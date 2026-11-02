Ramayana: రావణ-జటాయువు యుద్ధం సీన్కి ఆరున్నరేళ్లు పట్టింది, పుష్పక విమానానికి 50 డిజైన్లు-రామాయణ దర్శకుడు నితేశ్ తివారీ
Ramayana Director Nitesh Tiwari On Ravana Jatayu Fight Scene: పౌరాణిక దృశ్యకావ్యం 'రామాయణం' విజువల్ ఎఫెక్ట్స్పై దర్శకుడు నితేశ్ తివారీ ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు. రావణాసురుడు-జటాయువు పోరాట ఘట్టానికి ఆరేళ్లన్నర టైమ్ పట్టగా, పుష్పక విమానం డిజైన్ కోసం రెండు సంవత్సరాలు శ్రమించినట్లు తెలిపారు.
Ramayana Director Nitesh Tiwari On Ravana Jatayu Fight Scene: భారతీయ చలనచిత్ర చరిత్రలోనే అత్యంత భారీ బడ్జెట్, అత్యాధునిక సాంకేతికతతో తెరకెక్కుతున్న అరుదైన ఎపిక్ డ్రామా 'రామాయణం'. 'దంగల్' వంటి ఆల్టైమ్ బ్లాక్బస్టర్ అందించిన దర్శకుడు నితేశ్ తివారీ ఈ పౌరాణిక ఘట్టాన్ని వెండితెరపై ఆవిష్కరిస్తున్నారు.
విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ వెనుక ఉన్న కష్టం
రామాయణ పార్ట్ 1 సినిమా నిర్మాణంలో పడుతున్న శ్రమను, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ వెనుక ఉన్న కష్టాన్ని ఇటీవల శ్రేయాస్ మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో డైరెక్టర్ నితేశ్ తివారీ పంచుకున్నారు. ఒక్క యాక్షన్ సీక్వెన్స్ పూర్తి చేయడానికే ఏళ్ల తరబడి కష్టపడాల్సి వచ్చిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
జటాయువు పోరాటానికి ఆరేళ్లన్నర సమయం!
రామాయణంలో రావణాసురుడు సీతను అపహరించి తీసుకెళ్లే సమయంలో జటాయువు అడ్డుపడే ఘట్టం అత్యంత కీలకమైనది. ఈ ఘట్టాన్ని తెరపై చూపించడానికి చిత్రబృందం ఏకంగా ఆరున్నర ఏళ్ల పాటు శ్రమించింది. తొలిసారి ఆర్టిస్టుకు కాన్సెప్ట్ వివరించినప్పటి నుంచి ఫైనల్ అవుట్పుట్ వచ్చే వరకు వేలాది మంది సాంకేతిక నిపుణులు దీనిపై రాత్రింబవళ్లు పనిచేశారు.
"ఒక్క రావణ-జటాయువు యుద్ధ సన్నివేశాన్ని పూర్తి చేయడానికి మాకు ఆరేళ్లన్నర కాలం పట్టింది. సున్నా నుంచి ప్రతి అంశాన్ని సృష్టించడానికి ఎంత కష్టం కలిగిందో చెప్పడానికి గంటల సమయం కూడా సరిపోదు" అని నితేశ్ తివారీ వెల్లడించారు. కథలోని భావోద్వేగాలను, ఆనాటి వాతావరణాన్ని ప్రతిబింబించేలా ఈ దృశ్యాన్ని తీర్చిదిద్దినట్లు ఆయన చెప్పారు.
పుష్పక విమానానికి 50 డిజైన్లు.. వెనుక ఉన్న విజ్ఞానం
రామాయణ సినిమాలో రావణాసురుడి వాహనమైన 'పుష్పక విమానం' రూపకల్పన కూడా విశేషంగా నిలిచింది. కేవలం ఈ విమానం డిజైన్ ఫైనల్ చేయడానికే దాదాపు రెండేళ్ల సమయం పట్టింది. సైన్స్, లాజిక్లకు అద్దం పట్టేలా సుమారు 40 నుంచి 50 డిజైన్లను పరిశీలించిన తర్వాతే ఆఖరి లుక్ను ఓకే చేశారు.
మొదట ఊహించిన డిజైన్ ప్రాతిపదికన జటాయువు పోరాట సీన్ను కొంతవరకు డిజైన్ చేశారు. అయితే, ఆ తర్వాత మెరుగైన శాస్త్రీయ దృక్పథంతో కొత్త డిజైన్ ఓకే కావడంతో, పాత సీక్వెన్స్ను మళ్లీ తిరగరాసి రీ-వర్క్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఆ కాలంలో జరిగిన ప్రతి అంశం వెనుక ఒక విజ్ఞానం ఉందనే నమ్మకంతోనే ఈ మార్పులు చేసినట్లు దర్శకుడు వివరించారు.
సీజీఐ వేరు.. ఏఐ వేరు: రణ్బీర్ కపూర్
ఇదిలా ఉంటే, గ్రాఫిక్స్ పనులపై వస్తున్న విమర్శలపై హీరో రణ్బీర్ కపూర్ ఘాటుగా స్పందించారు. సినిమాలో కనిపించే భారీ సీజీఐ (CGI) వర్క్ను కొందరు ఏఐ (AI) ద్వారా తయారు చేశారని కొట్టిపారేయడం పట్ల ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
వేలాది మంది విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ కళాకారులు పగలనక, రేయనక శ్రమించి ఒక్కో ఫ్రేమ్ను మలిచినప్పుడు, దానిని ఏఐ వర్క్ అనడం వారి కష్టాన్ని తక్కువ చేయడమే అవుతుందని రణ్బీర్ కపూర్ వ్యాఖ్యానించారు. "నటీనటుల నటనకు ఎంత ప్రాధాన్యం ఉందో, వెండితెరపై అద్భుతాలు సృష్టించే సీజీఐ ఆర్టిస్టుల కష్టానికి కూడా అంతే గుర్తింపు దక్కాలి" అని రణ్బీర్ అభిప్రాయపడ్డారు.
నటీనటులు, విడుదల తేదీల వివరాలు
ఇకపోతే రామాయణ సినిమాలో శ్రీరాముడిగా రణ్బీర్ కపూర్, సీతాదేవిగా సౌత్ స్టార్ హీరోయిన్ సాయి పల్లవి, రావణాసురుడిగా కన్నడ రాకింగ్ స్టార్ యశ్, శూర్పణఖగా రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే.
ఈ చిత్రాన్ని రెండు భాగాలుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీసుకురానున్నారు. రామాయణ మొదటి భాగాన్ని 2026 దీపావళి కానుకగా విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తుండగా, రెండో భాగాన్ని 2027 లేదా 2028లో విడుదల చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
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