్ జోన్ లోకి వెళ్లిపోయింది. జూన్ 19న రాబోతున్న ఈ సినిమాకు మంచి ఓపెనింగ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/Samantha: సమంతకు ఐ లవ్యూ చెప్పమంటే రాజ్ నిడిమోరు రియాక్షన్ ఎలా ఉందో చూడండి.. ఇది కొత్తేం కాదు అంటూ..
    Home/Entertainment/Samantha: సమంతకు ఐ లవ్యూ చెప్పమంటే రాజ్ నిడిమోరు రియాక్షన్ ఎలా ఉందో చూడండి.. ఇది కొత్తేం కాదు అంటూ..
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