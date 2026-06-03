Peddi: వీఎఫ్ఎక్స్ మాయ లేదు.. పెద్ది కోసం రామ్ చరణ్ ఊరమాస్ రిస్క్.. వైరల్ గా షాకింగ్ ఫిజికల్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్
Peddi: ఫేస్ మార్ఫింగ్, బాడీ వీఎఫ్ఎక్స్, డూప్లతో మేనేజ్ చేసే ఈ రోజుల్లో గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' సినిమా కోసం ప్రాణం పెట్టి పనిచేశాడు. అతను పడిన కష్టానికి బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయం దక్కాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు. చరణ్ బాడీ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ వైరల్ గా మారింది.
Peddi: గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్, 'ఉప్పెన' ఫేమ్ బుచ్చిబాబు సాన కాంబినేషన్లో వస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'పెద్ది'. నేటి మోడర్న్ సినిమాలో ఫేస్ మార్ఫింగ్, బాడీ వీఎఫ్ఎక్స్ (VFX), డూప్ల వాడకం సర్వసాధారణం అయిపోయింది. ఈ తరుణంలోనూ చరణ్ ఈ సినిమా కోసం పూర్తి రియలిస్టిక్ అప్రోచ్తో వెళ్తుండటం టాలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
వైరల్ గా రామ్ చరణ్
పెద్ది మూవీ షూటింగ్ మొదలైనప్పటి నుంచి వచ్చిన అప్ డేట్లను పరిశీలిస్తే రామ్ చరణ్ తన బాడీని మార్చుకోవడం కోసం ఎంతలా కష్టపడ్డాడో అర్థమవుతుంది. డిజిటల్ మాయాజాలానికి దూరంగా, ఒక నటుడిగా తనను తాను వంద శాతం మార్చుకుంటూ రామ్ చరణ్ చేస్తున్న ఈ ఊరమాస్ కష్టంపై ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో క్రేజీ అప్డేట్స్ చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
డూప్స్ లేవు, గ్రాఫిక్స్ వద్దు
పెద్ది చిత్రంలో రామ్ చరణ్ ఒక గ్రామీణ నేపథ్యం ఉన్న క్రీడాకారుడిగా (స్పోర్ట్స్ పర్సన్) కనిపించనున్నాడు. ఈ పాత్ర కోసం చరణ్ ఎక్కడా రాజీ పడకుండా కఠినమైన డైట్, వర్కవుట్స్ చేసి తన బాడీని పూర్తిగా మార్చేశాడు. సాధారణంగా భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ లేదా క్రీడా సన్నివేశాల్లో డూప్లను వాడటం సహజం. కానీ ఈ చిత్రంలో మేజర్ స్టంట్స్, అథ్లెటిక్ పర్ఫార్మెన్స్లను చరణ్ స్వయంగా డిజిటల్ ఎఫెక్ట్స్ సాయం లేకుండానే చేసారని ఇన్సైడ్ టాక్.
హాట్ టాపిక్ గా
నేటి ఆధునిక సినిమా రంగంలో సాంకేతికత విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. నటీనటులు కష్టపడాల్సిన అవసరం లేకుండా ముఖాలను మార్చేసే ఫేస్ మార్ఫింగ్ టెక్నాలజీ, బాడీ వీఎఫ్ఎక్స్, ప్రమాదకరమైన స్టంట్స్ కోసం డూప్లను వాడటం కామన్ గా మారింది. ఇలాంటి డిజిటల్ మాయాజాలం నడుస్తున్న కాలంలో కూడా, ఒక నటుడిగా తనను తాను పూర్తిగా మార్చుకుంటూ వెండితెరపై నూటికి నూరు శాతం సహజత్వాన్ని ఆవిష్కరించేందుకు మెగా పవర్స్టార్ రామ్ చరణ్ నడుం బిగించాడు.
బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వంలో వస్తున్న 'పెద్ది' చిత్రం కోసం రామ్ చరణ్ పడిన కష్టం, చూపించిన అంకితభావం ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. ఈ మూవీ జూన్ 4న రిలీజ్ కానుంది.
స్పెషల్ ట్రైనింగ్
పెద్ది సినిమా కోసం రామ్ చరణ్ చేసిన శారీరక మార్పులు (ఫిజికల్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్), అతను పెట్టిన శ్రమ, సినిమాపై అతనికున్న నిబద్ధత ప్రతి ఒక్కరికీ స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. క్రీడా నేపథ్యం ఉన్న ఓ గ్రామీణ యువకుడి పాత్రలో ఒదిగిపోవడానికి చరణ్ ఎక్కడా రాజీ పడలేదు. ఈ పాత్ర కోసం రామ్ చరణ్ ప్రత్యేకంగా శిక్షణ తీసుకుని, డూప్స్ లేదా వీఎఫ్ఎక్స్ సాయం లేకుండా రియలిస్టిక్గా ఉండేలా తన పాత్రకు న్యాయం చేశాడు.
బ్లాక్ బస్టర్ గా
ఇంతటి కఠోర శ్రమకోర్చి, రామ్ చరణ్ తనను తాను పూర్తిగా మార్చుకుని చేసిన ఈ 'పెద్ది' చిత్రానికి థియేటర్ల వద్ద ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పట్టాలని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. రామ్ చరణ్ పడిన కష్టానికి తగ్గట్లుగానే ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తూ, ఆయన కెరీర్లోనే ఒక భారీ బ్లాక్బస్టర్ విజయంగా నిలవాలని టాలీవుడ్ వర్గాలు మరియు సినీ ప్రియులు గట్టిగా ఆకాంక్షిస్తున్నారు.
రంగస్థలం మ్యాజిక్ రిపీట్ అవుతుందా?
సుకుమార్ శిష్యుడైన బుచ్చిబాబు సాన.. పెద్ది కథను పక్కా నేటివిటీతో, ఎమోషనల్ డ్రైవ్తో తెరకెక్కిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. గతంలో రామ్ చరణ్ 'రంగస్థలం' చిత్రంలో 'చిట్టిబాబు'గా డీగ్లామరైజ్డ్ పాత్రలో నటించి ఇండస్ట్రీ రికార్డులను తిరగరాశాడు. మళ్లీ ఇన్నాళ్ల తర్వాత ఒక రా అండ్ రస్టిక్ క్యారెక్టర్లో చరణ్ నటిస్తుండటంతో.. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త బెంచ్మార్క్ క్రియేట్ చేయడం ఖాయమని మెగా అభిమానులు అంచనా వేస్తున్నారు.
టాలీవుడ్ ఎకనామిక్స్ & ట్రెండ్ అనాలిసిస్
ఈ మధ్య కాలంలో పాన్-ఇండియా సినిమాల్లో విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ (VFX) బడ్జెట్ విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది. కేవలం హీరోల బాడీ షేపింగ్, యాక్షన్ సీన్ల కోసమే కోట్లాది రూపాయలు ఖర్చు చేస్తున్నారు. ఇలాంటి తరుణంలో 'పెద్ది' టీమ్ వీఎఫ్ఎక్స్ మాయాజాలంపై కాకుండా నటుడి 'రియల్ పెర్ఫార్మెన్స్' నమ్ముకోవడం టాలీవుడ్లో ఒక హెల్తీ ట్రెండ్కు శ్రీకారం చుట్టబోతోంది. సహజత్వానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే బుచ్చిబాబు మేకింగ్ స్టైల్.. చరణ్ స్టార్డమ్కి తోడైతే బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల సునామీ తథ్యమని ట్రేడ్ ఎక్స్పర్ట్స్ విశ్లేషిస్తున్నారు.
People Also Ask (FAQs)
ప్రశ్న: పెద్ది సినిమాలో రామ్ చరణ్ పాత్ర ఎలా ఉండబోతోంది?
జవాబు: ఈ చిత్రంలో రామ్ చరణ్ ఒక గ్రామీణ క్రీడాకారుడి పాత్రలో కనిపిస్తాడు. దీని కోసం ఆయన అద్భుతమైన శారీరక మార్పులు చేసుకున్నాడు.
ప్రశ్న: పెద్ది సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటి?
జవాబు: నేటి కాలంలో ఎక్కువగా వాడుతున్న బాడీ వీఎఫ్ఎక్స్, డూప్ల సాయం తీసుకోకుండా రామ్ చరణ్ అత్యంత సహజంగా, రియలిస్టిక్గా ఈ చిత్రంలో స్టంట్స్, పెర్ఫార్మెన్స్ చేశాడు.
ప్రశ్న: పెద్ది మూవీ రిలీజ్ ఎప్పుడు?
జవాబు: పెద్ది సినిమా జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ కానుంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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