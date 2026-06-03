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    Peddi US Advance Booking: రామ్ చరణ్ ‘పెద్ది’ యూఎస్ఏ రికార్డు.. బ్రేక్ ఈవెన్ అవ్వాలంటే అన్ని మిలియన్లు రావాలా?

    Peddi US Advance Booking: రామ్ చరణ్ ‘పెద్ది’ సినిమా నార్త్ అమెరికా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్‌లో $1.2 మిలియన్ల మార్కును దాటి రికార్డు సృష్టించింది. ఈ సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్, బిజినెస్ అనాలసిస్ మీకోసం. పూర్తి వివరాలు చదివేయండి.

    Jun 3, 2026, 13:18:06 IST
    By Chandu Shanigarapu
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    Ram Charan Peddi USA premiere collections: గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ రూరల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ‘పెద్ది’ (Peddi) బాక్సాఫీస్ వేటను అప్పుడే షురూ చేసింది. జూన్ 3న (యుఎస్ కాలమానం ప్రకారం) వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ ప్రీమియర్స్ పడటానికి ముందే, నార్త్ అమెరికా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్‌లో ఈ సినిమా సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తోంది.

    నార్త్ అమెరికాలో రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' రికార్డుల వేట (x/PrathyangiraUS)
    నార్త్ అమెరికాలో రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' రికార్డుల వేట (x/PrathyangiraUS)

    పెద్ది రికార్డు

    తాజా ట్రేడ్ రిపోర్ట్స్ ప్రకారం.. ‘పెద్ది’ నార్త్ అమెరికా ప్రీమియర్స్ ప్రీ-సేల్స్ ఇప్పటికే $1.2 మిలియన్ల (రూ. 10 కోట్లకు పైగా) మైలురాయిని దాటేసింది. ఈ విషయాన్ని యూఎస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ‘ప్రత్యాంగిరా సినిమాస్’ అధికారికంగా ప్రకటించింది. దీంతో పెద్ది ఓ రికార్డును ఇప్పుడే ఖాతాలో వేసుకుంది.

    ‘పెద్ది’ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ఊపుకు కారణాలేంటి? (Peddi Advance Booking USA)

    గేమ్ ఛేంజర్ తర్వాత రామ్ చరణ్ హీరోగా వస్తున్న సినిమా కావడంతో వరల్డ్ వైడ్ గా ‘పెద్ది పబ్లిక్ టాక్’ (Peddi public talk) ఎలా ఉండబోతుందనే ఆసక్తి అందరిలోనూ ఉంది. అయితే ప్రీ-సేల్స్ ఈ స్థాయిలో జరగడానికి ప్రధానంగా మూడు కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి.

    • సుక్కు-చరణ్ బ్రాండ్ ఇంపాక్ట్: రంగస్థలం లాంటి ఇండస్ట్రీ హిట్ తర్వాత ప్యూర్ రూరల్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో చరణ్ నటిస్తున్న సినిమా కావడంతో ఓవర్సీస్ ఆడియన్స్‌లో విపరీతమైన బజ్ ఏర్పడింది.
    • ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్ మ్యాజిక్: ఈ చిత్రానికి ఆస్కార్ విజేత ఏఆర్ రెహమాన్ అందించిన పాటలు, ముఖ్యంగా రీసెంట్‌గా రిలీజైన మాస్ నంబర్స్ యూఎస్‌లోని యూత్‌ను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాయి.
    • స్టార్ స్టడెడ్ కాస్ట్: కన్నడ శివ రాజ్‌కుమార్, జగపతి బాబుతో పాటు బాలీవుడ్ నటులు దివ్యేందు శర్మ, బోమన్ ఇరానీ ఉండటం వల్ల మల్టీలింగ్వల్ మార్కెట్‌లో బుకింగ్స్ స్పీడందుకున్నాయి.

    పెద్ది బ్రేక్ ఈవెన్ అవ్వాలంటే?

    ట్రేడ్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. ‘పెద్ది’ ఓవర్సీస్ హక్కులు భారీ ధరకే అమ్ముడయ్యాయి. నార్త్ అమెరికాలో ఈ సినిమా క్లీన్ హిట్ (Peddi hit or flop) అనిపించుకోవాలంటే లాంగ్ రన్‌లో కనీసం $3.5 మిలియన్ల నుండి $4 మిలియన్ల మార్కును అందుకోవాల్సి ఉంటుంది.

    ప్రీమియర్స్ ద్వారానే $1.5 మిలియన్ల వరకు రాబట్టే అవకాశం ఉన్నందున, మొదటి రోజు పాజిటివ్ టాక్ వస్తే వీకెండ్ ముగిసేసరికే సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్‌కు చేరువయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. వృద్ధి సినిమాస్ పతాకంపై అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన ఈ చిత్రం.. రాబోయే రోజుల్లో చరణ్ కెరీర్‌లోనే హయ్యెస్ట్ సోలో గ్రాసర్‌గా నిలుస్తుందో లేదో చూడాలి.

