    ఆ మాట వినగానే రెహమాన్‌ను కొడదామనుకున్నా.. కానీ ఆ పాట అద్భుతం.. తెలుగు ఇండస్ట్రీలోనూ చాలా ఫ్లాప్స్ ఉన్నాయి: ఆర్జీవీ

    రామ్ గోపాల్ వర్మ తీసిన రంగీలా మూవీ శుక్రవారం (నవంబర్ 28) రీరిలీజ్ కానున్న నేపథ్యంలో ఆ మూవీలోని సాంగ్స్, ఏఆర్ రెహమాన్ తో కలిసి పని చేయడం, తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీపై బాలీవుడ్ లో ఉన్న తప్పుడు అభిప్రాయం గురించి స్పందించాడు.

    Published on: Nov 27, 2025 4:17 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    బాలీవుడ్ బ్లాక్‌బస్టర్ 'రంగీలా' మూవీ థియేటర్లలో రీ-రిలీజ్‌కు సిద్ధమవుతున్న నేపథ్యంలో ఆ చిత్ర సంగీత దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ మాట్లాడాడు. పింక్‌విల్లాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో వివిధ అంశాలపై స్పందించాడు. ఆస్కార్ విజేత ఏఆర్ రెహమాన్‌తో పనిచేసిన అనుభవాలను పంచకుంటూ.. కొన్ని ట్రాక్‌లను అందించడానికి రెహమాన్ చాలా సమయం తీసుకున్నారని, ఈ ఆలస్యం తనను ఎంతగానో విసిగించిందని, ఒకానొక దశలో ఆయనను కొట్టాలని కూడా అనిపించిందని ఆర్జీవీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

    రంగీలాలోని హాయ్ రామా పాటపై..

    డైరెక్టర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ 'రంగీలా' చిత్ర సంగీతంపై, ముఖ్యంగా 'హాయ్ రామా' పాటపై ఏఆర్ రెహమాన్‌తో కలిసి పనిచేసిన అనుభవాన్ని పంచుకున్నాడు. ఆ ప్రయాణం అంత సులభం కాదని ఆయన ఒప్పుకున్నాడు.

    "మేము 'హాయ్ రామా' పాట కంపోజిషన్ కోసం గోవాకు వెళ్లాం. అక్కడ ఐదు రోజులు ఉన్నాం. మొదటి రోజు రెహమాన్ 'రామూ, నేను ఏదో ఆలోచిస్తున్నాను, రేపు వినిపిస్తాను' అని చెప్పాడు. రెండో రోజు వేరే ఏదో చెప్పాడు. మూడో రోజు కూడా అదే.. ఆ ఐదు రోజులూ రెహమాన్ ఏమీ చేయలేదు. ఆ తర్వాత రెహమాన్ నాతో, 'నేను చెన్నైకి వెళ్లి అక్కడి నుంచి మీకు పంపుతాను' అని చెప్పాడు. ఆ తర్వాత అతను నాతో 'నన్ను మరోసారి హోటల్‌కి తీసుకెళ్తే, అక్కడ టీవీ ఉండకుండా చూసుకోండి. ఎందుకంటే ఈ సమయమంతా నేను టీవీ చూశాను' అని చెప్పాడు. నిజంగా అతన్ని కొట్టాలనిపించింది" అని ఆర్జీవీ నవ్వుతూ అన్నాడు.

    "కానీ చివరకు అతను ఆ 'హాయ్ రామా' పాటను అందించినప్పుడు గొప్ప విషయాల కోసం ఎదురుచూడటానికి ఓపిక అవసరమని నేను అనుకున్నాను. అది విలువైనది. చివరకు అతను అదే నిరూపించాడు" అని ఆర్జీవీ తెలిపాడు. ఇక ఇదే ఇంటర్వ్యూలో తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ గురించి బాలీవుడ్ లో ఏమనుకుంటారో చెబుతూ.. బాలీవుడ్‌లాగే తెలుగులోనూ చాలా సినిమాలు ఫ్లాపవుతాయి. కొన్ని మంచి సినిమాలే ఇక్కడా రిలీజ్ కావడంతో సౌత్ లో అన్నీ హిట్ అవుతాయని అనుకుంటారు. కానీ అది తప్పు అని అనడం విశేషం.

    'రంగీలా' మూవీ గురించి..

    1995 సెప్టెంబర్ 8న విడుదలైన 'రంగీలా' సినిమాకు రామ్ గోపాల్ వర్మ దర్శకత్వం వహించాడు. ఈ సినిమాలో ఊర్మిళ మటోండ్కర్ మధ్యతరగతి కుటుంబానికి చెందిన మిలి అనే పాత్రను పోషించింది. నటి కావాలని కలలు కనే ఆమె జీవితం, తన చిన్ననాటి స్నేహితుడు మున్నా (ఆమిర్ ఖాన్), ఆమె సినిమాలో ప్రధాన నటుడు రాజ్ (జాకీ ష్రాఫ్) మధ్య ఏర్పడిన లవ్ ట్రయాంగిల్ లో చిక్కుకుంటుంది. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలవడమే కాకుండా విమర్శకుల ప్రశంసలు కూడా అందుకుంది. ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్ ఈ సినిమాకు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్.

