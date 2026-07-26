Ram Charan: రేపు కోయంబత్తూర్లో రామ్ చరణ్కు సర్జరీ.. తోడుగా మెగా ఫ్యామిలీ.. సుకుమార్ మూవీ షూటింగ్ అప్పుడేనా?
Ram Charan Surgery: 'పెద్ది' షూటింగ్ సమయంలో తీవ్ర గాయమైనప్పటికీ సినిమా ప్రమోషన్ల కోసం సర్జరీని రామ్ చరణ్ పోస్ట్ పోన్ చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ సర్జరీ రేపు కోయంబత్తూరులో జరగబోతున్నట్లు తెలిసింది. దీని కోసం మెగాస్టార్ చిరంజీవి, సురేఖ దంపతులతో పాటు ఉపాసన కూడా చరణ్ తో వెళ్లారని సమాచారం.
Ram Charan Surgery: గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ (Ram Charan)కు సర్జరీ జరగబోతుంది. స్పోర్ట్స్ బ్యాక్డ్రాప్లో తెరకెక్కిన భారీ చిత్రం 'పెద్ది' (Peddi) షూటింగ్ సమయంలో చరణ్ మణికట్టుకు తీవ్రమైన గాయమైన సంగతి తెలిసిందే. అప్పుడు సినిమా షూటింగ్, ప్రమోషన్స్ కారణంగా సర్జరీ వాయిదా వేసుకున్నాడు. ఈ సర్జరీని రేపు (జూలై 27) నిర్వహించనున్నట్లు తెలిసింది.
పెద్ది మూవీ కోసం
రామ్ చరణ్ గాయానికి వైద్యులు వెంటనే విశ్రాంతి, శస్త్రచికిత్స అవసరమని సూచించారు. అయినా పెద్ది సినిమా చిత్రీకరణ ఆలస్యం కాకూడదనే ఉద్దేశంతో అలాగే షూటింగ్ పూర్తి చేయడమే కాకుండా సినిమా ప్రమోషన్లలో కూడా చురుగ్గా పాల్గొన్నాడు రామ్ చరణ్. ఇప్పుడు పెద్ది బాక్సాఫీస్ ప్రయాణం ముగియడంతో తన ఆరోగ్యంపై పూర్తి దృష్టి సారించాడు.
గంగా హాస్పిటల్లో సర్జరీ
తమిళనాడులోని కోయంబత్తూర్ లో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రసిద్ధి చెందిన 'గంగా ఆసుపత్రి' (Ganga Hospital) లో రామ్ చరణ్కు రేపు మణికట్టు శస్త్రచికిత్స జరగనుందని సినీ వర్గాలు తెలిపాయి. ప్రపంచ స్థాయి ఆర్థోపెడిక్, హ్యాండ్/రిస్ట్ సర్జరీ సేవలకు ఈ ఆసుపత్రి పేరుగాంచింది.
ప్రముఖ ఆర్థోపెడిక్ నిపుణుడు డాక్టర్ రాజశేఖరన్ ఆధ్వర్యంలో నిపుణులైన వైద్యుల బృందం ఈ ఆపరేషన్ను నిర్వహించనుంది. ఈ నేపథ్యంలో తీవ్రమైన నొప్పిని సైతం భరిస్తూ నెలల తరబడి చరణ్ ప్రమోషన్లను పూర్తి చేయడం ఆయన డెడికేషన్కు అద్దం పట్టిందనే కామెంట్లు వస్తున్నాయి.
కోయంబత్తూర్ చేరుకున్న మెగా ఫ్యామిలీ
ఈ క్లిష్ట సమయంలో చరణ్కు ధైర్యాన్నిచ్చేందుకు మెగా కుటుంబం కోయంబత్తూరుకు చేరుకుంది. మెగాస్టార్ చిరంజీవి, సురేఖ, రామ్ చరణ్ భార్య ఉపాసన కామినేనితో పాటు కుటుంబ సభ్యులు ఆసుపత్రి వద్దే ఉండి చరణ్ పర్యవేక్షణ చూసుకుంటున్నారు. శస్త్రచికిత్స అనంతరం వైద్యుల సలహా మేరకు చరణ్ కొన్ని వారాల పాటు పూర్తిగా విశ్రాంతి తీసుకోనున్నాడు.
సుకుమార్ సినిమా
బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'పెద్ది' సినిమాలో చరణ్ పాత్రకు, అతను పడ్డ కష్టానికి ప్రేక్షకుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కాయి. స్పోర్ట్స్ డ్రామాలో అతను చూపించిన వేరియేషన్స్, యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ మాస్ ఆడియన్స్ను మెప్పించాయి.
చరణ్ తర్వాత సుకుమార్ దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా చేయనున్నాడు. అయితే ఈ ఈ సర్జరీ ముగిసి, రీ-హాబిలిటేషన్ (తగిన కోలుకునే సమయం) పూర్తయిన తర్వాతే చరణ్ తన తదుపరి బిగ్ ప్రాజెక్ట్ సెట్స్లోకి అడుగుపెట్టనున్నాడు. అంటే సుకుమార్ మూవీ షూటింగ్ స్టార్ట్ కావడానికి కనీసం 3 నెలలు పడుతుందని అంటున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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