    బాక్సాఫీస్ దాడి

    ‘‘ఇది పెద్ది గాడి బాక్సాఫీస్ దాడి. పెద్ది నార్త్ అమెరికా ప్రీమియర్స్ ప్రీ సేల్స్ 1.2 మిలియన్స్ దాటాయి. జూన్ 3న గ్రాండ్ ప్రీమియర్’’ అని ప్రత్యాంగిరా సినిమాస్ ట్వీట్ చేసింది. ప్రీమియర్ షోలు ఇంకా ప్రారంభం కాకముందే ఈ స్థాయి వసూళ్లు రావడం రామ్ చరణ్ గ్లోబల్ స్టార్‌డమ్‌కు నిదర్శనం.

    రూట్ మార్చిన రామ్ చరణ్

    సాధారణంగా ఒక భారీ డిజాస్టర్ తర్వాత స్టార్ హీరోలు కాస్త సేఫ్ జోన్ కమర్షియల్ కథలను ఎంచుకుంటారు. కానీ రామ్ చరణ్ మాత్రం ‘రంగస్థలం’ తరహా ఒక రా అండ్ రస్టిక్ విలేజ్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌ను ఎంచుకోవడం విశేషం. దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా.. గతంలో సుకుమార్ వద్ద ‘రంగస్థలం’ చిత్రానికి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్‌గా పనిచేయడం ఇక్కడ గమనార్హం. అంటే, చరణ్ కు ఎలాంటి క్యారెక్టరైజేషన్ ఇస్తే థియేటర్లు బద్దలవుతాయో బుచ్చిబాబుకు బాగా తెలుసు.

    ఆ కోచ్ దగ్గర

    ఈ సినిమాలో రగ్డ్‌ లుక్‌లో కనిపించడం కోసం రామ్ చరణ్ బాలీవుడ్ క్లాసిక్ ‘దంగల్’ చిత్రానికి పనిచేసిన రెజ్లింగ్ కోచ్ ఆధ్వర్యంలో దాదాపు 4 నెలల పాటు కఠినమైన శిక్షణ తీసుకున్నాడు. అంతేకాదు, షూటింగ్ చివరి రోజుల్లో మజిల్ టియర్ (కండరాల గాయం) ఉన్నప్పటికీ పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకుని మరీ హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ పూర్తి చేశాడు.

    People Also Ask (FAQ)

    Q. What is the story of Ram Charan's Peddi movie?

    A. ‘పెద్ది’ అనేది 1980ల కాలం నాటి కోస్తా ఆంధ్ర గ్రామీణ నేపథ్య కథ. క్రికెట్, రెజ్లింగ్ (కుస్తీ) లో ప్రతిభ ఉన్న ఒక స్పోర్ట్స్ మ్యాన్, తన ఊరి ప్రజల ఆత్మగౌరవం కోసం, అక్కడి అణచివేతపై ఎలా పోరాడాడు అనేదే ఈ చిత్ర కథాంశం.

    FAQ: People Also Ask (PAA)

    Q1. ‘పెద్ది’ సినిమా రన్ టైమ్ ఎంత? (What is Peddi Movie Runtime?)

    Ans: సెన్సార్ బోర్డు రిపోర్ట్స్ ప్రకారం పెద్ది సినిమా రన్ టైమ్ 2 గంటల 45 నిమిషాలుగా లాక్ అయింది. ఒక స్పోర్ట్స్ డ్రామాకు ఇది పర్‌ఫెక్ట్ లెంగ్త్ అని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

    Q2. ‘పెద్ది’ ఓటీటీ పార్ట్నర్ ఎవరు? (Peddi OTT Release Date & Platform)

    Ans: పెద్ది చిత్ర డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ హక్కులను భారీ ధరకే నెట్‌ఫ్లిక్స్ (Netflix) దక్కించుకుంది. థియేట్రికల్ రన్ ముగిసిన 4 వారాల తర్వాతే ఈ సినిమా ఓటీటీలోకి వచ్చేలా అగ్రిమెంట్ కుదిరింది.

    Q3. ఈ సినిమాలో రామ్ చరణ్ క్యారెక్టర్ ఏంటి?

    Ans: రామ్ చరణ్ ఈ చిత్రంలో ఒక పల్లెటూరి యువకుడిగా, స్పోర్ట్స్ బ్యాక్‌డ్రాప్ ఉన్న ఎమోషనల్ రోల్‌లో కనిపించనున్నారు. రంగస్థలం తర్వాత ఆయన నటనలో మరో విశ్వరూపం చూడబోతున్నారని టాక్.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/Peddi US Advance Booking: రామ్ చరణ్ ‘పెద్ది’ యూఎస్ఏ రికార్డు.. బ్రేక్ ఈవెన్ అవ్వాలంటే అన్ని మిలియన్లు రావాలా?
    Home/Entertainment/Peddi US Advance Booking: రామ్ చరణ్ ‘పెద్ది’ యూఎస్ఏ రికార్డు.. బ్రేక్ ఈవెన్ అవ్వాలంటే అన్ని మిలియన్లు రావాలా?
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