Peddi Japan Fans: రామ్ చరణ్ పెద్ది క్రేజ్.. మూవీ కోసమే టోక్యో నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చిన జపాన్ ఫ్యాన్స్.. వీడియోలు వైరల్
Peddi Japan Fans: గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ క్రేజ్ మామూలుగా లేదు. 'పెద్ది' సినిమా చూడటం కోసమే జపాన్ నుంచి ఇద్దరు మహిళా అభిమానులు హైదరాబాద్ వచ్చారు. టోక్యోకు చెందిన వీరు 5 రోజులు సెలవు పెట్టి, ఏకంగా 10 సార్లు సినిమా చూసేందుకు ప్లాన్ చేసుకోవడం విశేషం.
Peddi Japan Fans: గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ క్రేజ్ అంతర్జాతీయ సరిహద్దులు దాటి దూసుకుపోతోంది. జపాన్కు చెందిన ఇద్దరు వీరాభిమానులు చరణ్ తాజా సంచలనం 'పెద్ది' సినిమాను థియేటర్లలో చూసేందుకు ఏకంగా టోక్యో నుంచి హైదరాబాద్ నగరానికి తరలివచ్చారు. వీళ్ల వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది.
పెద్ది కోసం జపాన్ నుంచి
మసామి, క్రిస్ అనే ఇద్దరు జపనీస్ యువతులు రామ్ చరణ్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, నటనకు పూర్తిగా ఫిదా అయ్యారు. ఈ క్రేజీ ఫ్యాన్స్ తమ ఆరాధ్య నటుడి సినిమా పెద్దిని మొదటి రోజే థియేటర్లలో లోకల్ ఫ్యాన్స్ వైబ్తో ఎంజాయ్ చేయాలని గట్టిగా డిసైడ్ అయ్యారు. అందుకోసం ప్రత్యేకంగా జపాన్ నుంచి హైదరాబాద్ కు వచ్చేశారు.
10 షోలు చూడడమే టార్గెట్!
ఈ జపాన్ ఫ్యాన్స్ ఐదు రోజుల పాటు తమ ఆఫీసులకు సెలవు పెట్టి మరీ టోక్యో నుంచి ఫ్లైట్ ఎక్కేశారు. సినిమా విడుదల కావడానికి రెండు రోజుల ముందే భాగ్యనగరంలో ల్యాండ్ అయి, ఇక్కడి మెగా అభిమానులతో కలిసి థియేటర్ల వద్ద సందడి చేస్తున్నారు.
హైదరాబాద్లోని ప్రముఖ మల్టీప్లెక్స్లతో పాటు సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లలోనూ ‘పెద్ది’ సినిమాను చూస్తూ వీరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. కేవలం ఒక్కసారి సినిమా చూసి వెళ్ళిపోవడానికి వీరు ఇక్కడికి రాలేదు. 10 సార్లు థియేటర్లలో పెద్ది మూవీ చూడటమే టార్గెట్ గా పెట్టుకున్నారు.
పెద్ది సాంగ్స్ పాడుతూ
రామ్ చరణ్ కు ఈ జపాన్ ఫ్యాన్స్ వీరాభిమానులుగా మారిపోయారు. చరణ్ ఫొటోలు, పేరుతో హడావుడి చేస్తున్నారు. థియేటర్ల వద్ద స్థానిక మెగా ఫ్యాన్స్తో కలిసి వీరు చేస్తున్న హంగామా, 'పెద్ది' పాటలు పాడుతూ సందడి చేస్తున్న వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్లో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. ‘రయ్ రయ్ రా రా’, ‘మసా మసా’ అంటూ సాంగ్స్ పాడుతూ వైబ్ అవుతున్నారు.
జపాన్లోనూ భారీ అంచనాలు
దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సాన తెరకెక్కించిన ఈ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా పెద్దిపై మొదటి నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఆస్కార్ విజేత ఏఆర్ రెహమాన్ అందించిన సంగీతం, రామ్ చరణ్ రగ్గడ్ లుక్ ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాయి. జూన్ 4న రిలీజైన ఈ మూవీ తొలిరోజే రూ.130 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లు రాబట్టింది. దీనిపై జపాన్ లోనూ భారీ అంచనాలున్నాయి.
అప్పుడు ఎమోషనల్
గతంలో రామ్ చరణ్ను ఆయన జూబ్లీహిల్స్ నివాసంలో ఈ జపాన్ ఫ్యాన్స్ కలిశారు. అప్పుడు తమ అభిమాన హీరోను చూసి ఎమోషనల్ అయ్యారు. అప్పట్లో ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాను థియేటర్లలో వందకు పైగా సార్లు చూశామని చెప్పి చరణ్ను ఆశ్చర్యపరిచారు. తమ దేశంలో కూడా 'పెద్ది' సినిమాను సరైన జపనీస్ సబ్టైటిల్స్తో త్వరగా విడుదల చేయాలని వారు ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ను కోరుంటున్నారు. తెలుగు సినిమా గ్లోబల్ మార్కెట్ను ఏ విధంగా శాసిస్తోందో చెప్పడానికి జపాన్ ఫ్యాన్స్ చూపిస్తున్న ఈ అంకితభావమే ఒక నిదర్శనం.
People Also Ask (FAQ)
1. 'పెద్ది' సినిమా చూడటానికి జపాన్ అభిమానులు ఎక్కడికి వచ్చారు?
రామ్ చరణ్ నటించిన 'పెద్ది' సినిమాను థియేటర్లలో చూసేందుకు జపాన్ రాజధాని టోక్యో నుంచి అభిమానులు నేరుగా హైదరాబాద్ నగరానికి వచ్చారు.
2. జపాన్ నుంచి వచ్చిన అభిమానులు ఎన్నిసార్లు ఈ సినిమా చూడాలని ప్లాన్ చేశారు?
హైదరాబాద్లోని వేర్వేరు థియేటర్లలో 'పెద్ది' సినిమాను కనీసం 10 సార్లు చూడాలని ఈ జపనీస్ అభిమానులు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
3. 'పెద్ది' సినిమా దర్శకుడు, సంగీత దర్శకుడు ఎవరు?
ఈ భారీ చిత్రానికి బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వం వహించగా, ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఏఆర్ రెహమాన్ అద్భుతమైన మ్యూజిక్ అందించారు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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