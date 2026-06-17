Peddi Reloaded Version: థియేటర్లలోకి పెద్ది రీలోడెడ్ వెర్షన్.. 5 నిమిషాల 56 సెకన్ల కొత్త సీన్లు.. ఏయే సీన్లు ఉన్నాయంటే?
Peddi Reloaded Version: బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 400 కోట్లకు పైగా వసూళ్లతో నాన్స్టాప్ విధ్వంసం సృష్టిస్తున్న గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ మోస్ట్ సక్సెస్ ఫుల్ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా 'పెద్ది' (Peddi). థియేటర్లలో ఈ సినిమా రీలోడెడ్ వెర్షన్ ను రేపటి నుంచి అంటే జూన్ 18 నుంచి మేకర్స్ తీసుకొస్తున్నారు.
Peddi Reloaded Version: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ ఫ్యాన్స్ తో పాటు తెలుగు ఆడియన్స్ ఎప్పటినుంచో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న క్రేజీ అప్డేట్ అధికారికంగా వచ్చేసింది. బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో జూన్ 4న విడుదలై వసూళ్ల జాతర చేస్తున్న 'పెద్ది' సినిమాకు థియేటర్లలో అదనపు సీన్స్ జత చేయబోతున్నట్లు చిత్ర యూనిట్ కొద్ది నిమిషాల ముందే అఫీషియల్ గా కన్ఫర్మ్ చేసింది. ఈ సరికొత్త రీలోడెడ్ వెర్షన్ రేపటి నుంచే (గురువారం, జూన్ 18) ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న థియేటర్లలో ప్రదర్శితం కానుంది.
5 Minutes 56 Seconds Extra Footage | థియేటర్లలో అదనపు వినోదం
పెద్ది మేకర్స్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ కొత్త వర్షన్ లో ఏకంగా 5 నిమిషాల 56 సెకన్ల నిడివి గల సరికొత్త సీన్స్ ను యాడ్ చేశారు. థియేటర్లలో సినిమా చూసే ఆడియన్స్ కు ఇదొక సరికొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వబోతోంది.
ముఖ్యంగా ఫీమేల్ లీడ్ గా నటించిన క్రేజీ బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్ కి సంబంధించిన రెండు కీలకమైన సీన్స్ తో పాటు.. తన అద్భుతమైన నటనతో మెప్పించిన జగపతి బాబుపై వచ్చే ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ సీన్ ను ఈ అదనపు ఫుటేజ్ లో చేర్చినట్లు సమాచారం. ఈ కొత్త సీన్స్ తో కథలోని ఎమోషన్, డ్రామా మరింత పీక్స్ కి వెళ్తుందని టాక్ వినిపిస్తోంది.
Box Office Boost | మూడో వీకెండ్ లో భారీ వసూళ్లకు స్కెచ్
ఇప్పటికే రెండు వారాలు పూర్తి చేసుకుని రూ. 400 కోట్ల క్లబ్ లో చేరిన 'పెద్ది'.. రామ్ చరణ్ సోలో కెరీర్ లోనే బిగ్గెస్ట్ గ్లోబల్ గ్రాసర్ గా నిలిచింది.
ఇప్పుడు ఈ కీలకమైన మూడో వీకెండ్ లోకి అడుగుపెడుతున్న తరుణంలో.. ఈ సరికొత్త రీలోడెడ్ వెర్షన్ ను తీసుకురావడం బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్ కు పెద్ద బూస్టప్ కానుంది. చరణ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ను, ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యాజికల్ మ్యూజిక్ ను ఇప్పటికే థియేటర్లలో ఎంజాయ్ చేసిన మెగా ఫ్యాన్స్.. ఇప్పుడు ఈ కొత్త సీన్స్ కోసం మళ్లీ థియేటర్లకు క్యూ కట్టడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్ పై వెంకట సతీష్ కిలారు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన ఈ స్పోర్ట్స్ ఎమోషనల్ డ్రామాలో కన్నడ సెన్సేషన్ శివ రాజ్కుమార్, దివ్యేందు శర్మ, బోమన్ ఇరానీ కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ సరికొత్త అప్డేటెడ్ వెర్షన్ ఈ స్పోర్ట్స్ డ్రామాకు ఎంతవరకు హెల్ప్ అవుతుందో చూడాలి.
హెచ్టీ విశ్లేషణ
టాలీవుడ్ లో ఒక సూపర్ హిట్ సినిమాకు థియేట్రికల్ రన్ మధ్యలో అదనపు సీన్స్ యాడ్ చేయడం అనేది ఒక సక్సెస్ ఫుల్ స్ట్రాటజీ. గతంలో 'అర్జున్ రెడ్డి', 'రవితేజ విక్రమార్కుడు' సినిమాలకు కూడా ఇలాంటి ఫార్ములా వర్కవుట్ అయింది. 'పెద్ది' రన్ టైమ్ లోని కొన్ని సీన్స్ పై వచ్చిన చిన్న చిన్న విమర్శలను దృష్టిలో పెట్టుకుని, ఇప్పుడు ఈ ఫ్రెష్ అండ్ పవర్ఫుల్ లీక్డ్ సీన్స్ ను అఫీషియల్ గా యాడ్ చేయడం వల్ల సినిమా మూడ్ మరింత బెటర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More