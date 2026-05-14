Ranbir Kapoor Ayodhya: అయోధ్యలో రూ.3.31 కోట్లు పెట్టి భూమి కొన్న రామాయణ హీరో రణ్బీర్ కపూర్.. సరయు తీరాన..
Ranbir Kapoor Ayodhya: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణబీర్ కపూర్ అయోధ్యలో 'ది సరయూ' ప్రాజెక్టులో 2,134 చదరపు అడుగుల స్థలాన్ని ₹3.31 కోట్లకు కొనుగోలు చేశారు. అమితాబ్ బచ్చన్ తర్వాత అయోధ్యలో పెట్టుబడి పెట్టిన రెండవ పెద్ద స్టార్గా రణబీర్ నిలిచారు.
సరయూ నది తీరంలో లగ్జరీ ప్లాట్
అయోధ్యలో రామమందిరం నిర్మించిన తర్వాత ఆ నగరం ఆధ్యాత్మికంగానే కాకుండా ఆర్థికంగానూ గ్లోబల్ డెస్టినేషన్గా మారింది. 'ది హౌస్ ఆఫ్ అభినందన్ లోధా' (HoABL) ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన 'ది సరయూ' ప్రాజెక్టులో రణబీర్ కపూర్ ఈ స్థలాన్ని కొనుగోలు చేసినట్లు డెవలపర్ మే 14న ప్రకటించారు.
75 ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉన్న ఈ ప్లాటెడ్ డెవలప్మెంట్ నేరుగా సరయూ నది ఒడ్డునే ఉంది. ఇందులో అత్యాధునిక క్లబ్హౌస్, 35 రకాల లైఫ్ స్టైల్ వసతులతో పాటు, ప్రసిద్ధ 'లీలా' గ్రూప్ నిర్వహించే ఐదు ఎకరాల పూర్తి శాకాహార లగ్జరీ హోటల్ కూడా రాబోతోంది.
"అయోధ్యే నన్ను ఎంచుకుంది"
ఈ కొనుగోలుపై రణబీర్ కపూర్ స్పందిస్తూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. "అయోధ్యే నన్ను ఎంచుకుందని నేను నమ్ముతున్నాను. మన దేశ సంస్కృతి, చరిత్రలో అయోధ్యకు విడదీయలేని సంబంధం ఉంది. 'ది సరయూ'లో ఈ భూమిని నా కుటుంబ వారసత్వంలో భాగంగా మార్చుకోవాలనేది నా కోరిక. అభినందన్ లోధా గ్రూప్ ఈ ప్రక్రియను చాలా సులభంగా, పారదర్శకంగా పూర్తి చేసింది" అని రణబీర్ తెలిపారు.
రణబీర్ కపూర్ ప్రస్తుతం నితేష్ తివారీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'రామాయణం' సినిమాలో భగవంతుడు శ్రీరాముడి పాత్ర పోషిస్తున్నారు. రూ. 4,000 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాపై దేశవ్యాప్తంగా భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.
బిగ్ బీ బాటలో రణబీర్
అయోధ్యలో భూమి కొనుగోలు చేసిన తొలి బాలీవుడ్ స్టార్ అమితాబ్ బచ్చన్. ఆయన ఇప్పటికే ఇక్కడ మూడుసార్లు పెట్టుబడులు పెట్టారు. ఈ ఏడాది మార్చిలోనే బిగ్ బీ రూ.35 కోట్లు వెచ్చించి 2.67 ఎకరాల స్థలాన్ని కొనుగోలు చేశారు. అంతకుముందు 2025లో రూ.40 కోట్లతో, 2024లో రూ.14.5 కోట్లతో ప్లాట్లు కొన్నారు.
బిగ్ బీ చూపిస్తున్న ఈ ఆసక్తిని చూసి ఇప్పుడు రణబీర్ కపూర్ కూడా అయోధ్య రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు. కేవలం వీరే కాకుండా కృతి సనన్, కార్తీక్ ఆర్యన్ వంటి యువ తారలు కూడా అలీబాగ్లోని లోధా ప్రాజెక్టుల్లో పెట్టుబడులు పెడుతుండటం గమనార్హం.
రియల్ ఎస్టేట్ హాట్ కేక్.. అయోధ్య
గత ఐదేళ్లలో అయోధ్య రూపురేఖలు పూర్తిగా మారిపోయాయి. అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, మెరుగైన రోడ్డు, రైలు మార్గాలతో పాటు రామమందిరం ఈ నగరాన్ని ప్రపంచ పటంలో నిలబెట్టింది. రియల్ ఎస్టేట్ నివేదికల ప్రకారం, అయోధ్యలో భూమి ధరలు ఏటా 19 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేస్తున్నాయి.
2035 నాటికి ఈ వృద్ధి రేటు 25 శాతానికి చేరుకోవచ్చని అంచనా. ఆధ్యాత్మిక పర్యాటకం పెరగడంతో హోటల్ రంగం, లగ్జరీ విల్లా ప్రాజెక్టులకు ఇక్కడ విపరీతమైన డిమాండ్ ఏర్పడింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. రణబీర్ కపూర్ అయోధ్యలో ఎంత స్థలాన్ని కొనుగోలు చేశారు?
రణబీర్ కపూర్ అయోధ్యలోని 'ది సరయూ' ప్రాజెక్టులో 2,134 చదరపు అడుగుల స్థలాన్ని కొనుగోలు చేశారు. దీని విలువ సుమారు ₹3.31 కోట్లు.
2. అయోధ్యలో అమితాబ్ బచ్చన్ పెట్టిన పెట్టుబడి ఎంత?
అమితాబ్ బచ్చన్ అయోధ్యలో మూడు విడతలుగా పెట్టుబడులు పెట్టారు. ఇటీవల మార్చి 2026లో రూ.35 కోట్లతో 2.67 ఎకరాల భూమిని కొనుగోలు చేశారు. దీనికంటే ముందు రూ.40 కోట్లు, రూ.14.5 కోట్లతో ప్లాట్లు కొన్నారు.
3. రణబీర్ కపూర్ నటిస్తున్న 'రామాయణం' సినిమా బడ్జెట్ ఎంత?
రణబీర్ కపూర్ శ్రీరాముడిగా నటిస్తున్న 'రామాయణం' చిత్రం సుమారు రూ.4,000 కోట్ల బడ్జెట్తో రెండు భాగాలుగా తెరకెక్కుతోంది. ఇందులో యష్ (రావణుడు), సాయి పల్లవి (సీత) ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు.