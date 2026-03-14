Ram Gopal Varma: సర్కార్ 4 తీస్తున్నా.. నా పాపాలన్నీ కడిగేసే సినిమా అది.. ఆ డైరెక్టర్ను చూసే శివ తీశా: రామ్ గోపాల్ వర్మ
Ram Gopal Varma: రామ్ గోపాల్ వర్మ తన ఫ్యాన్స్ కు గుడ్ న్యూస్ చెప్పాడు. తన సూపర్ హిట్ ఫ్రాంఛైజీ సర్కార్ నుంచి నాలుగో మూవీ రాబోతున్నట్లు వెల్లడించాడు. అంతేకాదు ది సిండికేట్ మూవీపైనా స్పందించాడు.
సంచలన దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ (RGV) తన కెరీర్ లోనే అత్యంత విజయవంతమైన పొలిటికల్ క్రైమ్ డ్రామా సిరీస్ 'సర్కార్' (Sarkar)కి మరో భాగాన్ని సిద్ధం చేస్తున్నాడు. ముంబైలో జరుగుతున్న 'రెడ్ లారీ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్' (Red Lorry Film Festival) ప్రారంభ వేడుకల్లో పాల్గొన్న వర్మ.. 'సర్కార్ 4' సినిమాను అధికారికంగా అనౌన్స్ చేశాడు. వచ్చే నెల (ఏప్రిల్ 2026) నుండే ఈ సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభించనున్నట్లు అతడు వెల్లడించాడు.
సర్కార్ 4: అమితాబ్, అభిషేక్ ల 'మాస్' కమ్ బ్యాక్
ఈ సిరీస్ లోని మొదటి మూడు భాగాల్లో సుభాష్ నాగ్రే పాత్రలో అమితాబ్ బచ్చన్ అలరించగా.. అతని కుమారుడిగా శంకర్ నాగ్రే పాత్రలో అభిషేక్ బచ్చన్ నటించాడు. తాజా సమాచారం ప్రకారం, 'సర్కార్ 4'లో ఈ తండ్రీకొడుకుల జోడీ మళ్ళీ మ్యాజిక్ చేయబోతోంది.
మహారాష్ట్ర రాజకీయాల నేపథ్యంలో ఈ సర్కార్ 4 సాగనుంది. గత సినిమాల కంటే భిన్నంగా, ప్రస్తుత మహారాష్ట్ర రాజకీయ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఈ కథను సిద్ధం చేసినట్లు రామ్ గోపాల్ వర్మ తెలిపాడు.
"మొదటి మూడు భాగాలతో పోలిస్తే ఇప్పుడు అమితాబ్, అభిషేక్ లు నటులుగా మరింత పరిణతి చెందారు. అందుకే ఈసారి వారి పాత్రలు మరింత పవర్ఫుల్ గా ఉండబోతున్నాయి" అని ఆర్జీవీ పేర్కొన్నాడు.
'ది సిండికేట్' - నా పాపాలను కడిగేసే సినిమా
కేవలం 'సర్కార్ 4' మాత్రమే కాకుండా.. 'ది సిండికేట్' (The Syndicate) అనే మరో ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టును కూడా వర్మ ప్రకటించాడు. గత కొన్నేళ్లుగా తాను తీసిన నాసిరకం సినిమాల వల్ల వచ్చిన అపవాదును ఈ సినిమాతో పోగొట్టుకుంటానని అతడు జోక్ చేశాడు. "నా పాపాలన్నీ కడిగేసే సినిమా ఇది" అని వర్మ వ్యాఖ్యానించాడు. దేశ ఉనికికే ముప్పు తెచ్చే ఒక భయంకరమైన నేర సంస్థ చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది.
ఆదిత్య ధర్ పై ప్రశంసల జల్లు
ఇటీవల విడుదలైన 'ధురంధర్' (Dhurandhar) సినిమాను వర్మ ఆకాశానికెత్తాడు. ఈ మూవీ దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్ గురించి మాట్లాడుతూ.. "నేటి తరం దర్శకుల్లో అత్యంత ప్రతిభావంతుడు ఆదిత్య. ఆయన తీసిన 'ధురంధర్' భారతీయ సినిమాల్లో ఒక క్వాంటం లీప్ వంటిది" అని కొనియాడారు.
అలాగే తన ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ దర్శకుడు స్టీవెన్ స్పీల్ బర్గ్ అని, తన క్లాసిక్ మూవీ 'శివ'లో కూడా అతని ప్రభావం ఉందని ఆర్జీవీ గుర్తుచేసుకున్నాడు. స్పీల్బర్ట్ స్టైల్ షాట్ టేకింగ్ చూసే శివ మూవీలోని కొన్ని సీన్లను తాను తీసినట్లు చెప్పాడు. అంతేకాదు బ్రూస్ లీ నటించిన ది వే ఆఫ్ ద డ్రాగన్ మూవీ థీమ్ ను తీసుకొనే ఈ మూవీ తీశానని, దానిని పూర్తిగా మరో సెట్టింగ్ లో తీసినట్లు వెల్లడించాడు.