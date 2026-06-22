Ram Charan: నాన్న సెట్స్లో రామ్ చరణ్.. ఫాదర్స్ డే నాడు మెగాస్టార్కు అదిరిపోయే సర్ప్రైజ్.. సీక్రెట్ గా చిరంజీవి లుక్!
Ram Charan: ఫాదర్స్ డే రోజు మెగాస్టార్ చిరంజీవికి రామ్ చరణ్ సర్ ప్రైజ్ ఇచ్చాడు. 'మెగా 158' షూటింగ్ సెట్స్కు రామ్ చరణ్ వెళ్లడం వైరల్ గా మారింది. దీంతో మెగా సెట్స్లో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. అయితే ఈ మూవీ నుంచి చిరంజీవి లుక్ ను సీక్రెట్ గా మెయింటైన్ చేయడం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
Ram Charan: మెగాస్టార్ చిరంజీవి- బాబీ కొల్లి కాంబినేషన్లో ఓ మూవీ తెరకెక్కుతోంది. అయితే సండే (జూన్ 22) హఠాత్తుగా ఈ మూవీ సెట్స్ లో పెద్ది ప్రత్యక్షమయ్యాడు. ఫాదర్స్ డే సందర్భంగా తండ్రి చిరంజీవితో కాస్త టైమ్ గడిపేందుకు రామ్ చరణ్ వచ్చేశాడు. తన నాన్నను సర్ ప్రైజ్ చేశాడు. ఈ విషయాన్ని డైరెక్టర్ బాబీ కొల్లి సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించాడు.
సెట్స్ లో రామ్ చరణ్
అంతర్జాతీయ పితృ దినోత్సవం (ఫాదర్స్ డే) సందర్భంగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న సరికొత్త చిత్రం ‘#Mega158’ షూటింగ్ సెట్స్లో ఒక అపురూపమైన దృశ్యం ఆవిష్కృతమైంది. తన తండ్రిపై ఉన్న అమితమైన ప్రేమాభిమానాలను చాటుకుంటూ మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ షూటింగ్ స్పాట్కు నేరుగా వచ్చి చిరంజీవిని సర్ప్రైజ్ చేశారు. అక్కడ తన తండ్రితో కలిసి కాసేపు సరదాగా సమయాన్ని గడిపారు.
మెగా సెట్స్లో ఎమోషనల్ మూమెంట్స్
దర్శకుడు బాబీ కొల్లి (కె.ఎస్. రవీంద్ర) దర్శకత్వంలో ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపుదిద్దుకుంటున్న ‘#ChiruBobby2’ సినిమా సెట్స్లో ఈ హృదయపూర్వక సంఘటన చోటుచేసుకుంది. ఫాదర్స్ డే రోజున రామ్ చరణ్ ఇలా హఠాత్తుగా సెట్స్కు రావడంతో చిత్ర యూనిట్ అంతా ఒక్కసారిగా ఆనందంలో మునిగిపోయింది.
చిరంజీవి, రామ్ చరణ్ ఇద్దరూ కాసేపు ఎంతో ఆప్యాయంగా మాట్లాడుకున్నారు. తండ్రీకొడుకుల మధ్య సాగిన ఈ ఎమోషనల్ అండ్ హార్ట్ వార్మింగ్ సంభాషణ అక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఎంతో ఉత్సాహాన్ని నింపింది.
డైరెక్టర్ పోస్ట్
చిరంజీవి సెట్స్ కు రామ్ చరణ్ వచ్చిన విషయాన్ని డైరెక్టర్ బాబీ కొల్లి సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించాడు. ‘‘మెగా 158 సెట్స్ లో బ్యూటీఫుల్ ఫాదర్స్ డే మూమెంట్ ను చూడటం ఆనందంగా ఉంది.సెట్స్ కు వచ్చిన రామ్ చరణ్ తన తండ్రి చిరంజీవితో టైమ్ స్పెండ్ చేశారు. ఎంత పెద్ద స్టార్ అయినప్పటికీ ఫ్యామిలీపై ఉన్న లవ్ మాత్రం మారదు’’ అని రామ్ చరణ్ తో ఉన్న ఫొటోలను బాబీ పంచుకున్నాడు.
సీక్రెట్ గా లుక్
జనరల్ గా రామ్ చరణ్, చిరంజీవి కలిస్తే వీళ్ల ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతాయి. ఫాదర్స్ డే కాబట్టి చిరు, చరణ్ ఫొటోలు పోస్టు చేయాలి. కానీ డైరెక్టర్ బాబీ ఏమో కేవలం చరణ్ తో ఉన్న పిక్స్ ను మాత్రమే షేర్ చేశాడు. దీన్ని బట్టి ఈ సినిమాలో చిరు లుక్ ను బయటకు రానివ్వకుండా, సీక్రెట్ గా మెయింటైన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. రీసెంట్ గా మెగా 158 సెట్స్ లో ఓ నటి బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ ఫొటోల్లోనూ చిరు కనిపించలేదు.
వాల్తేరు వీరయ్య తర్వాత
మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన 158వ ప్రాజెక్ట్ను బాబీ దర్శకత్వంలో చేస్తున్నారు. గతంలో వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో వచ్చిన ‘వాల్తేరు వీరయ్య’ బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాన్ని నమోదు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో మళ్లీ అదే క్రేజీ కాంబోలో వస్తున్న ఈ సినిమాపై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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