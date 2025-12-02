శ్రీదేవి థండర్ థైస్.. తొడల గురించి కామెంట్లు సమర్థించుకున్న ఆర్జీవీ.. సన్నకాళ్లు ఉంటే స్టార్ అయ్యేది కాదంటూ!
2015లో శ్రీదేవి 'థండర్ థైస్' గురించి మాట్లాడి వివాదాన్ని రేపిన రామ్ గోపాల్ వర్మ తన కామెంట్లను మరోసారి సమర్థించుకున్నారు. కాళ్లుగా సన్నగా ఉండి ఉంటే ఆమె స్టార్ అయ్యేవారు కాదని చెప్పారు.
శ్రీదేవి 'థండర్ థైస్' (బలమైన తొడలు) అంటూ గతంలో చేసిన తన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలను దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ సమర్థిస్తూనే ఉన్నారు. ఆ లక్షణమే ఆమె స్టార్డమ్కు దోహదపడిందని వాదిస్తున్నారు. విమర్శలు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, సన్నని కాళ్లు ఉంటే శ్రీదేవికి ఆ స్థాయి స్టార్డమ్ వచ్చి ఉండేది కాదని ఆయన తన వ్యాఖ్యలను సమర్థించుకున్నారు.
శ్రీదేవి థండర్ థైస్
దివంగత శ్రీదేవి విషయంలో మరోసారి రామ్ గోపాల్ వర్మ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. గతంలో చేసిన వ్యాఖ్యలను సమర్థించుకున్నారు. ఒక పోడ్కాస్ట్ కోసం జూమ్ యూట్యూబ్ ఛానెల్లో దివంగత నటి శ్రీదేవి 'థండర్ థైస్' గురించి మాట్లాడి వివాదాన్ని రేకెత్తించినట్లు గుర్తు చేసుకున్నారు. తన అభిప్రాయాలకు వచ్చిన వ్యతిరేకత గురించి మాట్లాడుతూ తన వ్యాఖ్యలను సమర్థించుకున్నారు.
ఆర్జీవీ కామెంట్లు
"మనిషిని వస్తురూపం (ఆబ్జెక్టిఫై)లో చూడటంలో తప్పేముంది? ఆమె (శ్రీదేవి) ప్రతిభతో పాటు అది కూడా ఒక ఆస్తి. దాన్ని వస్తురూపంలో చూడటమని అనడం కూడా వస్తురూపంలో చూడటమే. ఒక వ్యక్తి ప్రత్యేకంగా ఎలా మారతాడు? కారణాలు ఉంటాయి. ఆమె గొప్ప నటి లేదా గొప్ప మానవతావాది అనే వాస్తవానికి మిమ్మల్ని మీరు పరిమితం చేసుకోకూడదు. దీనివల్ల కూడా కావచ్చు. ఎందుకు దాటవేయాలి? ఆమె నటి కాదని ఎప్పుడు అన్నాను? ఆమె 'థండర్ థైస్' కూడా ఆమె కీర్తికి దోహదపడ్డాయని చెబుతున్నా" అని ఆర్జీవీ అన్నారు.
కాళ్లు సన్నగా ఉంటే
"ఆమె కాళ్లు సన్నగా ఉంటే, ఆమె ఎప్పటికీ స్టార్ అయ్యేది కాదని నేను వ్యక్తిగతంగా నమ్ముతున్నా. అవి మొత్తం ప్యాకేజీలో భాగం. అమితాబ్ బచ్చన్ 6 అంగుళాలు పొట్టిగా ఉంటే ఆయన పెద్ద స్టార్ అయ్యేవారని నాకు ఖచ్చితంగా తెలియదు. లేదా షారుఖ్ ఖాన్ 6 అంగుళాలు పొడవుగా ఉంటే ఆయన పెద్ద స్టార్ అయ్యేవారో నాకు తెలియదు" అని ఆర్జీవీ అన్నారు. అలాగే 2015లో శ్రీదేవి థండర్ థైస్ వ్యాఖ్యలను సరదాగా చేశానని పేర్కొన్నారు.
2015లో ఏమన్నారు?
గ్రేట్ రాబరీ, గోవింద గోవిందా, హేరాన్ వంటి చిత్రాలలో శ్రీదేవితో కలిసి పనిచేసిన దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ. తన 'గన్స్ అండ్ థైస్' పుస్తకంలో శ్రీదేవికి ఒక అధ్యాయాన్ని అంకితం చేశారు. ఇది వివాదానికి దారితీసింది. ఆ అధ్యాయంలో శ్రీదేవిపై తనకున్న వ్యామోహం గురించి మాట్లాడుతూ బోనీ కపూర్ ఆ దేవతను స్వర్గం నుండి ఒక సామాన్యమైన, నిస్సారమైన జీవితంలోకి తీసుకువచ్చారని ద్వేషించినట్లు పేర్కొన్నారు.
అప్పట్లో దర్శకుడు ఆర్జీవీ తన ప్రకటనను సమర్థించుకుంటూ ట్వీట్ చేశారు. "శ్రీదేవి కీర్తి ఆమె నటన సామర్థ్యం వల్లనే కాదు, ఆమె థండర్ థైస్ వల్ల కూడా వచ్చింది. హింమత్వాలా కాలం నాటి అగ్ర విమర్శకులకు కేవలం నటన ప్రతిభ మాత్రమే స్టార్డమ్కు కొలమానం అయితే స్మితా పాటిల్ శ్రీదేవి కంటే పెద్దది ఎందుకు కాలేదు.. ఆ థండర్ థైస్ తేడా’’ అని ఆర్జీవీ 2015లో ట్వీట్ చేశారు.